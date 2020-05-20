Экономика
Российская газетаСечин останется главой «Роснефти»
"Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании.
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Правительство утвердило директивы для переназначения главы «Роснефти» Сечина
Коммерсантъвчера в 07:06
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Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Экономика
Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
Губернатор Красноярского края Александр Усс попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина рассмотреть возможность включения СМИ в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, сообщается в письме главы региона на имя премьера, распространенном пресс-службой краевого правительства.
РИА Новости вчера в 23:32
Шоу-бизнес
Максим Галкин снял на видео дефилирующую в модном образе Аллу Пугачеву
Отечественный телеведущий Максим Галкин запечатлел на видео дефилирующую в модном образе Аллу Пугачеву.
Актуальные Новости 00:45
Кино
Вышел трейлер боевика «Последние дни американской преступности»
Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер боевика «Последние дни американской преступности» французского режиссёра Оливье Мегатона.
News.ru вчера в 04:57
Футбол
«Крылья Советов» продали «Спартаку» нападающего Александра Соболева
Аренда Соболева в "Спартаке" была платной, в ее условиях была опция выкупа контракта футболиста.
Волжская коммуна 18 мая в 06:47
Экономика
Вне шоколада. АСВ подало иск о банкротстве Коркунова
В начале весны АСВ подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму почти 6 млрд рублей всех бывших контролирующих лиц Анкор Банка, в том числе Коркунова.
BFM.ru вчера в 14:43
Политика
В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине
Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
РИА Новости вчера в 15:53
Общество
РБК: парад Победы и голосование по Конституции могут провести 24 июня
В Кремле рассматривают возможность проведения голосования по поправкам в Конституцию и парада Победы в один день.
Газета.Ru вчера в 01:33
Игры
Разработчики представили трейлер четвертой части игры Serious Sam
Компания Devolver Digital и студия Croteam представили трейлер новой, четвертой части игры Serious Sam 4.
Piter.tv вчера в 14:40
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Гаджеты
«Рентгеновскую» камеру заблокировали на OnePlus 8 Pro
Один из режимов камеры китайского смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать некоторые предметы насквозь.
Народные новости 19 мая в 10:56
Авто
Dyson показал конкурента электромобилей Tesla
Известный британский производитель бытовой техники Dyson представил прототип своего электрокара, который мог бы составить достойную конкуренцию Tesla Model X. Однако спустя некоторое время компания отказалась от своего проекта.
Somanyhorses вчера в 05:12
Общество
В Кузбассе выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом
Кемерово, 21 мая 2020, 07:25 — REGNUM В Кемеровской области за прошедшие сутки выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 00:25
Политика
В Киеве пригрозили меморандумом против России в морской трибунал
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью телеканалу «Украина 24» заявил, что 22 мая Киев подаст в Международный морской трибунал меморандум против России в связи с задержанием кораблей на входе в Керченский пролив в конце 2018 года.
РБК вчера в 21:32
Общество
Роспотребнадзор проверит все магазины сети «Красное и белое»
Роспотребнадзор проверит все магазины сети «Красное и белое» после того, как на ее складе в Екатеринбурге произошла вспышка заболевания коронавирусом.
Коммерсантъ Екатеринбург 19 мая в 09:51
Армия и оружие
На китайском полигоне заметили необычный танк
На одном из полигонов Китая заметили необычную модификацию танка Тип 59.
Lenta.ru вчера в 08:48
Хоккей
Швейцария надеется провести ЧМ-2023 вместо России
Отмечается, что швейцарцы рассчитывают на то, что Россия не успеет построить новую арену в Петербурге к 2023 году, а также на то, что решением ВАДА России запретили проведение крупных международных соревнований уровня чемпионата мира.
Спорт-Экспресс вчера в 12:20
Здоровье
В Приамурье рост случаев заражения коронавирусом объяснили праздниками
Благовещенск, 21 мая 2020, 07:33 — REGNUM В Роспотребнадзоре Амурской области объяснили резкий рост выявленных случаев заражения коронавирусом прошедшими майскими праздниками.
REGNUM 00:33
Политика
Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым
Кому на самом деле принадлежит Крым, рассказал художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Экономика сегодня вчера в 13:32
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости вчера в 07:33
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости вчера в 06:30
Здоровье
Названа группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса
Lenta.ru вчера в 18:21
Общество
Томенко не обещает ослабления режима ограничений в Алтайском крае
Губернатор Виктор Томенко заявил о напряженной эпидемической ситуации, которая пока отмечается в Алтайском крае.
Ugpressa.ru вчера в 16:01
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
Общество
Повышенное пособие по безработице получают более 40 тыс. москвичей
Более 40,5 тыс. москвичей получают повышенное пособие по безработице, сообщила журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
ТАСС 00:18
Общество
Мясников развеял новые слухи о медицинских масках
Александр Мясников Врач отметил, что маску можно носить на любой стороне, следя за тем, чтобы она плотно прилегала к носу через регулировку фиксатора.
REGNUM вчера в 23:30
Религия
День Иоанна Богослова: что запрещено делать 21 мая
21 мая волгоградцам следует быть сдержанными, лучше остаться дома и сделать генеральную уборку.
Волгоградская правда вчера в 23:10
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов прокомментировал развод с Гавриловой
Три дня назад Эмин сообщил о своем расставании с Аленой Гавриловой. Певец поблагодарил бывшую супругу за два года, проведенных вместе.
RuNews24.ru 18 мая в 15:48
Шоу-бизнес
Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала фото с дочерью
Известная турецкая актриса, звезда популярного сериала "Великолепный Век" Мерьем Узерли (Хюррем Султан) стала законодательницей моды сезона-2020, об этом в минувший вторник 19 мая сообщило информационное издание Гедже.
Ugpressa.ru вчера в 02:23
Здоровье
России предсказали резкий рост смертности от рака
Представители медицинского сообщества предсказали резкий рост смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41