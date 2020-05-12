с чего всё началось

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.

Политика Главной угрозой в польской стратегии безопасности названа Россия Варшава, 12 мая 2020, 12:49 — REGNUM 12 мая президент и главнокомандующий вооружённых сил Польши Анджей Дуда подписал Стратегию национальной безопасности, которая была одобрена правительством 30 апреля 2020 года. 48

Общество Власти Москвы назвали эффективные для защиты от коронавируса перчатки «Кожаные или латексные перчатки не подходят для использования в качестве защиты от микроорганизмов, так как материал, из которого они сделаны, не выдержит обработки дезинфицирующими средствами», — поясняет депздрав. 1

Происшествия В Ростехе заявили, что разбираются в ситуации с ИВЛ в Петербурге Концерн "Радиоэлектронные технологии", входящий в госкорпорацию "Ростех", разбирается в ситуации с аппаратами ИВЛ в больницах Москвы и Петербурга, в которых возникли пожары, сообщили РИА Новости в пресс-службе КРЭТ, входящего в госкорпорацию "Ростех". 615

Единоборства Фергюсон получил перелом орбитальной кости Согласно источнику, американец был доставлен в больницу, где врачи обнаружили у него перелом орбитальной кости. 1

Общество Вильфанд предсказал неоднородное лето в России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным. 398

Общество Онищенко назвал хайпом статью FT о смертности от коронавируса в России Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал хайпом сообщения о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше, чем сообщает официальная статистика, передает «РИА Новости». 1,4K

Энергетика В России снизились розничные цены на бензин Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 4 по 8 мая снизились на 4 коп. по сравнению с предыдущей неделей до 42,7 руб. за литр. 52

Наука В Болгарии нашли самые древние следы Homo sapiens в Европе Фрагменты костей и коренной зуб, найденные в Болгарии, показали, что первые представители вида Homo sapiens примерно 45 тысяч лет назад проникли в Европу, остававшуюся оплотом неандертальцев. 6

Общество Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков во время самоизоляции Вице-мэра Новороссийска Екатерину Демченко уволили после того, как в интернете распространилось видео, на котором чиновница жарит шашлыки на природе и нарушает режим самоизоляции. 565

Политика Путин объявил о выходе из режима нерабочих дней Режим нерабочих дней длился более шести недель, "эта экстренная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии", заявил президент в обращении к гражданам. 280

Экономика Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей. 160

Происшествия В Коми на главу города завели дело из-за детской площадки Следственные органы возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении главы администрации Инты из-за завышенного контракта на установку детской площадки, сообщает СУСК РФ по Коми. 14

Общество В Саратовской области от коронавируса вылечились 239 человек Среди новых инфицированных 36 относятся к контактным лицам, у 31 гражданина внебольничная пневмония, 8 человек прибыли в Саратовскую область из других российских регионов с признаками ОРВИ, а у 17 граждан источник заражения не выявлен. 567

Экономика Брэнсон продаст долю в Virgin Galactic ради спасения Virgin Group Британский миллиардер Ричард Брэнсон заявил о намерении продать часть своих акций в компании Virgin Galactic на общую сумму $504,5 млн для поддержки других предприятий Virgin Group.