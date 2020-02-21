Политика
РИА НовостиСечин доложил Путину об итогах переговоров с Лукашенко по нефти
В среду Путин и Сечин приняли участие в мероприятиях по случаю 20-летия со дня смерти первого мэра северной столицы Анатолия Собчака, в команде которого оба в свое время работали. Ранее на этой неделе Сечин встретился Лукашенко. "Роснефть" является ключевым поставщиком нефти в Белоруссию.
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с чего всё началось
Глава "Роснефти" Игорь Сечин доложил Владимиру Путину об итогах переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.РИА Новостивчера в 19:13
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Наука
В борьбе с диабетом поможет плотный завтрак
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Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
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Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
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Общество
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Росимущество завершило приватизацию «Фирмы Мелодия»
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Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
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Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»
Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
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Сергей Шнуров официально пошел в политику
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»
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Хоккей
Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким
Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.
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Хуситы запустили баллистические ракеты в сторону Саудовской Аравии
Общество
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1%
Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Кино
Трамп раскритиковал вручение главного «Оскара» фильму «Паразиты»
Армия и оружие
Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX
Как отмечают эксперты, несмотря на то, что F-15EX развивает более высокую скорость, чем Су-35С – 2,5 Маха против 2,25 Маха - российский самолет оснащен более мощным радаром "Ирбис-Э".
Футбол
Александр Самедов — о том, кто помог ему попасть на игры «Спартака»
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Месси рассказал, почему он ответил на слова Абидаля
Форвард «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал свои слова в адрес спортивного директора клуба Эрика Абидаля.
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В Москве выдали порядка 2,5 тысячи постановлений о карантине
Приезжающим из КНР в Москву, даже если транзитом, делают анализ на коронавирус и выдают постановление о двухнедельной изоляции, уже выдано порядка 2,5 тысячи таких постановлений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
Политика
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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом для «раздела сфер влияния» в мире.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 75 465 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 54 965 человек (11 633 человека находятся в тяжелом состоянии), 18 264 человека выписаны из больниц и 2 236 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.
Армия и оружие
Турция против России: победу добудет авиация
В свете недавних событий противостояние России и Турции видится все более и более реальным.
Общество
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Хоккей
«Вашингтон» уступил «Монреалю» в НХЛ, несмотря на гол Овечкина
«Вашингтон» же проиграл третий матч кряду. Ранее НХЛ опубликовала видео 699-го гола в заокеанской карьере Овечкина.
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Замминистра правительства Забайкалья оставили под стражей
Задержанному за взятку замминистра правительства Забайкальского края, экс-руководителю администрации Читы Олегу Кузнецову не удалось убедить суд в необходимости помещения его под домашний арест.
Политика
Эксперты перечислили страхи россиян в случае ухода Путина
Сильные страхи Центр политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым подготовил доклад "Уйти нельзя остаться" о рисках и страхах россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента (есть в распоряжении РБК).