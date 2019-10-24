Политика Ощадбанк заявил об отказе суда остановить взыскание с России $1,3 млрд Суд обязал Россию компенсировать проценты с суммы в $1,3 млрд, которые будут начисляться на нее с момента вынесения решения и до того, пока исковое требование не будет погашено.

Экономика Кремль объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки Россия открыла своим компаниям путь для работы в Африке, простив африканским странам долги на общую сумму более $20 млрд.

Шоу-бизнес Борьба за свободу привела Майли Сайрус к демонстрации сосков Ну, если Майли считает, что самореализация и свобода заключается в демонстрации обнажённых частей тела - это явно или пиар или пора к психиатру.

Армия и оружие СМИ сообщили о боестолкновении армий Сирии и Турции На северо-востоке Сирии у города Таль-Тамр произошло боестолкновение турецких войск и правительственных сил Сирийской Арабской Республики, пишут СМИ.

Футбол ЦСКА – «Ференцварош»: эксперты уверены в победе дружины Гончаренко Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА – «Ференцварош» состоится завтра 24-го октября на стадионе «Арена ЦСКА» в Москве.

Армия и оружие Трамп объяснил присутствие военных США на нефтяных объектах в Сирии В среду, 23 октября, Трамп в обращении к гражданам США по поводу ситуации в Сирии заявил, что часть американских солдат останется в районе нефтяных месторождений на севере страны, а власти США будут решать, что делать с этой территорией в будущем.

Политика Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.

Авто Toyota представила новый роскошный минивэн Toyota GranAce Компания Toyota показала на автосалоне в Токио новый роскошный минивэн Toyota GranAce.

Экономика Кабмин Украины утвердил макропрогноз с ростом ВВП в 2020 году на 3,7% Кабинет министров Украины утвердил макроэкономический прогноз с ростом ВВП в 2020 году на 3,7%, исходя из него будет рассчитана доходная часть госбюджета, заявил в среду премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Политика Песков: на переговорах с Анкарой Москва учитывала интересы Дамаска Россия, работая с Турцией по меморандуму по сирийскому урегулированию, исходила из того, что достигнутые договоренности должны соответствовать интересам Дамаска.

Политика Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной Ранее Александр Ионов, официальный представитель осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что она подписала документы об освобождении из тюрьмы.

Армия и оружие В НАТО связали распад ДРСМД с увеличением расходов на оборону Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что прекращение Договора РСМД может рассматриваться как аргумент для роста расходов на оборону.

Политика Джонсон попросит парламент назначить досрочные выборы на 12 декабря Премьер-министр Британии Борис Джонсон попросит парламент назначить досрочные общенациональные выборы на 12 декабря.

Политика Битый в российских телешоу украинец попал в реанимацию В Москве в реанимацию попал украинский политолог Вячеслав Ковтун, регулярно участвующий в политических ток-шоу на российском телевидении.

Экономика Долю в Petropavlovsk купил экс-менеджер ПИКа Владислав Свиблов является бывшим менеджером и членом совета директоров девелопера ПИК и основателем корпорации «Экополис», а также действующим председателем совета директоров и мажоритарным акционером Озерной горнодобывающей компании.

Политика CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии Во вторник Путин и Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии.

Гаджеты В Google рассказали о скорости распространения Android 10 В корпорации Google рассказали о высокой скорости распространения новой операционной системы Android 10 на мобильных устройствах по сравнению с предыдущими ОС.

Общество В США задержали Ахмеда Билалова В штате Флорида в США сотрудниками Службы иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности задержан уроженец Дагестана, бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Ахмед Билалов.

Авто Транспортный налог изменится в РФ Несовершенство нынешнего алгоритма расчета транспортного налога для роскошных авто может повлечь за собой изменения в налоговом законодательстве РФ.

Финансы Глава РСПП ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 6,5% годовых Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров регулятора в пятницу, 25 октября, до 6,5% с нынешних 7% годовых.