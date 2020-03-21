По мнению Сечина, рынок «откорректируется» настолько быстро, что изменения будут видны уже в течение полугода. «К концу года, я предполагаю, что цена может вырасти и вернуться на уровень до $60, если будут процессы продолжаться, выход будет сланцевой нефти с рынка», — добавил он.

Сечин назвал условие роста цен на нефть до $60 в этом году

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