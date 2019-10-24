Финансы
RT на русскомСечин назвал шоковые факторы, способные вызвать глобальную рецессию
«Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трёх шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США и Китая, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти», — цитирует выступление Сечина на Евразийском экономическом форуме в Вероне РИА Новости.
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Происшествия
Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка
МВД России сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.
RT на русском 09:06
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Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия вчера в 20:50
Происшествия
В Архангельске убили мать шестерых детей
Тридцатитрехлетняя мать шестерых детей зарезана в Исакогорском округе Архангельска, подозреваемый в убийстве задержан, им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Архангельской области.
РИА Новости 06:13
Общество
Госдума согласилась снять неприкосновенность с депутата Герасименко
Депутаты Госдумы сняли неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко (ЕР) в связи с административным делом.
РИА Новости 09:03
Происшествия
В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Алексея Валуева по подозрению в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 08:55
Политика
Россия списала более 20 миллиардов долларов долгов стран Африки
Россия списала задолженности стран Африки на сумму более 20 миллиардов долларов.
Вечерняя Москва вчера в 06:28
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37-летняя Екатерина Волкова ждет второго ребенка
Звезда сериала «Воронины» поделилась и подробностями: они с супругом, архитектором Андреем Карповым, ждут девочку.
Wday.ru 05:29
Происшествия
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости 07:38
Единоборства
Макгрегор назвал неизбежным реванш с Хабибом
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор настроен на бой-реванш с Хабибом Нурмагомедовым, который год назад отвоевал у него титул чемпиона UFC в легком весе.
Инфо24 07:23
Политика
Медведев призвал единороссов отказаться от самовыдвижения
Члены «Единой России», идущие на выборы в качестве самовыдвиженцев, вносят сумятицу — подобной практике необходимо положить конец, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Lenta.ru 09:45
Экономика
Экономисты нашли «нестыковки» в данных о доходах россиян
Ранее Минэкономразвития обещало рост реальных доходов во втором полугодии на 1%. Оценка Росстата по третьему кварталу позволит выйти на прогнозируемые значения годового показателя реальных доходов населения, если в четвертом квартале показатель вновь не уйдет в минус.
РБК 22 октября в 17:00
Музыка
Новый клип Селены Гомес вызвал негодование супруги Джастина Бибера
Новый клип американской певицы Селены Гомес на песню Lose You To Love Me вызвал негодование супруги Джастина Бибера Хейли, об этом сообщает издание Mirror.
Пятый канал 09:28
Общество
Госдума приняла закон о сокращенной рабочей неделе для женщин в селах
Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем чтении закон, гарантирующий работающим в сельской местности женщинам сокращенный рабочий день.
РБК 09:19
Экономика
Акции Tesla взлетели на 20% после публикации квартальной отчетности
Компания сообщила о чистой прибыли $143 млн, или $1,86 в пересчете на акцию, тогда как аналитики ожидали чистый убыток $0,42 в пересчете на акцию.
Коммерсантъ 05:54
Происшествия
Две машины врезались в толпу людей на переходе в Петербурге
Две машины вылетели на "зебру" и врезались в толпу пешеходов. Камеры наблюдения зафиксировали момент столкновения.
Вести.Ru вчера в 06:29
Общество
В Испании эксгумировали останки Франсиско Франко
Специалисты эксгумировали в четверг останки испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975), которые были захоронены в монументальном комплексе "Долина павших" близ Мадрида.
ТАСС 06:45
Кино
В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»
Комсомольская правда 07:31
Экономика
Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года
Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год — до 2022 года, сообщают «РИА Новости».
РБК 09:31
Общество
Forbes назвал самых богатых женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Газета.Ru 01:36
Авто
Количество автодилеров снизилось в России
Тарантас Ньюс вчера в 02:07
Армия и оружие
Российские С-400 и «Панцирь-С» прибыли в Сербию для учений
Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии.
RT на русском 09:04
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге на следующей неделе
Несмотря на значительное похолодание, циклон приблизит температуру к климатической норме для этого времени года, отмечают в Росгидромете.
Российская газета 10:20
Хоккей
Канадский хоккеист Сопел рассказал об «адской» жизни в России
Канадский хоккеист Брент Сопел в подкасте Spittin Chiclets вспомнил о своей карьере в КХЛ.
Pravda.Ru 07:53
Происшествия
Подозреваемый по делу о массовом убийстве под Ростовом арестован
Под арестом подозреваемый в причастности к перестрелке по решению суда останется до 21 декабря.
REGNUM 10:15
Общество
Госдума поддержала закон о горячем питании для младшеклассников
Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном обеспечении горячего питания для учеников младших классов.
Lenta.ru 10:20
Культура
Ксения Собчак выяснила, сколько зарабатывает Александр Петров
Актер стал героем шоу телеведущей. Ксения пригласила на съемки очередного выпуска своего шоу «Осторожно, Собчак!»
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