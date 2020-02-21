Глава "Роснефти" Игорь Сечин доложил Владимиру Путину об итогах переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

с чего всё началось

В среду Путин и Сечин приняли участие в мероприятиях по случаю 20-летия со дня смерти первого мэра северной столицы Анатолия Собчака, в команде которого оба в свое время работали. Ранее на этой неделе Сечин встретился Лукашенко. "Роснефть" является ключевым поставщиком нефти в Белоруссию.

Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Лукашенко по нефти

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