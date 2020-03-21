К концу года цена на нефть может вырасти и вернуться на уровень до 60 долларов за барелль, считает глава «Роснефти». По его словам, компания была готова к снижению стоимости нефти.

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов к концу года

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