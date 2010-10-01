Общество

ИнтерфаксИнтерфаксСечин назвал прибыль «Роснефти»своей ответственностью перед людьми

"Карл Маркс уже давно сказал, что капиталист ради прибыли на многое будет готов", - сказал Сечин. Он подчеркнул, что прибыль - это его ответственность перед людьми, президентом, и ради этого он "на многое готов".
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Сечин назвал прибыль «Роснефти»своей ответственностью перед людьми

Интерфакс07:28

Глава Роснефти Игорь Сечин сказал, что готов на многое ради прибыли компании

Эхо Москвы08:00

Сечин признался, на что готов ради прибыли компании

URA.Ru09:41

Сечин назвал прибыль «Роснефти» своей ответственностью

News.ru07:58

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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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Карл Маркс
Немецкий философ
Немецкий философ, социолог, экономист, писатель, поэт, политический журналист, лингвист, общественный деятель. Друг и единомышленник Фридриха Энгельса, в соавторстве с которым написал «Манифест коммунистической партии». Автор классического научного труда по политической экономии «Капитал. Критика политической экономии».
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