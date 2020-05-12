Президент Владимир Путин обсудил с главой «Роснефти» Игорем Сечиным меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании. По словам господина Сечина, инвестиционная программа «Роснефти» в текущем году сократится с 950 млрд до 750 млрд руб.

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Общество Саратовские бизнесмены просят открыть торговые центры Валерий Радаев напомнил о том, что для поэтапного выхода из режима ограничений есть ряд критериев, среди которых распространение заболевания, количество свободных коек и объем тестирования населения, и все решения будут приниматься в зависимости от этих показателей. 13

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Политика Правительство Украины продлит карантинные ограничения после 22 мая Киев, 12 мая 2020, 09:22 — REGNUM Карантинные ограничения на Украине будут продолжены после 22 мая 2020 года, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщил 12 мая телеканал «1+1».

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Здоровье В Пермском крае назвали недостоверными цифры по COVID из-за праздников Снижение количества зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в последние дни может быть статистически недостоверным, заявил начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Евгений Смирнов.