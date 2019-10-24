Общество Программу Андрея Малахова о трагедии в Красноярском крае сняли с эфира Трагедия в Красноярском крае произошла 19 октября — из-за прорыва дамб затопило общежития работников золотодобывающей артели.

Шоу-бизнес Диакон назвал страшный грех родных Анастасии Заворотнюк Православный диакон Илья Кокин назвал грех родных актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в данный момент лечится от тяжелого заболевания.

Энергетика Белоруссия и Казахстан согласовали параметры сделки по поставкам нефти Казахстан согласовал с Белоруссией основные моменты соглашения об экспорте нефти и нефтепродутов.

Общество Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.

Политика В Кремле пока не думают о преемнике Путина Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не думают о преемнике президента России Владимира Путина, поскольку до выборов еще далеко.

Общество Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).

Политика Проверка по расследованию Мюллера переквалифицирована в уголовное дело Проверка по расследованию Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США приобрела статус уголовного дела, сообщает The New York Times со ссылкой на двух осведомленных источников издания.

Общество В Forbes назвали самых богатых женщин России Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.

Экономика Самый богатый человек в мире за сутки лишился семи миллиардов долларов Глава Amazon Джефф Безос, который считается самым богатым человеком в мире, за сутки потерял несколько миллиардов долларов.

Футбол Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.

Музыка Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.

Гаджеты Квартальный отчёт Intel: рекордная выручка, названы сроки выхода первого 7-нм графического процессора Источник изображения: Intel Норма операционной прибыли за год сократилась с 40 до 36 процентных пунктов, негативное влияние оказывали цены на память и возросшие расходы на производство процессоров.

Армия и оружие Сирия потребовала от США покинуть свои нефтяные месторождения По мнению заместителя председателя комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад уход американских военных с территории нефтяных месторождений в сирийской провинции Дейр-эз-Зор становится неизбежным Правительство Сирии намеревается вернуть все нефтяные месторождения на своей территории под свой контроль.

Кино Стало известно, какую прибыль принесет «Джокер» Эксперты подсчитали, какую прибыль принесет драма Тодда Филлипса «Джокер» студии Warner Bros.

Общество Установлена причина смерти Александра Македонского Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.

Общество РБК: ФСБ сможет на полгода отключать связь со странами для борьбы с «телефонным терроризмом» ФСБ может получить право на 180 дней блокировать трафик в направлении определенных стран, если с их территории будут поступать звонки с ложными сообщениями о терактах, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Авто Mazda представила свой первый электрокар Накануне автосалона в Токио компания Mazda продемонстрировала свою первую полностью электрическую модель – серийный кроссовер Mazda MX-30.

Политика В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».

Общество Губернатор Приморья Кожемяко отказался от повышения зарплаты Согласно проекту краевого бюджета на 2020 – 2022 годы, отправленного на рассмотрение в Заксобрание Приморья, доход главы региона мог увеличиться в 1,5 раза.

Общество Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья Пользователи соцсетей раскритиковали первую леди Украины Елену Зеленскую за на ряд, который она выбрала для участия в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.