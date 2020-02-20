Глава "Роснефти" Игорь Сечин доложил президенту России Владимиру Путину об итогах своих переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Как сообщили в "Роснефти", Сечин и Лукашенко обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере энергетики. Глава компании подчеркнул, что ценит доверительные отношения с Белоруссией и настроен конструктивно. Москва и Минск с прошлого года не могут договориться по долгосрочным контрактам на нефть.

Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Лукашенко по нефти

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