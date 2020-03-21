Энергетика
Газета.RuСечин назвал причины кризиса на глобальном рынке нефти
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Совокупность этих воздействий на рынок и отсутствие понятной информации о графике снижения воздействия коронавируса приводит к волатильности, которую мы переживаем. Она подогревается высказываниями политических лидеров: кто-то будет наращивать сокращения, кто-то будет увеличивать добычу.
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Сечин: к концу года цена на нефть может восстановиться до 50-60 долларов за баррель
Вести.Ruвчера в 19:00
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