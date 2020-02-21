Политика

РИА НовостиРИА НовостиСечин доложил Путину об итогах переговоров с Лукашенко по нефти

В среду Путин и Сечин приняли участие в мероприятиях по случаю 20-летия со дня смерти первого мэра северной столицы Анатолия Собчака, в команде которого оба в свое время работали. Ранее на этой неделе Сечин встретился Лукашенко. "Роснефть" является ключевым поставщиком нефти в Белоруссию.
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Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Лукашенко по нефти

Глава "Роснефти" Игорь Сечин доложил Владимиру Путину об итогах переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 19:13

Подробнее о событии

Сечин рассказал Путину об итогах своих переговоров с Лукашенко

Комсомольская правдавчера в 23:26

Сечин представил Путину результаты переговоров с Лукашенко по нефти

REGNUMвчера в 21:07

Путину доложили об итогах переговоров с Белоруссией по нефти

Телеканал 360°вчера в 21:03

Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Лукашенко по нефтяному вопросу

Life.ruвчера в 19:53

Сечин доложил Путину о переговорах с Лукашенко

Взгляд.рувчера в 19:22

Путину сообщили об итогах переговоров с Белоруссией по нефти

Lenta.ruвчера в 19:21

Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Лукашенко по нефти

РИА Новостивчера в 19:13
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Единоборства

Александр Емельяненко рассказал о спарринге с Рамзаном Кадыровым

Лезги газет вчера в 04:11
Здоровье

В России выдвинули две версии заражения коронавирусом

Российские выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Lenta.ru вчера в 19:55
Общество

Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ

Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
News.ru вчера в 06:21
Наука

В борьбе с диабетом поможет плотный завтрак

ToDay News Ufa вчера в 04:16
Происшествия

Коронавирус не выявлен у сбежавшей из Боткинской больницы пациентки

Врачи взяли анализы у петербурженки Аллы Ильиной, которая сбежала из инфекционной больницы имени Боткина.
Gazeta.SPb 00:38
Политика

NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы

Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
RT на русском вчера в 23:34
Политика

Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
RT на русском вчера в 16:50
Общество

Эвакуированные из Китая украинцы оценили прием на родине

Lenta.ru 00:09
Армия и оружие

ВКС РФ помогли армии Сирии отбить все атаки террористов в Идлибе

ФАН вчера в 09:34
Общество

Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии

Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Газета.Ru вчера в 06:33
Общество

Росимущество завершило приватизацию «Фирмы Мелодия»

Росимущество неоднократно пыталось приватизировать ФГУП, но сроки неоднократно переносились.
Adindex.ru вчера в 23:08
Экономика

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Коммерсантъ 19 февраля в 21:47
Шоу-бизнес

Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»

Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Газета.Ru 19 февраля в 11:52
Политика

Сергей Шнуров официально пошел в политику

Lenta.ru вчера в 05:18
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»

Российский лыжник Александр Большунов первым финишировал в масс-старте на 34 километра в рамках четвертого этапа «Ски Тур» в Норвегии.
Lenta.ru вчера в 09:03
Хоккей

Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким

Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.
Известия 19 февраля в 12:39
Армия и оружие

Хуситы запустили баллистические ракеты в сторону Саудовской Аравии

РИА Новости вчера в 19:58
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1%

Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
RT на русском 19 февраля в 07:12
Кино

Трамп раскритиковал вручение главного «Оскара» фильму «Паразиты»

РИА Новости вчера в 20:54
Армия и оружие

Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX

Как отмечают эксперты, несмотря на то, что F-15EX развивает более высокую скорость, чем Су-35С – 2,5 Маха против 2,25 Маха - российский самолет оснащен более мощным радаром "Ирбис-Э".
РИА Новости вчера в 21:45
Футбол

Александр Самедов — о том, кто помог ему попасть на игры «Спартака»

Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Футбол

Месси рассказал, почему он ответил на слова Абидаля

Форвард «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал свои слова в адрес спортивного директора клуба Эрика Абидаля.
Спорт-Экспресс вчера в 04:54
Общество

В Москве выдали порядка 2,5 тысячи постановлений о карантине

Приезжающим из КНР в Москву, даже если транзитом, делают анализ на коронавирус и выдают постановление о двухнедельной изоляции, уже выдано порядка 2,5 тысячи таких постановлений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
РИА Новости 00:49
Политика

Климкин допустил «сделку» России с Западом по разделу сфер влияния

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом для «раздела сфер влияния» в мире.
РБК вчера в 03:06
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 75 465 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 54 965 человек (11 633 человека находятся в тяжелом состоянии), 18 264 человека выписаны из больниц и 2 236 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.
РИА Новости вчера в 20:41
Армия и оружие

Турция против России: победу добудет авиация

В свете недавних событий противостояние России и Турции видится все более и более реальным.
Утро.ru 00:08
Общество

Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили

Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже.
РИА Новости вчера в 19:20
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Монреалю» в НХЛ, несмотря на гол Овечкина

«Вашингтон» же проиграл третий матч кряду. Ранее НХЛ опубликовала видео 699-го гола в заокеанской карьере Овечкина.
RT на русском 00:11
Происшествия

Замминистра правительства Забайкалья оставили под стражей

Задержанному за взятку замминистра правительства Забайкальского края, экс-руководителю администрации Читы Олегу Кузнецову не удалось убедить суд в необходимости помещения его под домашний арест.
REGNUM вчера в 23:29
Политика

Эксперты перечислили страхи россиян в случае ухода Путина

Сильные страхи Центр политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым подготовил доклад "Уйти нельзя остаться" о рисках и страхах россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента (есть в распоряжении РБК).
РБК вчера в 23:00
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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