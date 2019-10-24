Энергетика

RT на русскомRT на русскомСечин назвал США единственным регулятором на мировом рынке нефти

Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал Соединённые Штаты единственным регулятором на мировом нефтяном рынке, сообщает ТАСС.
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Сечин назвал США единственным регулятором на мировом рынке нефти

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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 14:01, Ашберн
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Мокрый снег ожидается в Москве во вторник, 29 октября, а температура воздуха, которая в эти дни в столице выше нормы на 7-9 градусов, приблизится к обычным для этого времени года значениям и составит всего 5-6 градусов тепла.
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Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов в четверг в суде заявил, что один из его сыновей был вынужден уехать в США, опасаясь изъятия органами опеки, передает корреспондент ТАСС.
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Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии

Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
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Общество

Россия и Африка подписали контракты на 800 миллиардов рублей

Россия и Африка за два дня в Сочи подписали более 50 соглашений на 800 миллиардов рублей, сообщил советник президента России Антон Кобяков.
РИА Новости 11:06
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Киев заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Как заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Катерина Зеленко, формат переговоров может быть любым, будь то «нормандский» или еще какой-то.
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Samsung представила процессор для будущего Galaxy S11

Компания Samsung показала процессор Exynos 990 для грядущего флагмана Galaxy S11, который работает на семинанометровом техпроцессе.
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В ЮАР прилетели российские самолеты Ту-160

В Министерстве обороны России сообщили, что два отечественных стратегических бомбардировщика Ту-160 прибыли на аэродром Ватерклоф, который располагается в Южно-Африканской Республике.
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Выданные в ДНР и ЛНР документы начали признавать на Украине

Киевские власти стали признавать некоторые виды документов, выданных в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).
Газета.Ru 11:13
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Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business

В опубликованной 24 октября новой версии флагманского рейтинга Всемирного банка Doing Business («Ведение бизнеса-2020») Россия заняла 28-е из 190 мест, поднявшись по сравнению с прошлым годом на три позиции и обойдя Руанду, Испанию и Азербайджан.
РБК 07:46
Политика

CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии

Во вторник Путин и Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии.
РИА Новости вчера в 09:33
Кино

Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров

Вести.Ru вчера в 23:33
Общество

Елену Малышеву госпитализировали

Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
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Технологии

Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер

News.ru вчера в 11:06
Политика

Зеленский надеется на скорую встречу в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердили после встречи в Японии, что только в рамках нормандского формата можно достичь мира в Донбассе.
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Шестнадцать человек приговорили к смерти за сожжение школьницы

Lenta.ru 08:30
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Госдума одобрила в первом чтении повышение МРОТ

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен в следующем году на 850 рублей - до 12 тысяч 130 руб.
Газета.Ru 11:24
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru вчера в 01:39
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Джонсон попросит парламент назначить досрочные выборы на 12 декабря

Премьер-министр Британии Борис Джонсон попросит парламент назначить досрочные общенациональные выборы на 12 декабря.
RT на русском 12:21
Политика

В Кремле рассказали о переговорах Путина и Эрдогана один на один

Напомним, во вторник президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились о разрешении ситуации на севере Сирии без кровопролития, несмотря на истечение срока договоренностей Турции и США по Сирии.
Взгляд.ру 13:38
Армия и оружие

В ЛНР два человека ранены в результате обстрела ВСУ

Два сотрудника Луганского лесоохотничьего хозяйства были ранены в результате обстрела украинских силовиков.
РЕН ТВ 13:51
Общество

Дом книги в Москве отказался продавать журнал со Сталиным на обложке

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Футбол

РБ Лейпциг — Зенит 2:1

Полузащитник «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер вывел свою команду вперед в матче с «Зенитом».
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В Москве арестовали подозреваемого в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал до 12 декабря Алексея Валуева, который проходит по делу о госизмене.
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Госдума одобрила законопроект о качественном горячем питании в школах

Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов.
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Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров

Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
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Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья

Пользователи соцсетей раскритиковали первую леди Украины Елену Зеленскую за на ряд, который она выбрала для участия в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
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Трамп прокомментировал присутствие военных США у нефтяных полей в САР

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Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

"Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.
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Суд заочно арестовал украинца по делу о нападении на посольство России

Российский суд заочно арестовал украинца Владимира Кошовенко, который обвиняется по делу о нападении на посольство России в Киеве в 2016 году.
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Останки предка всех наземных позвоночных нашли на севере России

Останки предка всех наземных позвоночных нашли в Коми.
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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