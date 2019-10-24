Финансы

News.ruNews.ruСечин предупредил о грядущих глобальных валютных войнах

Президент компании «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что сразу несколько факторов могут привести к глобальным валютным войнам. Он уверен, что последствия такого развития событий предсказать невозможно.
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с чего всё началось

Сечин рассказал о шоках, способных спровоцировать мировую рецессию

"Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трех шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США с Китаем, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти", - сказал Сечин.
РИА Новостивчера в 06:46

Подробнее о событии

Сечин заявил, что мировая экономика столкнулась с тремя шоковыми факторами, которые могут вызвать рецессию

Эхо Москвывчера в 08:42

Сечин рассказал о шоковых факторах, способных спровоцировать мировую рецессию

Коммерсантъвчера в 08:08

Сечин рассказал о шоках, способных спровоцировать мировую рецессию

РИА Новостивчера в 06:46

Сечин назвал шоковые факторы, способные вызвать глобальную рецессию

RT на русскомвчера в 07:55

США могут начать глобальную валютную войну, чтобы «сделать Америку великой» - Сечин

Царьградвчера в 07:43

Сечин предупредил об угрозе глобальной валютной войны и мировой рецессии

РБКвчера в 07:08

Сечин назвал три шоковых фактора, способных вызвать мировую рецессию

Forbesвчера в 08:01
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:33, Ашберн
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Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России»

Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
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Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов сообщил, что продолжительность рекламы перед началом фильма в кинотеатре не должна превышать 10 минут.
Pravda.Ru 03:17
Политика

Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
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Политика

Американские СМИ оценили прилет Ту-160 в ЮАР

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Проект Центра реабилитации диких животных по отслеживанию степных орлов оказался под угрозой из-за дорогостоящих смс-сообщений с координатами, сообщает ТАСС.
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Сенников — о работе на ТВ: напрягает, когда получается балаган

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал о своём отношении к работе на телевидении.
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Американка рассказала, как ее «отхлестали» в русской бане

Американская журналистка Кэти Уоррен поделилась впечатлениями от посещения русской бани.
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Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет

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РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.
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В Саратове автомобиль задавил двух женщин в результате ДТП

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Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд

Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
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Немецкая компания Volkswagen представила в немецком городе Вольфсбург новый Volkswagen Golf восьмого поколения.
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Жители Киселёвска пожаловались в Гаагский трибунал на геноцид

Местные жители обратили внимание на увеличение роста онкологических заболеваний как у взрослых, так и у детей Как пишет местное издание "Абажур", Гаагский трибунал сообщил заявителям, что обращение принято канцелярией и будет рассмотрено в соответствии с положениями Римского статута Международного уголовного суда.
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Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма

Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
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Бывший посол Франции в Москве Жан де Глиниасти заявил, что Россия вновь стала мировой державой.
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На Украине появилась банкнота в 1000 гривен

На Украине в наличном обращении 25 октября появилась банкнота нового самого высокого номинала — 1000 гривен (около 2,5 тыс. рублей).
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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