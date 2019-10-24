Энергетика

RT на русскомRT на русскомСечин назвал США единственным регулятором на мировом рынке нефти

Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал Соединённые Штаты единственным регулятором на мировом нефтяном рынке, сообщает ТАСС.
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Сечин назвал США единственным регулятором на мировом рынке нефти

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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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