Экономика

Snob.ruSnob.ruИгоря Сечина назначили главой «Роснефти» еще на пять лет

Срок первого контракта Сечина составлял три года, 24 мая 2015-го его продлили еще на пять лет.
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Игорь Сечин останется главой «Роснефти» еще 5 лет

Эхо Москвы07:11

Игоря Сечина переназначили главой «Роснефти»

Коммерсантъ02:56

Сечин назначен главным исполнительным директором «Роснефти» еще на пять лет

Известия03:18

Сечина назначили главой «Роснефти» еще на 5 лет

URA.Ru03:02

Полномочия Сечина в «Роснефти» продлили еще на пять лет

РБК03:49

Кабмин утвердил директивы для продления контракта главы «Роснефти» Игоря Сечина на 5 лет

ТАСС20 мая в 07:14

Правительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет

Интерфакс20 мая в 06:57
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Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
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Общество

В Москве с 27 мая будут действовать только столичные цифровые пропуска

"В целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая 2020 года для передвижения по городу Москве будут действительны только московские цифровые пропуска", - сообщил Собянин.
Российская газета вчера в 13:10
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Происшествия

В Пакистане разбился пассажирский самолет

По предварительным данным, на борту находились 98 человек. Самолет разбился рядом с аэропортом Карачи, число жертв уточняется.
BFM.ru 06:54
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Политика

Путин предупредил о возможности второй волны эпидемии коронавируса

Президент Владимир Путин предупредил о возможности второй волны эпидемии коронавируса в стране и попросил Минздрав приготовиться к ней.
РБК 08:53
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Политика

Путин назвал точную дату выхода России из карантина

Впервые обозначено время, когда Россия выйдет из карантина по коронавирусу — к 29 июня.
URA.Ru вчера в 12:09
Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
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Авто

Renault представил обновлённый Kaptur для России

Компания Renault представила обновленный Renault Kaptur для российского рынка.
Автоновости дня вчера в 09:35
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Общество

Назван район Екатеринбурга, где больше всего заболевших коронавирусом

В Екатеринбурге назван район, где зафиксировано большее количество людей, заболевших коронавирусом.
Екатеринбург в эфире 09:00
Авто

Китайский конкурент Toyota Hilux вышел в продажу

Самый большой пикап в линейке Great Wall длиной 5 602 мм, шириной 1 934 мм, высотой 1 886 мм, с колесной базой 3 470 мм позиционируется как прямой конкурент Toyota Hilux.
Новые автомобили 20 мая в 23:12
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Авто

В России отзывают BMW из-за проблем с подушками безопасности

Напомним, ранее из-за проблем с подушками безопасности Takata в России отзывали 4,1 тыс. машин BMW 3-Series (E46) и BMW 5-Series (E39), проданных с февраля 2000 года по май 2002 года.
Коммерсантъ 07:55
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Игры

Игрок напомнил восторженному журналисту, что механика ветра из Ghost of Tsushima реализована в серии Metro

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Политика

Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу из-за России

Вашингтон, 21 мая 2020, 20:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из международного соглашения по открытому небу из-за России, 21 мая сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 13:11
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Шоу-бизнес

Галкин опубликовал романтичное видео с Пугачевой

Шоумен регулярно выкладывает в Сеть фото и видео с участием избранницы. На своей странице в Instagram юморист опубликовал романтичное видео.
Московский Комсомолец 08:04
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Происшествия

В Петербурге осужден порнограф, снимавший воспитанников детдома

Как установили следователи СКР, в те времена Брыков приводил в свою квартиру несовершеннолетних воспитанников ряда детских домов и снимал с их участием порнографические материалы, а также совершал в отношении детей насильственные действия сексуального характера.
REGNUM 07:35
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Общество

Суд в США разрешил поднять передатчик с «Титаника»

Суд штата Вирджиния разрешил компании RMS Titanic Inc. поднять с затонувшего в 1912 году пассажирского судна "Титаник" радиопередатчик.
Деловое.ТВ вчера в 10:04
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Общество

Путин предложил ввести в школах патриотическое воспитание учеников

Президент считает необходимым формировать с детства "чувство патриотизма и гражданственности" Владимир Путин внес в Госдуму поправки в закон об образовании – президент предложил формировать у школьников "чувство патриотизма, гражданственности и уважение к памяти защитников Отечества".
АМИТЕЛ 03:04
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Происшествия

Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами

Известия 04:55
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Армия и оружие

В Китае на полигоне заметили необычный танк

Учебный танк был представлен 1,5 года назад на авиакосмическом салоне в Чжухае.
RuNews24.ru вчера в 00:50
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Происшествия

В Дагестане спецназ вступил в перестрелку с группой боевиков

Российская газета 07:36
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Гаджеты

Смартфон Huawei P30 получил стабильную версию EMUI 10.1

Компания Huawei начала распространение стабильной версии оболочки EMUI 10.1 для смартфонов Huawei P30 и Huawei P30 Pro, а также планшета MatePad Pro.
Megaobzor.com вчера в 14:56
Общество

Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии

Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
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Кино

Вышел трейлер второго сезона сериала «Алиенист» с Дакотой Фэннинг

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Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев

По словам Райта, который исполнит роль комиссара Гордона в новой картине о Бэтмене, создатели фильма пытаются создать уникальный продукт, но при этом сохранить центральную идею.
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«Поищу фильм „Брат-2“ на английском и покажу детям». Каспарайтис рассказал о съемках в культовом российском фильме

Известный в прошлом советский и российский хоккеист Дарюс Каспарайтис рассказал о съемках в российском фильме «Брат-2», который вышел в прокат 20 лет назад.
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Набиуллина: ускорение темпа роста цен исчерпано

«Что касается инфляции, по-видимому, ускорение темпа роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано»,-- сказала госпожа Набиуллина (цитата по сайту ЦБ).
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Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова

На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
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Лукашенко призвал не становиться перед Россией на колени

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Новый седан Acura TLX получит «заряженную» версию

Японская компания Acura определилась с датой дебюта своего нового седана TLX.
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Время играть: в этом году глобальная распродажа PlayStation начнётся 3 июня

В этом году глобальная распродажа «Время играть» в России начнётся 3 июня и продлится две недели, до 17 числа.
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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