Финансы

RT на русскомRT на русскомСечин назвал шоковые факторы, способные вызвать глобальную рецессию

«Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трёх шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США и Китая, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти», — цитирует выступление Сечина на Евразийском экономическом форуме в Вероне РИА Новости.
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Сечин рассказал о шоках, способных спровоцировать мировую рецессию

"Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трех шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США с Китаем, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти", - сказал Сечин.
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Игорь Иванович Сечин
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