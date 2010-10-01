Общество
ИнтерфаксСечин назвал прибыль «Роснефти»своей ответственностью перед людьми
"Карл Маркс уже давно сказал, что капиталист ради прибыли на многое будет готов", - сказал Сечин. Он подчеркнул, что прибыль - это его ответственность перед людьми, президентом, и ради этого он "на многое готов".
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 10:16, Вашингтон
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
RT на русском 08:33
Шоу-бизнес
Ольга Бузова публично высмеяла Анастасию Костенко
Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.
ИнфоСМИ 04:28
Общество
В Горизбиркоме Петербурга опровергли фейковые новости о нарушениях
Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин заявил, что выборы в Северной столице проходят спокойно, а существенных нарушений в ходе голосования не выявлено.
REGNUM 09:04
Происшествия
В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову
В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Политика
Гахария стал новым премьером Грузии
Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.
РИА Новости 09:04
Политика
К 10 утра явка на онлайн-голосование в Москве составила почти 40%
Московский Комсомолец 03:40
Единоборства
Глава UFC назвал следующего соперника Хабиба Нурмагомедова
Глава UFC Дэйна Уайт после вчерашнего поединка российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова с американцем Дастином Порье в Абу-Даби объявил следующего вероятного соперника Хабиба.
Невские Новости 05:22
Политика
Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников в эфире украинского телеканала.
Газета.Ru 06:35
Политика
Луценко объяснил, почему Цемаха не выдали Нидерландам
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что в свое время был проведен допрос свидетеля по уголовному делу о крушении Boeing MH17 под Донецком в 2014 году Владимира Цемаха.
Вести.Ru 09:53
Политика
Песков пояснил, почему Путин прибегает к «ручному управлению»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что российский лидер Владимир Путин вынужден зачастую принимать решения в режиме "ручного управления", так как законодательство не позволяет властям на местах действовать без бюрократии,передает "Интерфакс".
Газета.Ru 08:21
Происшествия
Таксист расстрелял из травмата напавших на него клиентов с ножом
Во Всеволожском районе Ленобласти таксист открыл стрельбу из травматического пистолета по двум клиентов, которые пытались напасть на него с ножом.
РЕН ТВ 04:22
Армия и оружие
Новые американские ядерные бомбы оказались дефектными
РИА Новости 09:30
Гаджеты
Realme выпустит первый доступный смартфон с 90-герцовым экраном
В компании Realme разрабатывают смартфон с 90-герцовым дисплеем, о чем заявил представитель китайской компании.
Astera вчера в 08:29
Политика
В ЦИК рассказали о хакерской атаке на его портал накануне выборов
"Все идёт в штатном режиме, атаки они традиционно в единый день голосования есть, но система надежно защищена", - заверил Лопатин.
РИА Новости 09:52
Общество
Москвич, назвавший себя гражданином СССР, устроил скандал на участке
Российская газета 10:04
Здоровье
Кузбасс будет перенимать опыт Японии в лечении онкологических заболеваний
Газета Кемерова вчера в 22:18
Происшествия
В Петербурге прокомментировали сообщения о нападениях на членов УИКов
Второй инцидент произошел с членом участковой избирательной комиссии 1619: его на выходе из дома сегодня утром ударил неизвестный.
Петербургский дневник 05:50
Армия и оружие
Сможет ли Су-57 постоять за себя в воздушном бою
Например, заместитель главнокомандующего ВКС Сергей Дронов в середине августа в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал, что ракеты для Су-57 еще даже не начали разрабатывать.
Свободная Пресса 03:33
Происшествия
В Москве пенсионерка заживо сожгла двух человек
В столице полиция задержала 61-летнюю пенсионерку, которую подозревают в жестоком убийстве мужчины и женщины.
Российская газета 03:02
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Экономика
Казань вошла в топ-3 городов, в которых популярна оплата смартфонами
В целом по стране доля платежей смартфонами в общем количестве всех транзакций в первом полугодии 2019 года составила 6,2%. Средняя сумма при оплате покупок телефоном увеличилась на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 531 руб. (вместо 519 руб.), говорится на сайте банка.
Реальное время 04:32
Футбол
Семак рассказал об игре с «Сочи» и оценил дебют Осорио
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с «Сочи» (2:1) рассказал, почему защитники Дуглас Сантос и Бранислав Иванович пропустили встречу.
Спорт-Экспресс 09:52
Баскетбол
Главный тренер сборной Литвы покинет свой пост
Главный тренер сборной Литвы Дайнюс Адомайтис оставит свой пост.
Спорт-Экспресс 09:19
Происшествия
В Ялте два человека утонули в шестибалльный шторм
Российская газета 08:26
Общество
Ветераны в Самаре почтили память жертв блокады Ленинграда
Память жертв блокады Ленинграда почтили в Самаре, куда в годы Великой Отечественной войны было эвакуировано около 3 тыс. жителей из осажденного города.
ТАСС 05:36
Политика
Украина выразила протест из-за выборов в Крыму
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за проведения выборов в Крыму. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 07:23
Происшествия
Полиция не подтвердила обстрел автобуса с наблюдателями в Туве
Ранее Полиция начала проверку из-за нападения на автобус, перевозивший журналистов и наблюдателей на границе Тувы и Красноярского края.
Газета.Ru 05:59
Футбол
Игрок «Манчестер Сити» Фоден заявил о нехватке игрового времени
Игрок "Манчестер Сити" Филип Фоден рассказал о том, с какой регулярностью он хотел бы попадать в стартовый состав команды, передает Goal.
Газета.Ru 06:08