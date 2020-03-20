В "Роснефти" ожидали падения цен на нефть после выхода России из сделки с ОПЕК, но главными причинами снижения стоимости барреля глава госкорпорации Игорь Сечин считает другие факторы: антироссийские санкции, пандемию коронавируса и экономическую стагнацию.

Сечин не ощутил «драматизма» от обрушения цен на нефть

Происшествия Еще у троих жителей Челябинской области выявили коронавирус Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у троих жителей Челябинской области, передает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя губернатора региона Ирину Гехт.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова перенесла операцию К счастью, всё прошло хорошо, Чехова перенесла наркоз, а также стойко выдержала саму операцию.

Общество В России из-за коронавируса приостановлена диспансеризация «В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории РФ временно приостановить проведения в соответствии с распоряжением правительства РФ от 27 июня 2019 года Всероссийской диспансеризации взрослого населения РФ», – передает ТАСС текст документа.

Политика Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 марта Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество зараженных новым коронавирусом в мире превысило 292 тыс. Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным SCMP, остается материковый Китай (81093), на втором месте — Италия (59138), на третьем — США (32057), где количество выявленных носителей превысило число заразившихся в Испании (28572).

Общество Выросло число кузбассовцев с подозрением на коронавирус Ранее под наблюдением кемеровских медиков находились восемь человек с неподтверждённым диагнозом, за сутки это число выросло до четырнадцати.

Экономика Онлайн-площадки заявили о риске остановки торгов по имуществу банкротов В рамках реформы системы банкротств в России Минэкономразвития предложило перевести все торги на отобранные правительством онлайн-площадки для госзакупок: Российский аукционный дом, «РТС-тендер», «Сбербанк-АСТ», «Электронные торговые системы», Единая электронная торговая площадка, «ТЭК-Торг», Электронная торговая площадка Газпромбанка и Агентство по государственному заказу Татарстана.

Общество Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами с 23 марта, информирует РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Общество Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.

Здоровье В Москве вылечили от коронавируса 16-летнюю девушку "Москвичка в возрасте 16 лет благополучно вылечилась от коронавируса и была выписана из инфекционной клинической больницы № 1", - сообщила СМИ заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Спорт Канада решила не отправлять спортсменов на ОИ-2020 Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады сообщили, что не будут отправлять спортсменов на Олимпиаду-2020, призвали перенести ее на год, сообщает официальный олимпийский вещатель канал CBC.