С моей точки зрения, коронавирус – действительно серьезная проблема, которую надо учитывать при балансировке рынка. Но здесь также не надо драматизировать эти вещи. Китай, как мы видим, уже практически справился с тем развитием эпидемии.

Нефтяной рынок переживает кризис из-за коронавируса, а также политических и санкционных факторов, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в эфире телеканала "Россия 24".

Хоккей Чемпионат мира по хоккею отменен Чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая, отменен из-за коронавируса, сообщает сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Экономика Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.

Общество Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса "Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.

Здоровье Роспотребнадзор призвал брянцев старше 60 лет самоизолироваться Региональное управление Роспотребнадзоре разместило на своем сайте рекомендации людям старше 60 лет по предотвращению заражения коронавирусом.

Общество Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.

Происшествия Появились сообщения о минировании 10 российских самолетов В московский аэропорт Шереметьево поступили сообщения о минировании 10 российских самолетов. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает ТАСС.

Общество Президент Грузии утвердила введение ЧС в стране Президент Грузии Саломе Зурабишвили утвердила предложение правительства о введении режима чрезвычайного положения в стране сроком на месяц.

Происшествия Пожар на складе завода в Подмосковье локализован 21 марта на складе на территории Дмитровского алюминиевого завода в подмосковном посёлке Каналстрой произошёл пожар, его площадь составила 60 тыс. кв. м. По всей площади горящего склада обрушилась кровля.

Здоровье Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Финансы Банк России оставил ключевую ставку на уровне 6 процентов Сегодняшним решением Банк России фактически прервал цикл снижения ключевой ставки: с июня 2019 года по февраль 2020 года регулятор понизил ставку в общей сложности на 1,75 процентного пункта.

Общество В Италии за сутки зафиксировали рекордное число жертв коронавируса 627 заражённых коронавирусом человек скончались в Италии за сутки, что является самым большим показателем с момента начала эпидемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.