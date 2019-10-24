Энергетика
RT на русскомСечин назвал США единственным регулятором на мировом рынке нефти
Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал Соединённые Штаты единственным регулятором на мировом нефтяном рынке, сообщает ТАСС.
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Единоборства
Ковалев показал подготовку к бою с Канело
Чемпион мира WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев показал фрагмент подготовки к поединку с обладателем титула WBA Саулем Альваресом.
Матч ТВ вчера в 04:45
Наука
Чрезмерное потребление соли грозит старческим слабоумием
По информации ученых, избыток соли в организме человека грозит старческим слабоумием, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:21
Кино
В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак» от Netflix
Недавно итальянское подразделение Netflix выпустило короткий тизер-трейлер «Ведьмака», а теперь в сети появились ещё четыре ранее не демонстрировавшихся кадра из сериала: с Геральтом, Йеннифэр и неизвестным монстром.
Gmbox.ru 04:30
Энергетика
Правительство определится с льготами для нефтяников в Арктике
В четверг, 24 октября, в Белом доме состоится согласительное совещание с участием первого вице-премьера, главы Минфина Антона Силуанова, вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего Арктику, и вице-премьера Дмитрия Козака (курирует ТЭК), рассказал РБК федеральный чиновник и подтвердил источник в одной из нефтяных компаний, планирующих стать резидентом Арктической зоны.
РБК вчера в 22:51
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Политика
Главы 13 субъектов РФ возглавят региональные отделения «Единой России»
Ранее в "Единой России" существовала практика, когда главы субъектов РФ возглавляли ее региональные отделения, однако затем она была прекращена, на настоящий момент никто из руководителей регионов не имел таких партийных функций.
ТАСС 10:30
Политика
Сахаровскую премию Европарламента присудили уйгурскому правозащитнику
Уйгурский экономист Ильхам Тохти получил в этом году Сахаровскую премию Европарламента, пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости 10:27
Технологии
Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76
Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.
CyberSport.ru вчера в 11:00
Политика
Бутина подписала документы об освобождении из тюрьмы
Россиянка Мария Бутина подписала документы об освобождении из американской тюрьмы.
BFM.ru 12:05
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru вчера в 03:49
Происшествия
Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США
Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.
BFM.ru 12:17
Общество
Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером
Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.
Волгоградская правда 00:38
Общество
Книжный магазин отказался продавать журнал со Сталиным на обложке
Столичный книжный магазин «Молодая гвардия» отказался продавать и вернул издателям свежий номер исторического журнала «Дилетант», одной из тем которого стал советско-германский пакт 1939 года.
Общественное телевидение России 08:03
Армия и оружие
Российские С-400 и «Панцирь-С» прибыли в Сербию для учений
Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии.
RT на русском 09:04
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Футбол
«Динамо» Киев — «Копенгаген»: определился фаворит матча Лиги Европы
Оценивая шансы клубов, букмекеры обращают внимание на то, что «Динамо» не проигрывает в последних семи играх во всех турнирах, а также выиграло три домашних матча подряд.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 11:16
Армия и оружие
Военная полиция России провела патрулирование по новому маршруту в САР
RT на русском 11:47
Происшествия
Сотрудника ядерного центра в Сарове осудили за майнинг на работе
Саровский городской суд Нижегородской области приговорил сотрудника Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Андрея Рыбкина к трем годам и трем месяцам лишения свободы за попытку намайнить биткоины на рабочем месте.
РБК 11:41
Футбол
ЦСКА и «Ференцварош» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы
Футболисты московского ЦСКА Федор Чалов и Вадим Карпов выйдут в стартовом составе команды в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против венгерского "Ференцвароша", сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости 12:04
Хоккей
Канадский хоккеист рассказал об адской жизни в России
Vprognoze.ru 11:44
Общество
В Испании эксгумировали останки диктатора Франко
RT на русском 06:55
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета 04:27
Футбол
Дзюба занимает третье место по системе «гол+пас» в Европе
Третье место занимает форвард "Зенита" Артем Дзюба, сообщает портал Goal. В его активе 19 очков — 9 голов и 10 результативных передач.
Pravda.Ru 11:05