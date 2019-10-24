«Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трёх шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США и Китая, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти», — цитирует выступление Сечина на Евразийском экономическом форуме в Вероне РИА Новости.

Происшествия Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка МВД России сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.

Происшествия Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.

Происшествия В Архангельске убили мать шестерых детей Тридцатитрехлетняя мать шестерых детей зарезана в Исакогорском округе Архангельска, подозреваемый в убийстве задержан, им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Архангельской области.

Общество Госдума согласилась снять неприкосновенность с депутата Герасименко Депутаты Госдумы сняли неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко (ЕР) в связи с административным делом.

Происшествия В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Алексея Валуева по подозрению в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Политика Россия списала более 20 миллиардов долларов долгов стран Африки Россия списала задолженности стран Африки на сумму более 20 миллиардов долларов.

Шоу-бизнес 37-летняя Екатерина Волкова ждет второго ребенка Звезда сериала «Воронины» поделилась и подробностями: они с супругом, архитектором Андреем Карповым, ждут девочку.

Происшествия Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.

Единоборства Макгрегор назвал неизбежным реванш с Хабибом Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор настроен на бой-реванш с Хабибом Нурмагомедовым, который год назад отвоевал у него титул чемпиона UFC в легком весе.

Политика Медведев призвал единороссов отказаться от самовыдвижения Члены «Единой России», идущие на выборы в качестве самовыдвиженцев, вносят сумятицу — подобной практике необходимо положить конец, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Экономика Экономисты нашли «нестыковки» в данных о доходах россиян Ранее Минэкономразвития обещало рост реальных доходов во втором полугодии на 1%. Оценка Росстата по третьему кварталу позволит выйти на прогнозируемые значения годового показателя реальных доходов населения, если в четвертом квартале показатель вновь не уйдет в минус.

Музыка Новый клип Селены Гомес вызвал негодование супруги Джастина Бибера Новый клип американской певицы Селены Гомес на песню Lose You To Love Me вызвал негодование супруги Джастина Бибера Хейли, об этом сообщает издание Mirror.

Общество Госдума приняла закон о сокращенной рабочей неделе для женщин в селах Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем чтении закон, гарантирующий работающим в сельской местности женщинам сокращенный рабочий день.

Экономика Акции Tesla взлетели на 20% после публикации квартальной отчетности Компания сообщила о чистой прибыли $143 млн, или $1,86 в пересчете на акцию, тогда как аналитики ожидали чистый убыток $0,42 в пересчете на акцию.

Происшествия Две машины врезались в толпу людей на переходе в Петербурге Две машины вылетели на "зебру" и врезались в толпу пешеходов. Камеры наблюдения зафиксировали момент столкновения.

Общество В Испании эксгумировали останки Франсиско Франко Специалисты эксгумировали в четверг останки испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975), которые были захоронены в монументальном комплексе "Долина павших" близ Мадрида.

Экономика Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год — до 2022 года, сообщают «РИА Новости».

Общество Forbes назвал самых богатых женщин России Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.

Армия и оружие Российские С-400 и «Панцирь-С» прибыли в Сербию для учений Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии.

Общество Москвичей предупредили о мокром снеге на следующей неделе Несмотря на значительное похолодание, циклон приблизит температуру к климатической норме для этого времени года, отмечают в Росгидромете.

Хоккей Канадский хоккеист Сопел рассказал об «адской» жизни в России Канадский хоккеист Брент Сопел в подкасте Spittin Chiclets вспомнил о своей карьере в КХЛ.

Происшествия Подозреваемый по делу о массовом убийстве под Ростовом арестован Под арестом подозреваемый в причастности к перестрелке по решению суда останется до 21 декабря.

Общество Госдума поддержала закон о горячем питании для младшеклассников Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном обеспечении горячего питания для учеников младших классов.