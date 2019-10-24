Энергетика
RT на русскомСечин назвал США единственным регулятором на мировом рынке нефти
Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал Соединённые Штаты единственным регулятором на мировом нефтяном рынке, сообщает ТАСС.
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Хоккей
Канадский хоккеист раскритиковал жизнь в России
Канадский хоккеист Брент Сопел, который играл за российский клуб "Металлург" с 2011 по 2013 год, рассказал о своей жизни в Новокузнецке.
Утро.ru 14:30
Футбол
ЦСКА потерпел третье подряд поражение в Лиге Европы
ЦСКА на своем поле проиграл «Ференцварошу» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 0:1.
РБК 14:59
Происшествия
Сотрудник ядерного центра в Сарове получил срок за майнинг биткоинов
Саровский городской суд Нижегородской области в четверг приговорил сотрудника федерального ядерного центра к 3 годам 3 месяцам колонии за попытку намайнить биткоины на рабочем месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:54
Политика
В Кремле пословицей ответили Трампу на слова о заслугах в Сирии
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на слова главы США Дональда Трампа, который рассказал о якобы своих заслугах в урегулировании конфликта в Сирии.
Газета.Ru 14:38
Музыка
Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица»
Розенбаум стал гостем Ивана Урганта на ток-шоу, где в собственной лирической манере исполнил песню певицы и телеведущей реалити-шоу Ольги Бузовой «Водица».
Gazeta.SPb вчера в 23:03
Политика
Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК 12:23
Политика
Россия списала странам Африки долги на 20 миллиардов долларов
Россия списала африканским государствам долги более чем на 20 миллиардов долларов.
Газета Кемерова вчера в 08:46
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили Анастасию Заворотнюк в неудачной пластике
СМИ заподозрили Анастасию Заворотнюк в том, что она не болеет раком и, даже, не пиарится на болезни.
Вечерний курьер 07:24
Общество
В Чехии осквернили памятник Красной армии
ТАСС вчера в 14:58
Общество
В Приангарье около 47 тысяч пострадавших от паводка получили матпомощь
Более 46,6 тысячи пострадавших от паводка в Иркутской области получили единовременные выплаты по 10 тысяч рублей, заявил вице-премьер России Виталий Мутко.
РИА Новости 06:58
Происшествия
Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США
Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.
BFM.ru 12:17
Футбол
Футболисты «Александрии» сыграли вничью с «Сент-Этьеном» в матче ЛЕ
Футболисты украинской "Александрии" на выезде сыграли вничью с французским "Сент-Этьеном" в матче группового этапа Лиги Европы.
РИА Новости 15:10
Происшествия
На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос
Российская газета 03:00
Общество
Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск
Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
RT на русском 07:42
Игры
Ubisoft перенесла релиз новых Rainbow Six и Watch Dogs
Ubisoft отложила релизы Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine и детской ролевой игры Gods & Monsters.
CyberSport.ru 13:31
Экономика
ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru 06:35
Армия и оружие
В ЛНР два человека ранены в результате обстрела ВСУ
Два сотрудника Луганского лесоохотничьего хозяйства были ранены в результате обстрела украинских силовиков.
РЕН ТВ 13:51
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск 22 октября в 11:11
Авто
Новый Volkswagen Golf появится в России
Старт продаж нового VW Golf намечен на декабрь, автомобиль точно появится и на российском рынке, но точных сроков пока не называют Хетчбэк восьмого поколения сохранил узнаваемые черты, но получил необычное оформление передней части.
Известия 13:45
Общество
Госдума сократила рабочий день для части россиянок
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о сокращенном рабочем дне для проживающих и работающих в сельской местности женщин.
Lenta.ru 07:11
Политика
Битый в российских телешоу украинец попал в реанимацию
В Москве в реанимацию попал украинский политолог Вячеслав Ковтун, регулярно участвующий в политических ток-шоу на российском телевидении.
Lenta.ru 13:42
Политика
Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной
Ранее Александр Ионов, официальный представитель осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что она подписала документы об освобождении из тюрьмы.
RT на русском 14:45
Армия и оружие
ВВС США провели имитацию бомбардировки Крыма
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз Европейского командования вооруженных сил США, два стратегических американских бомбардировщика B-52H Stratofortress провели тренировочные полеты над акваторией Черного море.
Военное дело вчера в 04:05
Политика
Фильм «Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования» показан в Гааге
Просмотр фильма «Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования» состоялся в Гааге 23 октября вечером с организацией прямой трансляции на канале YouTube.
Красная весна вчера в 23:10
Общество
Принцесса Эсватини назвала русских мужчин очаровательными
Королевство Эсватини является одним из самых маленьких государств на Африканском континенте, до 2018 года страна носила название Королевство Свазиленд.
РИА Новости 10:55
Политика
Россия прокомментировала скорое возобновление авиасообщения с Египтом
Ранее официальный представитель президентской администрации Египта Бассам Рады заявил, что вопрос о возобновлении полетов из России на курорты Египта будет решен в ближайшее время.
Lenta.ru 15:10
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru вчера в 03:49
Авто
Toyota Land Cruiser 200 с «мордой» LADA Vesta поразил автолюбителей
Водители в РФ все еще мечтают о новом внедорожнике от тольяттинского производителя, который бы пришел на смену 40-летней «Ниве» или же вошел бы в модельную линейку «Лады», больше похожим на Toyota Land Cruiser.
Car.ru 22 октября в 12:20
Наука
Перламутр оправился после 80% предельной деформации
Оказалось, что этот материал, который считается самым механически прочным природным веществом, то есть требующим наибольшего усилия для разрушения, упруго восстанавливается после деформации, соответствующей 80 процентам от предельной.
N+1 08:46
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки
Россия открыла своим компаниям путь для работы в Африке, простив африканским странам долги на общую сумму более $20 млрд.
РБК 15:29