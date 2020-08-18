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Путин поручил Сечину представить предложения по строительству ВНХК

Владимир Путин поручил главе «Роснефти» Игорю Сечину представить предложения по строительству нового восточного нефтехимического комплекса, в том числе по налогам.В источнике
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Российская газета

Путин попросил представить предложения по новому нефтехимическому комплексу

Российская газетавчера в 07:58
Интерфакс

Сечин оценил потребности проекта ВНХК в 3,5 млрд кубометров газа в год

Интерфаксвчера в 08:20
Finam.Ru

«Роснефть» готова вернуться к проекту ВНХК в Находке при стабильном налоговом режиме

Finam.Ruвчера в 07:59
Известия

Сечин рассказал об условиях рентабельности ВНХК в Находке

Известиявчера в 12:40
Octagon.Media

«Роснефть» заявила о планах по строительству нового комплекса в Находке

Octagon.Mediaвчера в 07:53
Rambler News Service

«Роснефть» подготовит предложения по налоговому режиму для ВНХК

Rambler News Serviceвчера в 07:26
РЕН ТВ

Путин поручил Сечину представить предложения по строительству ВНХК

РЕН ТВвчера в 07:15

«Формула-1» признала Сенну самым быстрым гонщиком

Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» вместе с Amazon Web Services создало объединенный рейтинг скорости пилотов, составляемый при помощи облачных вычислений, сообщила пресс-служба «Формулы-1».
«Формула-1» признала Сенну самым быстрым гонщиком
Аргументы и Фактывчера в 08:12
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Россия выступает против обсуждения ситуации в Белоруссии в СБ ООН

Напомним, ранее США и Эстония запросили обсуждения в СБ ООН ситуации в Белоруссии, где уже вторую неделю продолжаются акции протеста несогласных с официальными результатами президентских выборов.
REGNUMвчера в 14:54
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Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей ограничат 1%, то банки будут вынуждены снизить кэшбэки с покупок в небольших торговых точках, а также переложить обслуживание платежных терминалов на компании.
Известиявчера в 18:01
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Минфин расширит льготу по дивидендам для бизнеса в «русских офшорах»

Ставка 5% на дивиденды при выплате за рубеж — «самая долгожданная льгота, которая может вызвать ажиотажный интерес к специальным административным районам (САР)», отмечает партнер департамента налогов и права Deloitte Наталья Кузнецова.
РБКвчера в 11:23
1

Власти Гродно согласились выполнить некоторые требования протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет согласился выполнить ряд требований, которые выдвинули представители штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и профсоюзы предприятий.
ТАССвчера в 16:22
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