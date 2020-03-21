Энергетика
Газета.RuСечин назвал условия роста нефти до $60 уже в этом году
Глава "Роснефти" Игорь Сечин назвал в интервью телеканалу "Россия 24" условие роста цены нефти до $60 до конца 2020 года. В его представлении, это возможно, если "процессы будут продолжаться, и будет выход сланцевой нефти с рынка".
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Сечин: к концу года цена на нефть может восстановиться до 50-60 долларов за баррель
Вести.Ru20 марта в 19:00
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