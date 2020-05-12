Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСечин обозначил меры господдержки «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
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с чего всё началось
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин предложил
 президенту Владимиру Путину предпринять меры для поддержки нефтегазового бизнеса в условиях пандемии коронавируса и резкого падения цен на нефть.
РБК08:33

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Путин встретился с Сечиным

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Игорь Сечин на встрече с Владимиром Путиным попросил о льготах для «Роснефти»

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РИА Новости07:22
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Политика

Главной угрозой в польской стратегии безопасности названа Россия

Варшава, 12 мая 2020, 12:49 — REGNUM 12 мая президент и главнокомандующий вооружённых сил Польши Анджей Дуда подписал Стратегию национальной безопасности, которая была одобрена правительством 30 апреля 2020 года.
REGNUM 05:49
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Общество

Власти Москвы назвали эффективные для защиты от коронавируса перчатки

«Кожаные или латексные перчатки не подходят для использования в качестве защиты от микроорганизмов, так как материал, из которого они сделаны, не выдержит обработки дезинфицирующими средствами», — поясняет депздрав.
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Политика

Дмитрий Песков заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что заразился коронавирусом.
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Организаторы Summer Game Fest 2020 объявили, что 13 мая в 18:00 по московскому времени начнётся некая специальная презентация.
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Происшествия

В Ростехе заявили, что разбираются в ситуации с ИВЛ в Петербурге

Концерн "Радиоэлектронные технологии", входящий в госкорпорацию "Ростех", разбирается в ситуации с аппаратами ИВЛ в больницах Москвы и Петербурга, в которых возникли пожары, сообщили РИА Новости в пресс-службе КРЭТ, входящего в госкорпорацию "Ростех".
РИА Новости 08:12
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Общество

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Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми, сообщается на сайте кабмина.
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Фергюсон получил перелом орбитальной кости

Согласно источнику, американец был доставлен в больницу, где врачи обнаружили у него перелом орбитальной кости.
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Общество

В Подмосковье ограничения по работе предприятий продлили до 18 мая

Глава Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, 18 мая.
Аргументы и Факты вчера в 15:48
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Общество

Вильфанд предсказал неоднородное лето в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным.
Газета.Ru 02:21
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Общество

Онищенко назвал хайпом статью FT о смертности от коронавируса в России

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал хайпом сообщения о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше, чем сообщает официальная статистика, передает «РИА Новости».
РБК 07:17
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Происшествия

В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

Полицейские в Красноярске составили материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, подозреваемом в сексуальном насилии над двумя девушками.
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Энергетика

В России снизились розничные цены на бензин

Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 4 по 8 мая снизились на 4 коп. по сравнению с предыдущей неделей до 42,7 руб. за литр.
Коммерсантъ 05:57
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Наука

В Болгарии нашли самые древние следы Homo sapiens в Европе

Фрагменты костей и коренной зуб, найденные в Болгарии, показали, что первые представители вида Homo sapiens примерно 45 тысяч лет назад проникли в Европу, остававшуюся оплотом неандертальцев.
Ридус вчера в 21:07
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Общество

Госдума приняла во втором чтении проект о реформе полиса ОСАГО

Государственная дума РФ приняла во втором чтении законопроект о реформе полиса ОСАГО, предусматривающий индивидуализацию тарифов для граждан.
Известия 07:01
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Общество

Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков во время самоизоляции

Вице-мэра Новороссийска Екатерину Демченко уволили после того, как в интернете распространилось видео, на котором чиновница жарит шашлыки на природе и нарушает режим самоизоляции.
РИА Новости вчера в 15:30
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Политика

Путин объявил о выходе из режима нерабочих дней

Режим нерабочих дней длился более шести недель, "эта экстренная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии", заявил президент в обращении к гражданам.
Российская газета вчера в 09:32
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Здоровье

Всё более тяжелыми становятся формы коронавируса в Ивановской области

Настораживающий факт: вместе с ростом числа заболевших в Ивановской области отмечается утяжеление форм коронавируса.
Кстати.News 06:57
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Политика

Россия принимает поддержку и помощь США в борьбе с коронавирусом

Россия уже принимает поддержку и помощь от США в борьбе с пандемией коронавируса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 08:05
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Экономика

Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости

Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости вчера в 10:15
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Фигурное катание

Плющенко резко ответил на слова хореографа Тутберидзе в адрес Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вступился за фигуристку Александру Трусову.
Экономика сегодня 10 мая в 13:02
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Происшествия

В Коми на главу города завели дело из-за детской площадки

Следственные органы возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении главы администрации Инты из-за завышенного контракта на установку детской площадки, сообщает СУСК РФ по Коми.
РИА Новости 08:48
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Происшествия

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
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Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
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Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
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Общество

В Саратовской области от коронавируса вылечились 239 человек

Среди новых инфицированных 36 относятся к контактным лицам, у 31 гражданина внебольничная пневмония, 8 человек прибыли в Саратовскую область из других российских регионов с признаками ОРВИ, а у 17 граждан источник заражения не выявлен.
Evo-rus.com вчера в 08:33
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Экономика

Брэнсон продаст долю в Virgin Galactic ради спасения Virgin Group

Британский миллиардер Ричард Брэнсон заявил о намерении продать часть своих акций в компании Virgin Galactic на общую сумму $504,5 млн для поддержки других предприятий Virgin Group.
Известия вчера в 21:01
Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
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Общество

Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
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Происшествия

В Челябинске полицейский арестован за избиение задержанного

В отделе полиции сотрудник нанёс ему травмы. Полицейскому предъявлено обвинение. Арестован он по ходатайству следователей.
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Политика

Лавров рассказал о контактах России и Венесуэлы по морскому вторжению

Россия рассмотрит запрос Венесуэлы о помощи в расследовании морского вторжения, если он поступит, спецслужбы двух стран находятся в постоянном контакте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 08:41
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