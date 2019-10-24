Энергетика
ТАСССечин назвал США единственным регулятором на мировом рынке нефти
США остались единственным регулятором на глобальном рынке нефти, так как Россия и Саудовская Аравия перестали играть эту роль сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на XII Евразийском экономическом форуме.
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Шоу-бизнес
Решетова показала свой живот после родов
Шоу-бизнес
Редкий случай: Сергей Лазарев показал обоих детей
На фотографии Сергей держит своих обоих детей на руках. Видно, что Лазарев искренне счастлив рядом со своими наследниками.
Футбол
ЦСКА сыграет с «Ференцварошем» в Лиге Европы
В Венгрии хозяева взяли реванш с таким же счетом и были точнее в серии пенальти 7:6. Матч ЦСКА Ференцварош пройдет 24 октября на ЦСКА Арене.
Общество
Врач рассказала о вреде употребления кофе по утрам
Происшествия
Тела 17 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае опознаны
Тела всех 17 работников золотодобывающей артели, погибших при прорыве дамбы на реке Сейба в Красноярском крае, опознаны.
Общество
Владельцы половины вагонов в РФ пригрозили уйти из страны
Грузовладельцы и операторы, которые управляют половиной всех вагонов в России, пригрозили уйти из страны.
Армия и оружие
Военная полиция России заняла господствующую высоту в районе Кобани
Российская военная полиция будет базироваться на господствующей высоте около сирийского города Кобани, который располагается в 2 км от границы с Турцией, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя командования группировки войск в Сирии Игоря Серицкого.
Происшествия
Замерзшие в фуре 39 человек оказались нелегальными мигрантами
Оказалось, что все 39 мертвых человек были нелегальными мигрантами, которые любым способом хотели покинуть свою страну.
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
Единоборства
Макгрегор заявил о желании подраться с Хабибом в Москве
Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор заявил о желании подраться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.
Политика
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
Происшествия
Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии
Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
Общество
В Испании эксгумировали останки Франсиско Франко
Специалисты эксгумировали в четверг останки испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975), которые были захоронены в монументальном комплексе "Долина павших" близ Мадрида.
Общество
Телеведущую Елену Малышеву госпитализировали
Елена Малышева попала в больницу с гипертоническим кризом. Об этом телеведущая сообщила в Instagram-сторис, снятом в машине скорой помощи.
Общество
Новые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям
В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга», однако он предпринял еще одну попытку предложить свои материалы Амстердаму.
Общество
ФСИН подтвердила побег фигуранта «Нового величия» Гаврилова
Сотрудники ФСИН получили сигнал о нарушении целостности электронного браслета фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, который находился под домашним арестом.
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
Армия и оружие
Курды обвинили Турцию в применении боеприпасов с фосфором в Сирии
Турецкие вооруженные силы использовали боеприпасы, содержащие фосфор, во время военной операции на севере Сирии.
Политика
В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram
Ранее в СМИ появилась информация о том, что спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что Telegram не запрещен для использования в России.
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
В недавней публикации Надежда Бабкина продемонстрировала результаты посещения салона красоты, где над ней поработали визажисты и стилисты, тщательно продумывая каждую деталь нового имиджа.
Происшествия
В Туле 12-летний мальчик скончался рядом с Центром образования
Тело 12-летнего мальчика обнаружено на улице в Туле, рядом с центром образования №46, следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти школьника, сообщили ИА REGNUM 24 октября в пресс-службе СКР.
Происшествия
Дело возбуждено после нападения с ножом на школьниц под Курском
Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения неизвестного с ножом на двух школьниц в Курской области, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя управления СК по региону.
Общество
Житель Челябинской области засудил соседку за курение на балконе
Снежинский городской суд Челябинской области взыскал с местной жительницы три тысячи рублей за курение на балконе.
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Гаджеты
Samsung представила 7-нм SoC Exynos 990 для Galaxy S11
5G-модем Exynos Modem 5123 Потребности в мобильном соединении следующего поколения удовлетворяются одним из первых модемных чипов 5G – Exynos Modem 5123, изготовленным с использованием 7-нм технологии EUV.
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в «ловушке» в России
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден признался, что пребывание в России не облегчает его жизнь и что он чувствует себя в ловушке.
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»
Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Политика
На Украине начали признавать выданные в ДНР и ЛНР документы
На Украине начали признавать ряд документов, выданных на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Политика
Зеленский надеется на скорую встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердили после встречи в Японии, что только в рамках нормандского формата можно достичь мира в Донбассе.