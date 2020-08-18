Путин поручил Сечину представить предложения по строительству ВНХК
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Владимир Путин поручил главе «Роснефти» Игорю Сечину представить предложения по строительству нового восточного нефтехимического комплекса, в том числе по налогам.В источнике
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Путин попросил представить предложения по новому нефтехимическому комплексу
Российская газетавчера в 07:58
«Роснефть» готова вернуться к проекту ВНХК в Находке при стабильном налоговом режиме
Finam.Ruвчера в 07:59