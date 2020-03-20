Энергетика
РИА НовостиСечин назвал причины кризиса на рынке нефти
Нефтяной рынок переживает кризис из-за коронавируса, а также политических и санкционных факторов, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в эфире телеканала "Россия 24".
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С моей точки зрения, коронавирус – действительно серьезная проблема, которую надо учитывать при балансировке рынка. Но здесь также не надо драматизировать эти вещи. Китай, как мы видим, уже практически справился с тем развитием эпидемии.
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Сечин: к концу года цена на нефть может восстановиться до 50-60 долларов за баррель
Вести.Ruвчера в 19:00
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Комментарии
Общество
В Москве демонтировали временный памятник Жукову
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею отменен
Чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая, отменен из-за коронавируса, сообщает сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).
Экономика
Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
Общество
Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса
"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал брянцев старше 60 лет самоизолироваться
Региональное управление Роспотребнадзоре разместило на своем сайте рекомендации людям старше 60 лет по предотвращению заражения коронавирусом.
Общество
Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус
Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.
Общество
ЕГЭ 2020 предложили сделать дистанционным
Основной этап ЕГЭ в 2020 году может сдаваться дистанционно.
Общество
Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом
В Германии возник парадокс, связанный с коронавирусом: при высоком уровне распространения инфекции смертность остается очень низкой.
Здоровье
Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Происшествия
Появились сообщения о минировании 10 российских самолетов
В московский аэропорт Шереметьево поступили сообщения о минировании 10 российских самолетов. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает ТАСС.
Общество
Президент Грузии утвердила введение ЧС в стране
Президент Грузии Саломе Зурабишвили утвердила предложение правительства о введении режима чрезвычайного положения в стране сроком на месяц.
Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Происшествия
Пожар на складе завода в Подмосковье локализован
21 марта на складе на территории Дмитровского алюминиевого завода в подмосковном посёлке Каналстрой произошёл пожар, его площадь составила 60 тыс. кв. м. По всей площади горящего склада обрушилась кровля.
Наука
Выявлена новая биологическая причина старения
Ученые выявили в митохондриях живых клеток инструмент саморазрушения.
Здоровье
Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер
Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
Энергетика
Цена нефти Brent растёт более чем на 3%
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае поднялись на 3,30% — до $29,41 за баррель.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Авто
Появилась информация о новой Toyota Land Cruiser
Компания Toyota продолжает работу над новым Toyota Land Cruiser 300.
Финансы
Банк России оставил ключевую ставку на уровне 6 процентов
Сегодняшним решением Банк России фактически прервал цикл снижения ключевой ставки: с июня 2019 года по февраль 2020 года регулятор понизил ставку в общей сложности на 1,75 процентного пункта.
Общество
В Италии за сутки зафиксировали рекордное число жертв коронавируса
627 заражённых коронавирусом человек скончались в Италии за сутки, что является самым большим показателем с момента начала эпидемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Общество
Первую смерть пациента с коронавирусом зарегистрировали в Финляндии
В Финляндии выявлен 521 случай заболевания коронавирусом.
Происшествия
В Татарии выявили пять новых случаев коронавируса
Казань, 21 марта 2020, 17:13 — REGNUM В Татарии зарегистрировано пять новых случаев заражения коронавирусом.
Общество
В Москве восемь человек выздоровели от коронавируса
В Москве восемь человек выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией.
Здоровье
Названы болезни, повышающие опасность коронавируса
Итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия рассказало о заболеваниях, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции.
Общество
Испытания вакцины против коронавируса на добровольцах начались в Китае
Клинические испытания на добровольцах начали проводить в Китае с использованием вакцины против нового коронавируса, 21 марта сообщает Global Times.
Политика
В Польше заявили о готовности Запада признать Крым российским
Польша и США мешают западным странам признать Крым российским и снять санкции с Москвы, уверяет портал TVP Info.
Энергетика
В Кремле не считают низкие цены на нефть «катастрофой»
У России есть запас прочности, заявил 20 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Здоровье
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Крыму
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен в Крыму.