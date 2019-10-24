с чего всё началось

Политика Лавров рассказал о самой мирной в Европе границе Граница между Россией и Норвегией является самой мирной в Европе, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время визита в норвежский Киркенес.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.

Здоровье Врач рассказала, что сохранит здоровье при сидячей работе Поработал минут 30, встал, поразмялся, походил и так далее. Не сидеть часами у компьютера или телевизора, а обязательно делать перерывы.

Авто Новый седан Hyundai Sonata российской сборки получил ОТТС Новый корейский седан Hyundai Sonata российской сборки получил ОТТС.

Армия и оружие Шойгу рассказал о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад ведёт масштабную информационную кампанию по расколу отношений России и Белоруссии.

Авто Ford представит кроссовер на основе Mustang Новый внедорожник от Ford будет полностью электрическим.

Авто Представлен УАЗ «Патриот» для ДПС Была представлена новая версия внедорожника УАЗ «Патриот», предназначенная для ДПС.

Экономика Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.

Авто Когда менять приводной ремень на автомобиле? Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.

Футбол «Ливерпуль» выиграл суд у New Balance - Nike станет техническим спонсором клуба «Ливерпуль» выиграл судебное разбирательство у американской компании New Balance, которая сейчас является техническим спонсором английского клуба, рапортует Liverpool Echo.

Общество Норвежский лоукостер опроверг сообщения о покупке SSJ-100 Ранее газета РБК сообщила, что "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) заключили меморандум с норвежской авиакомпанией-лоукостером Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту, которой перевозчик добивается несколько лет.

Единоборства Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Спорт Исинбаева раскритиковала блогеров Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева назвала пустыми блогеров, которые оказывают влияние на молодых людей.

Финансы Сечин назвал шоковые факторы, способные вызвать глобальную рецессию «Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трёх шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США и Китая, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти», — цитирует выступление Сечина на Евразийском экономическом форуме в Вероне РИА Новости.

Происшествия Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.

Армия и оружие В бундестаге призвали вывести американские войска из Германии Американские войска в Германии используются для наращивания напряжённости в отношениях с Россией.

Происшествия Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников Прорыв дамбы в Красноярском крае стал результатом безответственного отношения должностных лиц к вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций.

Общество Степные орлы разорили новосибирских волонтеров отправкой sms из Ирана Как рассказали волонтеры на странице организации, степные орлы буквально разоряют их дорогими sms.

Шоу-бизнес Бородина опровергла наличие тайной сестры Девушка обвинила ведущую в равнодушии На днях по Сети стало распространяться видео, где молодая блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой звезды "Дома − 2" Ксении Бородиной.

Шоу-бизнес Ксения Собчак перестала скрывать беременность Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.

Общество В Роскачестве дали рекомендации по выбору томатного сока Эксперты Роскачества в рамках исследования томатного сока рассказали, на что следует обратить внимание при выборе данного напитка.

Общество На Украине ввели в оборот новую банкноту Нацбанк Украины в пятницу ввел в обращение банкноту в тысячу гривен с изображением академика Владимира Вернадского.

Общество Forbes назвал самых богатых женщин России Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.