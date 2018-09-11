Политика
РБКСечин назвал сроки постройки металлургического комплекса для «Звезды»
Металлургический комплекс, который обеспечит судоверфи «Звезда» широкоформатным стальным листом, может быть построен через пять лет. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в эфире программы «Вести недели с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия 1».
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Метзавод для «Звезды» уже проектируется, будет построен лет через пять - Сечин
Интерфакс - Россия07:43
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