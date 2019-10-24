"Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трех шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США с Китаем, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти", - сказал Сечин.

с чего всё началось

«Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трёх шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США и Китая, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти», — цитирует выступление Сечина на Евразийском экономическом форуме в Вероне РИА Новости.

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