Энергетика
RT на русскомСечин назвал США единственным регулятором на мировом рынке нефти
Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал Соединённые Штаты единственным регулятором на мировом нефтяном рынке, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
В своем выступлении на специальной сессии "Системные вызовы глобальной энергетике" в рамках XII Евразийского форума в Вероне руководитель одной из крупнейших в мире компании по добыче и торговле сырьевыми активами заявил о необходимости продолжения использования ископаемых источников энергии для стабильного обеспечения энергетических потребностей стран.Вести.Финансвчера в 13:41
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Глава Glencore объяснил важность сохранения традиционной энергетики
Rambler News Serviceвчера в 11:40
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Политика
Лавров рассказал о самой мирной в Европе границе
Граница между Россией и Норвегией является самой мирной в Европе, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время визита в норвежский Киркенес.
RT на русском 06:03
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.
Российская газета 06:42
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев выложил милое фото с сыном и дочерью
Сергей Лазарев не выкладывает свою жизнь на всеобщее обозрение.
ToDay News Ufa вчера в 15:21
Здоровье
Врач рассказала, что сохранит здоровье при сидячей работе
Поработал минут 30, встал, поразмялся, походил и так далее. Не сидеть часами у компьютера или телевизора, а обязательно делать перерывы.
РИА Новости 05:11
Авто
Новый седан Hyundai Sonata российской сборки получил ОТТС
Новый корейский седан Hyundai Sonata российской сборки получил ОТТС.
Picsnews.net 04:55
Армия и оружие
Шойгу рассказал о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад ведёт масштабную информационную кампанию по расколу отношений России и Белоруссии.
RT на русском 06:05
Авто
Ford представит кроссовер на основе Mustang
Новый внедорожник от Ford будет полностью электрическим.
Car.ru 01:22
Экономика
«Яндекс» вновь увеличил прогноз по размеру выручки в 2019 году
Yandex N.V. (головная компания «Яндекса») обновила прогноз по темпам роста выручки в 2019 году.
РБК 06:46
Авто
Представлен УАЗ «Патриот» для ДПС
Была представлена новая версия внедорожника УАЗ «Патриот», предназначенная для ДПС.
Vevby.ru вчера в 10:34
Экономика
Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн
РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.
РБК 05:13
Авто
Когда менять приводной ремень на автомобиле?
Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Car.ru 05:27
Футбол
«Ливерпуль» выиграл суд у New Balance - Nike станет техническим спонсором клуба
«Ливерпуль» выиграл судебное разбирательство у американской компании New Balance, которая сейчас является техническим спонсором английского клуба, рапортует Liverpool Echo.
Евро-футбол.ру 06:47
Общество
Норвежский лоукостер опроверг сообщения о покупке SSJ-100
Ранее газета РБК сообщила, что "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) заключили меморандум с норвежской авиакомпанией-лоукостером Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту, которой перевозчик добивается несколько лет.
ТАСС 06:24
Единоборства
Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве
Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Lenta.ru вчера в 19:12
Спорт
Исинбаева раскритиковала блогеров
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева назвала пустыми блогеров, которые оказывают влияние на молодых людей.
News.ru 04:32
Армия и оружие
Уточнены планы по военному присутствию США в Сирии
Lenta.ru вчера в 23:43
Финансы
Сечин назвал шоковые факторы, способные вызвать глобальную рецессию
«Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трёх шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США и Китая, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти», — цитирует выступление Сечина на Евразийском экономическом форуме в Вероне РИА Новости.
RT на русском вчера в 07:55
Происшествия
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости вчера в 07:38
Футбол
Девушка-агент Лельчук: поначалу в меня вообще никто не верил
Поначалу вообще никто не верил. За исключением моего близкого друга, тоже агента, Александра Клюева.
Чемпионат 06:32
Армия и оружие
В бундестаге призвали вывести американские войска из Германии
Американские войска в Германии используются для наращивания напряжённости в отношениях с Россией.
RT на русском 01:54
Происшествия
Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников
Прорыв дамбы в Красноярском крае стал результатом безответственного отношения должностных лиц к вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций.
РБК 03:52
Общество
Степные орлы разорили новосибирских волонтеров отправкой sms из Ирана
Как рассказали волонтеры на странице организации, степные орлы буквально разоряют их дорогими sms.
Российская газета 06:39
Шоу-бизнес
Бородина опровергла наличие тайной сестры
Девушка обвинила ведущую в равнодушии На днях по Сети стало распространяться видео, где молодая блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой звезды "Дома − 2" Ксении Бородиной.
WomanHit.ru вчера в 12:25
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перестала скрывать беременность
Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
Paparazzi.ru 03:36
Общество
В Роскачестве дали рекомендации по выбору томатного сока
Эксперты Роскачества в рамках исследования томатного сока рассказали, на что следует обратить внимание при выборе данного напитка.
RT на русском 03:30
Общество
На Украине ввели в оборот новую банкноту
Нацбанк Украины в пятницу ввел в обращение банкноту в тысячу гривен с изображением академика Владимира Вернадского.
Российская газета 04:43
Общество
Forbes назвал самых богатых женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Газета.Ru вчера в 01:36
Армия и оружие
Движущуюся в сторону Украины военную технику сняли на видео на Дону
В Ростовской области на видео сняли колонну военной техники, которая движется в сторону границы с Украиной.
Регион online 03:37