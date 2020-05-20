Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСечин останется главой «Роснефти»

"Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании.
Читать в источнике
Комментировать105

Подробнее о событии

Кабмин утвердил директивы для продления контракта главы «Роснефти» Игоря Сечина на 5 лет

ТАСС07:14

Кабмин утвердил директивы для продления контракта Сечина еще на 5 лет

РБК07:28

Правительство предложило назначить Сечина главой «Роснефти» еще на 5 лет

Вести.Ru07:21

Правительство утвердило директивы для переназначения главы «Роснефти» Сечина

Коммерсантъ07:06

Правительство обязало своих представителей в «Роснефти» голосовать за переназначение Сечина главой еще на 5 лет

Эхо Москвы10:32

Правительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет

Интерфакс06:57

В «Роснефти» назвали дату выбора нового главы

URA.Ru03:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 14:06, Ашберн
Армия и оружие

В России создадут Военно-инженерную академию

Новая Военно-инженерная академия станет главным учебным заведением по подготовке военных специалистов данного профиля для Вооруженных сил, сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Интерфакс 09:06
3
Общество

Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм

Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
5,5K
Общество

«Роснефть» подала иск к РБК о защите деловой репутации

Нефтяная компания «Роснефть» подала в суд иск к изданию РБК о защите деловой репутации.
Adindex.ru 07:51
214
Армия и оружие

Сирийские военные блокировали проезд американской колонны в Эль-Хасаке

Военные из США находятся в провинциях Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зор без законных оснований.
РИА Новости 13:01
Происшествия

Стрельба произошла на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта.
Газета.Ru 12:05
34
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
1,7K
Армия и оружие

ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
1,3K
Общество

Москвичи могут обжаловать штрафы за нарушение самоизоляции онлайн

Жители Москвы могут обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции онлайн, сообщается в telegram-канале оперативного штаба со ссылкой на начальника Главконтроля Евгения Данчикова.
РИА Новости 08:24
13
Общество

Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение

Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
1,7K
Армия и оружие

На китайском полигоне заметили необычный танк

На одном из полигонов Китая заметили необычную модификацию танка Тип 59.
Lenta.ru 08:48
Политика

Военные США погрузили на борт первую партию аппаратов ИВЛ для России

Газета.Ru 10:34
Общество

Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая

Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
206
Общество

Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» запустят магазины без касс и продавцов

Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» запустят магазины без касс и продавцов, для оплаты покупок в них будут использовать мобильное приложение, рассказал представитель Сбербанка.
Ведомости 02:58
519
Общество

Минкомсвязь запустила сервис оформления выплат на детей от 3 до 7 лет

Минкомсвязь запустила на едином портале госуслуг новый сервис, через который граждане могут оформить ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет.
РБК 13:51
7
Общество

Мишустин: Ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется

Россия смогла избежать взрывного развития коронавирусной инфекции, считает премьер-министр Михаил Мишустин.
Российская газета 05:54
129
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Как сообщила «Российская газета», Паршина подчеркнула, что на один-два градуса теплее климатической нормы ожидается в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири, в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Gazeta.SPb вчера в 03:31
562
Здоровье

Курские медики заявили о занижении статистики и отсутствии доплат

Медики отмечают, что неоднократно обращались и в комитет здравоохранения, и в другие структуры, однако единственный ответ, который получили врачи, «работали мало, контактировали мало, доплата вам не полагается».
Kursk.com 12:46
6
Общество

Туристы обнаружили на Урале огромную копию пирамиды Хеопса

Туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили пирамиду на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщает «Екатериннбург онлайн» со ссылкой на руководителя клуба Евгения Свитова.
Rambler News Service вчера в 11:27
235
Футбол

Аршавин сравнил бывших футболистов «Зенита» с дровами

Metaratings вчера в 15:30
1
Происшествия

В Бурятии пациенты обсерватора закидали камнями медсестер

Российская газета 11:38
170
Общество

ВОЗ заявила о рекордном числе выявленных за сутки заражений COVID-19

За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил в ходе брифинга в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.
РБК 12:27
89
Кино

Татьяна Тарасова раскритиковала фильм «Лед»

Sunmag.me 10:24
104
Кино

Самым популярным кинозлодеем всех времен стал Танос

Культуромания 09:54
8
Космос

ОАЭ запустят первый арабский зонд к Марсу

Ридус 05:16
Фигурное катание

Алина Загитова поблагодарила за поздравления с днём рождения

Российская фигуристка Алина Загитова выложила фотографию в «сториз» своего «инстаграма», в подписи к которой поблагодарила за поздравления с днём рождения.
Чемпионат вчера в 02:17
13
Футбол

«Боруссия» Дортмунд продлила контракт с Пищеком

Soccer.ru 11:13
Политика

Правительство Украины одобрило открытие границ с ЕС и Молдавией

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 кабинет министров Украины одобрил открытие 66 пунктов пропуска на границах со странами ЕС и Молдавией.
Коммерсантъ 08:46
4
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли запретила Брэду Питту знакомить дочь с подругами

Американская актриса Анджелина Джоли запретила экс-супругу Брэду Питту знакомить их общую дочь Шайло с его подругами.
Профиль 09:55
Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
927
Здоровье

В Адыгее на похоронах заразились коронавирусом более 150 человек

Уровень заболеваемости в Адыгее в последнее время вырос из-за массового заражения на похоронах в Красногвардейском районе.
RuNews24.ru 11:05
53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное