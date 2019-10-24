Энергетика

RT на русскомRT на русскомСечин назвал США единственным регулятором на мировом рынке нефти

Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал Соединённые Штаты единственным регулятором на мировом нефтяном рынке, сообщает ТАСС.
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Глава «Роснефти» назвал препятствия для распространения электромобилей

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Сечин: рост экспорта нефти из США сопровождают диспропорциональные парниковые выбросы

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Сечин назвал США единственным регулятором на мировом рынке нефти

RT на русском08:56
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 18:41, Ашберн
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На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос

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По итогу трех туров группового отбора Лиги Европы Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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РЕН ТВ 18:10
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Неудачно попарил ноги, обнаружился диабет, попал в реанимацию.
Газета.Ru 15:27
Армия и оружие

В ЮАР прилетели два российских ракетоносца Ту-160

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Квят стал 10-м на Гран-при Японии после дисквалификации Renault

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Бундестаг отклонил предложение об отмене антироссийских санкций

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РИА Новости 13:50
Армия и оружие

Финские СМИ: НАТО следовало распустить в 1991 году

Журналист финского издания HBL Ульф Юханссон в своей статье раскритиковал генсека НАТО Йенса Столтенберга и организацию в целом, заявив, что альянс следовало распустить еще в 1991 году.
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Московский книжный магазин «Молодая гвардия» не согласился продавать свежий номер исторического журнала «Дилетант» и вернул его издателям.
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Общество

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

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Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии

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Жирная кислота спасла мышей от микроцефалии

Оказалось, что вирус Зика уничтожает белок, который отвечает за транспорт жирных кислот в ткани мозга.
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«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
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Армия и оружие

В НАТО назвали распад ДРСМД поводом для увеличения расходов на оборону

Как отметил высокопоставленный натовский чиновник, Североатлантический альянс не намерен размещать ядерные ракеты на территории Европы.
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Политика

США не обращались к странам для размещения ракет средней дальности

Соединенные Штаты не принимали решений о развертывании ракет средней дальности и не обращались к другим странам по данному поводу.
Известия 22 октября в 19:49
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Путин пошутил про место России в рейтинге Doing Business

Президент России Владимир Путин на форуме Россия-Африка пошутил про место РФ и Маврикия в рейтинге Doing Business.
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Футбол

ЦСКА уступил «Ференцварошу» в Лиге Европы

Лигачемпионские вторник и среду сменяет лигаевропейский четверг. 24 футбольных матча проходят эти вечером, но часть уже завершилась.
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Супруга президента Украины Елена Зеленская, присутствовавшая на церемонии интронизации императора Японии Нарухито в платье жёлтого цвета, не нарушала никаких традиций, полагает профессор Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, историк-японист Александр Мещеряков.
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Замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал журналистам, что вопрос возобновления чартерных рейсов с курортными городами Египта будет решен в ближайшее время.
Известия 15:45
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Минфин и Центробанк России определились с параметрами новой системы пенсионных накоплений.
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Канадский хоккеист Брент Сопел, который играл за российский клуб "Металлург" с 2011 по 2013 год, рассказал о своей жизни в Новокузнецке.
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Армия и оружие

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Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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