Срок первого контракта Сечина составлял три года, 24 мая 2015-го его продлили еще на пять лет.

Игоря Сечина назначили главой «Роснефти» еще на пять лет

Шоу-бизнес Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа. 266

Общество В Москве с 27 мая будут действовать только столичные цифровые пропуска "В целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая 2020 года для передвижения по городу Москве будут действительны только московские цифровые пропуска", - сообщил Собянин. 618

Происшествия В Пакистане разбился пассажирский самолет По предварительным данным, на борту находились 98 человек. Самолет разбился рядом с аэропортом Карачи, число жертв уточняется. 422

Политика Путин предупредил о возможности второй волны эпидемии коронавируса Президент Владимир Путин предупредил о возможности второй волны эпидемии коронавируса в стране и попросил Минздрав приготовиться к ней. 48

Политика Путин назвал точную дату выхода России из карантина Впервые обозначено время, когда Россия выйдет из карантина по коронавирусу — к 29 июня.

Авто Китайский конкурент Toyota Hilux вышел в продажу Самый большой пикап в линейке Great Wall длиной 5 602 мм, шириной 1 934 мм, высотой 1 886 мм, с колесной базой 3 470 мм позиционируется как прямой конкурент Toyota Hilux. 13

Авто В России отзывают BMW из-за проблем с подушками безопасности Напомним, ранее из-за проблем с подушками безопасности Takata в России отзывали 4,1 тыс. машин BMW 3-Series (E46) и BMW 5-Series (E39), проданных с февраля 2000 года по май 2002 года. 3

Шоу-бизнес Галкин опубликовал романтичное видео с Пугачевой Шоумен регулярно выкладывает в Сеть фото и видео с участием избранницы. На своей странице в Instagram юморист опубликовал романтичное видео. 46

Происшествия В Петербурге осужден порнограф, снимавший воспитанников детдома Как установили следователи СКР, в те времена Брыков приводил в свою квартиру несовершеннолетних воспитанников ряда детских домов и снимал с их участием порнографические материалы, а также совершал в отношении детей насильственные действия сексуального характера. 1

Общество Путин предложил ввести в школах патриотическое воспитание учеников Президент считает необходимым формировать с детства "чувство патриотизма и гражданственности" Владимир Путин внес в Госдуму поправки в закон об образовании – президент предложил формировать у школьников "чувство патриотизма, гражданственности и уважение к памяти защитников Отечества". 323

Гаджеты Смартфон Huawei P30 получил стабильную версию EMUI 10.1 Компания Huawei начала распространение стабильной версии оболочки EMUI 10.1 для смартфонов Huawei P30 и Huawei P30 Pro, а также планшета MatePad Pro.

Кино Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев По словам Райта, который исполнит роль комиссара Гордона в новой картине о Бэтмене, создатели фильма пытаются создать уникальный продукт, но при этом сохранить центральную идею.

Кино «Поищу фильм „Брат-2“ на английском и покажу детям». Каспарайтис рассказал о съемках в культовом российском фильме Известный в прошлом советский и российский хоккеист Дарюс Каспарайтис рассказал о съемках в российском фильме «Брат-2», который вышел в прокат 20 лет назад.

Финансы Набиуллина: ускорение темпа роста цен исчерпано «Что касается инфляции, по-видимому, ускорение темпа роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано»,-- сказала госпожа Набиуллина (цитата по сайту ЦБ). 93

Шоу-бизнес Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова. 21