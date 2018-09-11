Экономика

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Металлургический комплекс, который обеспечит судоверфи «Звезда» широкоформатным стальным листом, может быть построен через пять лет. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в эфире программы «Вести недели с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия 1».
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Сечин заявил, что металлургический комплекс для СК «Звезда» могут построить через пять лет

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Сечин назвал сроки постройки металлургического комплекса для «Звезды»

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