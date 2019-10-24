Энергетика
RT на русскомСечин назвал США единственным регулятором на мировом рынке нефти
Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал Соединённые Штаты единственным регулятором на мировом нефтяном рынке, сообщает ТАСС.
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Политика
Россия списала странам Африки более $20 млрд долгов
Деловой квартал (Екатеринбург) вчера в 08:32
Игры
Call of Duty: Modern Warfare не увидеть на полках магазинов РФ
Goroday.ru 22 октября в 13:06
Политика
Ощадбанк заявил об отказе суда остановить взыскание с России $1,3 млрд
Суд обязал Россию компенсировать проценты с суммы в $1,3 млрд, которые будут начисляться на нее с момента вынесения решения и до того, пока исковое требование не будет погашено.
РБК 15:18
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки
Россия открыла своим компаниям путь для работы в Африке, простив африканским странам долги на общую сумму более $20 млрд.
РБК 15:29
Шоу-бизнес
Борьба за свободу привела Майли Сайрус к демонстрации сосков
Ну, если Майли считает, что самореализация и свобода заключается в демонстрации обнажённых частей тела - это явно или пиар или пора к психиатру.
Paparazzi.ru 03:12
Армия и оружие
СМИ сообщили о боестолкновении армий Сирии и Турции
На северо-востоке Сирии у города Таль-Тамр произошло боестолкновение турецких войск и правительственных сил Сирийской Арабской Республики, пишут СМИ.
Взгляд.ру 14:14
Футбол
ЦСКА – «Ференцварош»: эксперты уверены в победе дружины Гончаренко
Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА – «Ференцварош» состоится завтра 24-го октября на стадионе «Арена ЦСКА» в Москве.
ODDS.ru вчера в 02:22
Музыка
Пять тысяч фанатов Queen спели Bohemian Rhapsody
Газета.Ru 10:06
Армия и оружие
Трамп объяснил присутствие военных США на нефтяных объектах в Сирии
В среду, 23 октября, Трамп в обращении к гражданам США по поводу ситуации в Сирии заявил, что часть американских солдат останется в районе нефтяных месторождений на севере страны, а власти США будут решать, что делать с этой территорией в будущем.
РБК 14:05
Политика
Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК 12:23
Футбол
Сергей Ребров: «Целенаправленно готовились к ЦСКА, старались создавать моменты в зоне Карпова»
ЦСКА создал много моментов, мы тоже создавали.
Sports.ru 15:32
Хоккей
«Локомотив» подписал пробный контракт с Марковым
Советский спорт 10:17
Авто
Toyota представила новый роскошный минивэн Toyota GranAce
Компания Toyota показала на автосалоне в Токио новый роскошный минивэн Toyota GranAce.
Автоновости дня вчера в 10:12
Экономика
Кабмин Украины утвердил макропрогноз с ростом ВВП в 2020 году на 3,7%
Кабинет министров Украины утвердил макроэкономический прогноз с ростом ВВП в 2020 году на 3,7%, исходя из него будет рассчитана доходная часть госбюджета, заявил в среду премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
ПРАЙМ вчера в 09:40
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии
REGNUM вчера в 21:34
Политика
Песков: на переговорах с Анкарой Москва учитывала интересы Дамаска
Россия, работая с Турцией по меморандуму по сирийскому урегулированию, исходила из того, что достигнутые договоренности должны соответствовать интересам Дамаска.
Вести.Ru 14:54
Политика
Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной
Ранее Александр Ионов, официальный представитель осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что она подписала документы об освобождении из тюрьмы.
RT на русском 14:45
Армия и оружие
В НАТО связали распад ДРСМД с увеличением расходов на оборону
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что прекращение Договора РСМД может рассматриваться как аргумент для роста расходов на оборону.
RT на русском 14:10
Политика
Джонсон попросит парламент назначить досрочные выборы на 12 декабря
Премьер-министр Британии Борис Джонсон попросит парламент назначить досрочные общенациональные выборы на 12 декабря.
RT на русском 12:21
Политика
Битый в российских телешоу украинец попал в реанимацию
В Москве в реанимацию попал украинский политолог Вячеслав Ковтун, регулярно участвующий в политических ток-шоу на российском телевидении.
Lenta.ru 13:42
Экономика
Долю в Petropavlovsk купил экс-менеджер ПИКа
Владислав Свиблов является бывшим менеджером и членом совета директоров девелопера ПИК и основателем корпорации «Экополис», а также действующим председателем совета директоров и мажоритарным акционером Озерной горнодобывающей компании.
Коммерсантъ 14:08
Политика
CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
Во вторник Путин и Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии.
РИА Новости вчера в 09:33
Гаджеты
В Google рассказали о скорости распространения Android 10
В корпорации Google рассказали о высокой скорости распространения новой операционной системы Android 10 на мобильных устройствах по сравнению с предыдущими ОС.
UfacityNews.ru 15:05
Общество
В США задержали Ахмеда Билалова
В штате Флорида в США сотрудниками Службы иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности задержан уроженец Дагестана, бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Ахмед Билалов.
РИА Дербент вчера в 01:32
Общество
В Чехии вновь осквернили памятник красноармейцам
ТК Звезда 15:02
Авто
Транспортный налог изменится в РФ
Несовершенство нынешнего алгоритма расчета транспортного налога для роскошных авто может повлечь за собой изменения в налоговом законодательстве РФ.
Тарантас Ньюс 09:34
Экономика
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК 12:54
Финансы
Глава РСПП ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 6,5% годовых
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров регулятора в пятницу, 25 октября, до 6,5% с нынешних 7% годовых.
ТАСС вчера в 13:09
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск 22 октября в 11:11
Происшествия
Суд продлил арест Абызова до конца января
Ведомости 14:31