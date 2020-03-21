Совокупность этих воздействий на рынок и отсутствие понятной информации о графике снижения воздействия коронавируса приводит к волатильности, которую мы переживаем. Она подогревается высказываниями политических лидеров: кто-то будет наращивать сокращения, кто-то будет увеличивать добычу.

Глава "Роснефти" назвал в интервью телеканалу "Россия 24" причины кризиса на мировом нефтяном рынке. По его мнению, это коронавирус, грядущие президентские выборы в США и возможные перемены в руководстве Саудовской Аравии.

Общество США решили создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией Соединенные Штаты рассматривают возможность нефтяного альянса с Саудовской Аравией, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Общество Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.

Общество Фитнес-центры и бассейны в Москве обязали не пускать посетителей Роспотребнадзор обязал фитнес-центры, бассейны и аквапарки в Москве с субботы прекратить пускать посетителей до особого распоряжения, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Финансы Банк России сохранил ключевую ставку 1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков.

Хоккей Хоккейный чемпионат мира отменен Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отменить проведение чемпионата мира среди мужчин из-за распространения коронавируса.

Политика Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Общество Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса "Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.

Общество Росавиация озвучила планы по вывозу россиян Ростуризм прорабатывает вопросы спецрейсов из Марокко и Филиппин. Вывозные рейсы Azur air могут быть организованы уже 25 марта.

Здоровье Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.