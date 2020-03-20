Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиСечин назвал причины кризиса на рынке нефти

Нефтяной рынок переживает кризис из-за коронавируса, а также политических и санкционных факторов, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в эфире телеканала "Россия 24".
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Игорь Сечин
С моей точки зрения, коронавирус – действительно серьезная проблема, которую надо учитывать при балансировке рынка. Но здесь также не надо драматизировать эти вещи. Китай, как мы видим, уже практически справился с тем развитием эпидемии.
— Игорь СечинRambler News Service вчера в 16:10

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Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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