Энергетика

Газета.RuГазета.RuСечин назвал причины кризиса на глобальном рынке нефти

Глава "Роснефти" назвал в интервью телеканалу "Россия 24" причины кризиса на мировом нефтяном рынке. По его мнению, это коронавирус, грядущие президентские выборы в США и возможные перемены в руководстве Саудовской Аравии.
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Игорь Сечин
Совокупность этих воздействий на рынок и отсутствие понятной информации о графике снижения воздействия коронавируса приводит к волатильности, которую мы переживаем. Она подогревается высказываниями политических лидеров: кто-то будет наращивать сокращения, кто-то будет увеличивать добычу.
— Игорь СечинВедомости 07:02

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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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