Энергетика

Газета.RuГазета.RuСечин назвал условия роста нефти до $60 уже в этом году

Глава "Роснефти" Игорь Сечин назвал в интервью телеканалу "Россия 24" условие роста цены нефти до $60 до конца 2020 года. В его представлении, это возможно, если "процессы будут продолжаться, и будет выход сланцевой нефти с рынка".
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Время Белковского: Станислав Белковский

Эхо Москвы00:00

Что случилось этой ночью: суббота, 21 марта

Интерфаксвчера в 01:30

Сечин прогнозирует рост цен на нефть до $60 к концу 2020 года

RT на русском20 марта в 16:23

Сечин назвал условие для роста цен на нефть до $60 за баррель в этом году

РБК20 марта в 17:15

Сечин спрогнозировал цену на нефть на уровне $60 до конца года

ТАСС20 марта в 16:34

Сечин: к концу года цена на нефть может восстановиться до 50-60 долларов за баррель

Вести.Ru20 марта в 19:00

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

РИА Новости20 марта в 16:03
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Комментарии

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московский метрополитен не будет закрываться из-за коронавируса.
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Британские отоларингологи обнаружили новый симптом коронавируса

Британская ассоциация отоларингологии сообщает, что потеря обоняния может стать одним из симптомов заражения коронавирусной инфекцией.
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В Тамбовской области два рейсовых автобуса попали в ДТП: есть погибшие

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День 40 святых: что запрещено делать 22 марта

Сегодня православные отмечают праздник Сорока мучеников Севастийских. Какие запреты существуют на этот день, читайте в нашем материале.
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Болельщики «Спартака» добежали до Тулы из столицы

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В Нижневартовске жениха зарезали на праздновании свадьбы

В Нижневартовске следователи возбудили уголовное дело после убийства мужчины, который отмечал в кафе собственную свадьбу.
Газета.Ru 03:22
Общество

Ozon увидел рост спроса на игры и шуруповерты на фоне коронавируса

На фоне эпидемии нового коронавируса россияне в марте потратили на товары для домашнего досуга на 75% больше, чем годом ранее.
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Россия подготовила самолеты для отправки помощи в Италию

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ВСУ приняли на вооружение новую КШМ К-1450 на базе БТР-70КШ

Новая КШМ К-1450 на базе БТР-70КШ принята на вооружение приказом Министерства обороны Украины № 91 от 12 марта 2020 года.
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Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

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В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
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Житель Петербурга в течение трех лет насиловал падчерицу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
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Карантин отменили в детских садах Ставрополья по просьбам родителей

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Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса

Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса.
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UFC не стал переносить бой Хабиба и Фергюсона

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Bloomberg: Путин не отступит в нефтяной войне с Саудовской Аравией

Президент Владимир Путин не станет просить Саудовскую Аравия "о перемирии" в нефтяной войне, пишет агентство деловой информации Bloomberg.
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Ученые выяснили, как образовываются метастазы

Российские ученые выяснили, как начинают образовываться метастазы.
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Во Франции одобрили законопроект о чрезвычайном санитарном положении

Нацсобрание Франции в ночь на воскресенье одобрило проект закона о введении чрезвычайного санитарного положения на два месяца из-за эпидемии коронавируса, сообщает газета Parisien.
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США стали третьей по числу зараженных коронавирусом страной

Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, по данным университета Джона Хопкинса, в США достигло 26 138 человек.
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Минск, 20 марта 2020, 20:48 — REGNUM Совместная тренировка ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии и Воздушных сил Польши по обмену информацией о полетах воздушных судов состоится 25 марта.
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Московский водитель на каршеринговом автомобиле протаранил бетонное ограждение у Кремля.
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В Москве демонтировали временный памятник Жукову

Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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