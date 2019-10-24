Энергетика
RT на русскомСечин назвал США единственным регулятором на мировом рынке нефти
Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал Соединённые Штаты единственным регулятором на мировом нефтяном рынке, сообщает ТАСС.
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Происшествия
На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос
Российская газета 03:00
Политика
Стала известна дата возвращения Бутиной в Москву
Известия 17:53
Футбол
Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
По итогу трех туров группового отбора Лиги Европы Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Газета.Ru 18:14
Экономика
Госдума приняла в I чтении проект бюджета на 2020-2022 годы
Государственная Дума на пленарном заседании 23 октября приняла в первом чтении правительственный проект федерального бюджета на 2020-2022 годы.
Дума ТВ вчера в 06:16
Армия и оружие
США направляют дополнительные ВС в Сирию для защиты нефтяных полей
В Пентагоне сообщают, что США направляют дополнительные вооруженные силы на северо-восток Сирии в целях защиты нефтяных месторождений от террористов.
РЕН ТВ 18:10
Экономика
Песков объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 16:29
Шоу-бизнес
Олаф Шварцкопф показал кадры с Анастасией Заворотнюк из личного архива
Бывший супруг актрисы Анастасии Заворотнюк показал кадры с участием звезды из личного архива.
Дни24 11:09
Политика
Побитый в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
Неудачно попарил ноги, обнаружился диабет, попал в реанимацию.
Газета.Ru 15:27
Армия и оружие
В ЮАР прилетели два российских ракетоносца Ту-160
Профиль вчера в 12:24
Политика
Бундестаг отклонил предложение об отмене антироссийских санкций
Бундестаг отклонил предложения оппозиционных партий отменить санкции и вести политику "кооперации, а не конфронтации" с Россией.
РИА Новости 13:50
Армия и оружие
Финские СМИ: НАТО следовало распустить в 1991 году
Журналист финского издания HBL Ульф Юханссон в своей статье раскритиковал генсека НАТО Йенса Столтенберга и организацию в целом, заявив, что альянс следовало распустить еще в 1991 году.
Взгляд.ру 13:02
Общество
Дом книги в Москве отказался продавать журнал со Сталиным на обложке
Московский книжный магазин «Молодая гвардия» не согласился продавать свежий номер исторического журнала «Дилетант» и вернул его издателям.
REGNUM 07:37
Общество
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
REGNUM вчера в 05:53
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия вчера в 20:50
Наука
Жирная кислота спасла мышей от микроцефалии
Оказалось, что вирус Зика уничтожает белок, который отвечает за транспорт жирных кислот в ткани мозга.
N+1 07:49
Экономика
В правительстве сняли разногласия по господдержке проектов в Арктике
В правительстве согласованы общие принципы господдержки и льгот для новых инвестиционных проектов в Арктике, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий развитие Арктического региона, по итогам совещания, которое прошло в четверг, 24 октября, под руководством первого вице-премьера Антона Силуанова, передал корреспондент РБК.
РБК 11:03
Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы
«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
RT на русском 16:52
Армия и оружие
В НАТО назвали распад ДРСМД поводом для увеличения расходов на оборону
Как отметил высокопоставленный натовский чиновник, Североатлантический альянс не намерен размещать ядерные ракеты на территории Европы.
Российская газета 15:45
Политика
США не обращались к странам для размещения ракет средней дальности
Соединенные Штаты не принимали решений о развертывании ракет средней дальности и не обращались к другим странам по данному поводу.
Известия 22 октября в 19:49
Политика
Путин пошутил про место России в рейтинге Doing Business
Президент России Владимир Путин на форуме Россия-Африка пошутил про место РФ и Маврикия в рейтинге Doing Business.
Московский Комсомолец 08:59
Футбол
ЦСКА уступил «Ференцварошу» в Лиге Европы
Лигачемпионские вторник и среду сменяет лигаевропейский четверг. 24 футбольных матча проходят эти вечером, но часть уже завершилась.
Телеканал Санкт-Петербург 15:51
Общество
Эксперт оценил наряд супруги Зеленского на церемонии в Японии
Супруга президента Украины Елена Зеленская, присутствовавшая на церемонии интронизации императора Японии Нарухито в платье жёлтого цвета, не нарушала никаких традиций, полагает профессор Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, историк-японист Александр Мещеряков.
RT на русском вчера в 05:33
Политика
В МИД заявили о скором возобновлении авиасообщения с Египтом
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал журналистам, что вопрос возобновления чартерных рейсов с курортными городами Египта будет решен в ближайшее время.
Известия 15:45
Экономика
Определены параметры новой накопительной пенсионной системы
Минфин и Центробанк России определились с параметрами новой системы пенсионных накоплений.
Lenta.ru 17:58
Происшествия
В Татарстане поймали кошку-наркокурьера
В Татарстане сотрудники одной из колоний задержали кошку, которая шла в колонию в ошейнике с наркотиками, пишет «МК».
Ореанда-Новости 08:58
Хоккей
Канадский хоккеист раскритиковал жизнь в России
Канадский хоккеист Брент Сопел, который играл за российский клуб "Металлург" с 2011 по 2013 год, рассказал о своей жизни в Новокузнецке.
Утро.ru 14:30
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru вчера в 03:49
Здоровье
В поликлинике в Чехове заработал новый аппарат УЗИ
В поликлиническое отделение Чеховской областной больницы, расположенное на улице Пионерской, поступил новый многофункциональный аппарат УЗИ стоимостью порядка 4,5 млн рублей.
Министерство здравоохранения МО вчера в 10:42
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru вчера в 01:39