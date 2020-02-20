Политика

РИА НовостиРИА НовостиСечин доложил Путину об итогах переговоров с Лукашенко по нефти

Как сообщили в "Роснефти", Сечин и Лукашенко обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере энергетики. Глава компании подчеркнул, что ценит доверительные отношения с Белоруссией и настроен конструктивно. Москва и Минск с прошлого года не могут договориться по долгосрочным контрактам на нефть.
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Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Лукашенко по нефти

Глава "Роснефти" Игорь Сечин доложил президенту России Владимиру Путину об итогах своих переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости19:13

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Сечин рассказал Путину об итогах своих переговоров с Лукашенко

Комсомольская правда23:26

Путину доложили об итогах переговоров с Белоруссией по нефти

Телеканал 360°21:03

Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Лукашенко по нефти

РИА Новости19:13

Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Лукашенко по нефтяному вопросу

Life.ru19:53

Сечин доложил Путину о переговорах с Лукашенко

Взгляд.ру19:22

Путину сообщили об итогах переговоров с Белоруссией по нефти

Lenta.ru19:21

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