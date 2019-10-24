Финансы
RT на русскомСечин назвал шоковые факторы, способные вызвать глобальную рецессию
«Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трёх шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США и Китая, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти», — цитирует выступление Сечина на Евразийском экономическом форуме в Вероне РИА Новости.
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 11:06, Вашингтон
Экономика
Глава ПФР оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам
Как сообщает РБК, Дроздов, выступая в Госдуме, заявил, что на восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году может потребоваться 368 млрд рублей.
РЕН ТВ вчера в 12:19
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Политика
Принцесса Эсватини зачитала рэп при виде российского журналиста
Министр информационных технологий и связи Эсватини и принцесса южноафриканской страны Сиханизо Дламини зачитала рэп во время встречи с российским журналистом.
Газета.Ru 09:32
Происшествия
Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка
МВД России сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.
RT на русском 09:06
Политика
Путин пошутил о позиции России в рейтинге Doing Business
Владимир Путин пошутил с исполняющим обязанности президента Маврикия Парамасивума П. Ваяпури о месте России в рейтинге Doing Business.
РИА Новости 08:19
Общество
Госдума одобрила законопроект о качественном горячем питании в школах
Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов.
RT на русском 09:56
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 вчера в 01:47
Армия и оружие
Немецкая газета Die Welt: танк «Армата» превосходит «Леопард-2»
Издание Die Welt восхитилось российским танком Т-14 «Армата» с пушкой калибра 125 миллиметров, признав его превосходство над немецким танком «Леопард-2».
Аргументы и Факты 22 октября в 03:15
Экономика
Неожиданная прибыль подбросила акции Tesla на 20%
Публикация компанией корпоративной отчетности с прибылью в $342 млн привела к росту стоимости акций Tesla на электронной бирже NASDAQ до $306,05 за акцию, что больше предыдущих показателей на 20,17%.
REGNUM вчера в 22:11
Единоборства
Конор Макгрегор назвал Хабиба Нурмагомедова трусом
Имя оппонента Макгрегор не раскрыл. Россиянин Хабиб Нурмагомедов — чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе.
Телеканал Санкт-Петербург 10:26
Происшествия
Петербуржец требует от Минфина 2 млн рублей за год в СИЗО
Мужчина требует взыскать с Министерства финансов России 2 млн рублей за незаконное уголовное преследование.
Piter.tv 07:42
Политика
Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России»
Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
Коммерсантъ 08:58
Происшествия
В Москве напали на депутата Мосгордумы
"Вдруг из квартиры номер 47 выскочили 4 мужчины, среди них наблюдались лица неславянской внешности и стали затаскивать, применяя силу, моего помощника, известного градозащитника и журналиста Андрея Александровича Новичкова в квартиру", - написала депутат в соцсети.
Московский Комсомолец 08:52
Общество
Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья
Пользователи соцсетей раскритиковали первую леди Украины Елену Зеленскую за на ряд, который она выбрала для участия в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Политика Сегодня вчера в 03:24
Общество
Мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе
Мокрый снег ожидается в Москве во вторник, 29 октября, а температура воздуха, которая в эти дни в столице выше нормы на 7-9 градусов, приблизится к обычным для этого времени года значениям и составит всего 5-6 градусов тепла.
ТАСС 09:39
Экономика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
РИА Новости 07:48
Общество
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM вчера в 05:53
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия вчера в 20:50
Происшествия
Число пострадавших от «гаффской болезни» под Тюменью выросло до восьми
Диагноз «гаффская болезнь» клинически подтвердили у восьми жителей Тюменской области.
Известия 05:46
Политика
Россия списала более 20 миллиардов долларов долгов стран Африки
Россия списала задолженности стран Африки на сумму более 20 миллиардов долларов.
Вечерняя Москва вчера в 06:28
Общество
В Испании эксгумировали останки Франсиско Франко
Специалисты эксгумировали в четверг останки испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975), которые были захоронены в монументальном комплексе "Долина павших" близ Мадрида.
ТАСС 06:45
Футбол
«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в Германии
LiveSport.ru вчера в 14:48
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост спроса на нефть в 2020 году
В 2020 году мировой спрос на нефть немного вырастет, считает главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.
Интерфакс 05:01
Финансы
Учетная ставка Нацбанка на Украине понижена до 15,5%
Национальный банк Украины объявил о понижении учетной ставки на 1% процентный пункт — с 16,5% до 15,5%.
REGNUM 07:20
Космос
Найден способ обнаружения червоточин
Naked Science 08:53
Общество
Счета сотрудницы штаба Навального в Екатеринбурге заблокировали
У сотрудницы штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Виктории Райх на личных банковских счетах появились задолженности общей суммой около 100 млрд руб. Об этом госпожа Райх сообщила на своей странице в Facebook.
Коммерсантъ 10:18