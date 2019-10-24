Энергетика

ТАССТАСССечин назвал США единственным регулятором на мировом рынке нефти

США остались единственным регулятором на глобальном рынке нефти, так как Россия и Саудовская Аравия перестали играть эту роль сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на XII Евразийском экономическом форуме.
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Сечин назвал Саудовскую Аравию хрупким поставщиком после атаки дронов

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Сечин усомнился в надежности поставок нефти Saudi Aramco

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Сечин назвал США единственным регулятором на мировом рынке нефти

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Сечин ожидает устойчивого роста спроса на нефть

Коммерсантъ06:21

«Роснефть» обсуждает участие зарубежных компаний в проекте «Восток-Ойл»

Rambler News Service07:09
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Происшествия

В Туле 12-летний мальчик скончался рядом с Центром образования

Тело 12-летнего мальчика обнаружено на улице в Туле, рядом с центром образования №46, следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти школьника, сообщили ИА REGNUM 24 октября в пресс-службе СКР.
REGNUM 06:26
Футбол

Форвард «Хоффенхайма» может перейти в «Спартак»

Нападающий Хоффенхайма Исхак Бельфодиль привлек внимание московского Спартака.
Советский спорт 03:36
Происшествия

Найденные в прицепе грузовика в Англии 39 погибших были гражданами КНР

Все 39 человек, тела которых были в среду обнаружены в прицепе грузовика в Эссексе, по оценкам британской полиции, были гражданами Китая.
ТАСС 07:19
Экономика

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 22 октября в 13:42
Экономика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о повышении с 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
RT на русском 07:53
Армия и оружие

«Панцирь-С» и С-400 впервые будут задействованы в учениях в Сербии

Как сообщают в военном ведомстве, дивизион С-400 и батарея «Панцирь-С» переброшены в Сербию для участия в учениях «Славянский щит — 2019».
REGNUM 05:05
Армия и оружие

В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160

Минобороны РФ сообщило накануне, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.
Интерфакс 03:02
Политика

«Подглядывающая» за Зеленским сотрудница рассмешила пользователей Сети

Необычное поведение пресс-секретаря Зеленского рассмешило пользователей Сети. "Квартал в Японии", — заметил Александр Тимошенко.
РИА Новости вчера в 19:59
Единоборства

Конор Макгрегор: первую бутылку своего виски подарил Путину

Подмосковье Сегодня 06:30
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Профильный комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал нижней палате отклонить изменения к законопроекту, приравнивающие к табачным изделиям электронные сигареты, курительные смеси и вейпы, сообщает ТАСС.
РБК 07:42
Армия и оружие

Россия отправит в Сирию больше военной техники

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район сирийско-турецкой границы.
Lenta.ru 03:25
Общество

Forbes составил список богатейших женщин России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России. Лидирует в нем жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.
Газета.Ru 05:08
Общество

Останки диктатора Франко эксгумировали в Испании

В Испании эксгумировали останки бывшего лидера страны Франсиско Франко (1892–1975). Об этом сообщает ТАСС 24 октября.
Известия 07:27
Политика

Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова показала свой живот через шесть дней после родов

Молодая мама Анастасия Решетова не собирается терять время зря: сразу после родов она надела специальный бандаж, а теперь вот сокрушается по поводу предстоящей работы над фигурой.
Woman.ru вчера в 03:16
Экономика

Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Общество

Суд продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана до конца года

Лефортовский суд Москвы продлил заключение под стражу обвиняемого в шпионаже гражданина США, Великобритании, Ирландии и Канады Пола Уилана.
Газета.Ru 04:22
Политика

На Украине начали признавать выданные в ДНР и ЛНР документы

На Украине начали признавать ряд документов, выданных на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 06:58
Музыка

Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере

Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru вчера в 03:49
Общество

Эксперт прокомментировала наряд Елены Зеленской на церемонии в Японии

Международный эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова в беседе с ФАН оценила наряд супруги украинского президента Владимира Зеленского на церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
RT на русском вчера в 12:11
Космос

Озоновая дыра над Антарктидой достигла рекордных размеров

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Политика

В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина

В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Футбол

Россия примет чемпионат мира по пляжному футболу в 2021 году

REGNUM 01:15
Футбол

Лука Джорджевич, скорее всего, будет прооперирован

Ранее пресс-служба клуба сообщила, что Лука Джорджевич будет отправлен в одну из европейских клиник, где определят тактику лечения.
Sport24.ru 05:06
Авто

Toyota Land Cruiser 200 с «мордой» LADA Vesta поразил автолюбителей

Водители в РФ все еще мечтают о новом внедорожнике от тольяттинского производителя, который бы пришел на смену 40-летней «Ниве» или же вошел бы в модельную линейку «Лады», больше похожим на Toyota Land Cruiser.
Car.ru 22 октября в 12:20
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Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск

Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
RT на русском 07:42
Футбол

В «Витессе» скандал. Что за футболист ругается со Слуцким

Слуцкий взял реванш у экс-команды Адвоката Базур уже конфликтовал со Слуцким В августе перед игрой 4-го тура с «Хераклесом» Слуцкий и Базур сцепились в тренажерном зале.
Спорт-Экспресс вчера в 17:55
Шоу-бизнес

Бузова купила квартиру за 120 миллионов

Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета 22 октября в 06:55
Футбол

Болельщики «Ливерпуля» перепутали Генк с Гентом и не попали на матч ЛЧ

Два фаната английского футбольного клуба "Ливерпуль" не смогли попасть на матч любимой команды из-за того, что перепутали Генк с Гентом, сообщает HLN.
РИА Новости 07:23
Футбол

Лукас Сантос о расизме: «В России не сталкивался, в Бразилии — да»

Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос рассказал об адаптации в России.
Sports.ru 04:46
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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