Экономика
Коммерсантъ«Роснефть» сократит инвестпрограмму на 200 млрд рублей
Президент Владимир Путин обсудил с главой «Роснефти» Игорем Сечиным меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании. По словам господина Сечина, инвестиционная программа «Роснефти» в текущем году сократится с 950 млрд до 750 млрд руб.
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Политика
Дмитрий Песков заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что заразился коронавирусом.
Интерфакс 08:26
Экономика
Крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»
Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти", более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", Meduza, Forbes и The Bell.
РБК 05:43
Общество
В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей
В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей Заявление на получение разовой выплаты можно подать уже с 12 мая.
Альметьевск РТВ вчера в 10:41
Политика
В Еврокомиссии пригрозили Германии санкциями
Как сообщает ТАСС со ссылкой на DPA, в Еврокомиссии считают возможным запуск санкций против Германии за нарушение европейского законодательства.
Моя Москва.онлайн 10 мая в 23:43
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
Общество
Саратовские бизнесмены просят открыть торговые центры
Валерий Радаев напомнил о том, что для поэтапного выхода из режима ограничений есть ряд критериев, среди которых распространение заболевания, количество свободных коек и объем тестирования населения, и все решения будут приниматься в зависимости от этих показателей.
Регион 64 05:47
Общество
Умер писатель Константин Крылов
Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
Политика
Поклонская дала первое интервью украинскому журналисту
Взгляд.ру вчера в 11:34
Происшествия
Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ после пожаров в двух больницах
Росздравнадзор проверяет качество и безопасность аппаратов ИВЛ в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары.
RT на русском 05:28
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
Политика
Правительство Украины продлит карантинные ограничения после 22 мая
Киев, 12 мая 2020, 09:22 — REGNUM Карантинные ограничения на Украине будут продолжены после 22 мая 2020 года, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщил 12 мая телеканал «1+1».
REGNUM 02:22
Экономика
Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов
Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.
Коммерсантъ 08:25
Технологии
Логины и пароли пользователей ЖЖ выложили в свободный доступ
База содержит идентификаторы пользователей, адреса электронной почты, ссылки на личный блог и пароли.
Вести.Ru 03:43
Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительного отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
Политика
Россия принимает поддержку и помощь США в борьбе с коронавирусом
Россия уже принимает поддержку и помощь от США в борьбе с пандемией коронавируса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 08:05
Политика
В Крыму Климкину напомнили о чужой для полуострова Украине
Парламентарий подчеркнул, что Крым вернулся в состав России в результате осознанного выбора крымчан, а само его возвращение назвал неизбежным.
Российская газета 07:51
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Футбол
Широков считает, что многие не выживут после пандемии коронавируса
Широков заявил, что в такой ситуации многие не выживут. По мнению футболиста, у многих нет "подушки безопасности".
Pravda.Ru 06:34
Здоровье
В Пермском крае назвали недостоверными цифры по COVID из-за праздников
Снижение количества зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в последние дни может быть статистически недостоверным, заявил начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Евгений Смирнов.
РБК 08:13
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Общество
Вильфанд предсказал неоднородное лето в России
Газета.Ru 02:21
Политика
Стратегия нацбезопасности Польши определила Россию как основную угрозу
Власти Польши приняли новую стратегию национальной безопасности страны. Об этом во вторник, 12 мая, пишет «РИА Новости».
Известия 06:32
Происшествия
Защита обжаловала арест Анатолия Быкова
Защита обжаловала арест бизнесмена и бывшего депутата Законодательного Собрания Красноярского края Анатолия Быкова.
Newslab.ru вчера в 21:26
Музыка
Новый клип Little Big набрал более 18 млн просмотров на YouTube
Новый клип петербургской группы Little Big на песню Hypnodancer продолжает набирать популярность на YouTube.
iReactor 04:05
Армия и оружие
СМИ показали замедленную съемку пуска противотанковой системы «Корнет»
"Корнет" оборудован лазерным прицелом. СМИ показали замедленную съемку пуска противотанковой системы "Корнет".
Piter.tv 05:11
Футбол
Коболев: «Если есть возможность, то нужно доиграть сезон»
Бывший наставник московского «Динамо» и самарских «Крыльев Советов» Андрей Кобелев считает, что нужно доиграть текущий сезон.
Евро-футбол.ру 08:21
Футбол
Гаврилов рассказал, почему Зинченко не перешел в «Спартак»
Спорт день за днем 07:38