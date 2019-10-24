Энергетика
RT на русскомСечин назвал США единственным регулятором на мировом рынке нефти
Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал Соединённые Штаты единственным регулятором на мировом нефтяном рынке, сообщает ТАСС.
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Глава «Роснефти» назвал препятствия для распространения электромобилей
Rambler News Serviceвчера в 07:16
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:29, Ашберн
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова опровергла собственное заявление о беременности
Дни24 вчера в 08:54
Общество
Программу Андрея Малахова о трагедии в Красноярском крае сняли с эфира
Трагедия в Красноярском крае произошла 19 октября — из-за прорыва дамб затопило общежития работников золотодобывающей артели.
Salt Mag вчера в 03:57
Шоу-бизнес
Диакон назвал страшный грех родных Анастасии Заворотнюк
Православный диакон Илья Кокин назвал грех родных актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в данный момент лечится от тяжелого заболевания.
Народные новости вчера в 08:02
Энергетика
Белоруссия и Казахстан согласовали параметры сделки по поставкам нефти
Казахстан согласовал с Белоруссией основные моменты соглашения об экспорте нефти и нефтепродутов.
РБК 02:27
Общество
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве
Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
REGNUM 01:40
Политика
В Кремле пока не думают о преемнике Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не думают о преемнике президента России Владимира Путина, поскольку до выборов еще далеко.
Газета.Ru вчера в 05:41
Армия и оружие
Уточнены планы по военному присутствию США в Сирии
Lenta.ru вчера в 23:43
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
Армия и оружие
Экс-командующий ЧФ адмирал Витко возглавит Главный штаб ВМФ России
Новый Севастополь 02:17
Политика
Проверка по расследованию Мюллера переквалифицирована в уголовное дело
Проверка по расследованию Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США приобрела статус уголовного дела, сообщает The New York Times со ссылкой на двух осведомленных источников издания.
Интерфакс вчера в 22:58
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском вчера в 01:29
Происшествия
Бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов похищен в Японии
Стоимость украденного драгоценного камня оценивается в 1,8 миллиона долларов.
Российская газета вчера в 21:22
Экономика
Самый богатый человек в мире за сутки лишился семи миллиардов долларов
Глава Amazon Джефф Безос, который считается самым богатым человеком в мире, за сутки потерял несколько миллиардов долларов.
Lenta.ru 02:17
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета вчера в 04:27
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru 23 октября в 03:49
Гаджеты
Квартальный отчёт Intel: рекордная выручка, названы сроки выхода первого 7-нм графического процессора
Источник изображения: Intel Норма операционной прибыли за год сократилась с 40 до 36 процентных пунктов, негативное влияние оказывали цены на память и возросшие расходы на производство процессоров.
3DNews 02:00
Армия и оружие
Сирия потребовала от США покинуть свои нефтяные месторождения
По мнению заместителя председателя комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад уход американских военных с территории нефтяных месторождений в сирийской провинции Дейр-эз-Зор становится неизбежным Правительство Сирии намеревается вернуть все нефтяные месторождения на своей территории под свой контроль.
Новостной фронт вчера в 21:44
Кино
Стало известно, какую прибыль принесет «Джокер»
Эксперты подсчитали, какую прибыль принесет драма Тодда Филлипса «Джокер» студии Warner Bros.
Культуромания вчера в 06:33
Кино
Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров
Вести.Ru 23 октября в 23:33
Общество
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета вчера в 09:02
Общество
РБК: ФСБ сможет на полгода отключать связь со странами для борьбы с «телефонным терроризмом»
ФСБ может получить право на 180 дней блокировать трафик в направлении определенных стран, если с их территории будут поступать звонки с ложными сообщениями о терактах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 01:52
Авто
Mazda представила свой первый электрокар
Накануне автосалона в Токио компания Mazda продемонстрировала свою первую полностью электрическую модель – серийный кроссовер Mazda MX-30.
110km.ru 23 октября в 01:24
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия 00:05
Общество
Губернатор Приморья Кожемяко отказался от повышения зарплаты
Согласно проекту краевого бюджета на 2020 – 2022 годы, отправленного на рассмотрение в Заксобрание Приморья, доход главы региона мог увеличиться в 1,5 раза.
RuNews24.ru 01:12
Общество
Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья
Пользователи соцсетей раскритиковали первую леди Украины Елену Зеленскую за на ряд, который она выбрала для участия в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Политика Сегодня 23 октября в 09:04
Общество
Мужчины, работающие более 52 часов в неделю, лысеют в два раза чаще
По словам Кюнг-Хун Сона (Kyung-Hun Son), ведущего автора этого исследования, длительное рабочее время усиливает развитие алопеции у мужчин, особенно у тех, кто трудится больше 52 часов в неделю.
Неделя Новостей вчера в 02:50