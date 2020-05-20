Экономика
Российская газетаСечин останется главой «Роснефти»
"Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании.
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Шоу-бизнес
Эмин Агаларов прокомментировал развод с Гавриловой
RuNews24.ru 18 мая в 15:48
Игры
Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V
Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru вчера в 07:54
Общество
Сильный циклон с мокрым снегом накроет Москву в четверг
Газета.Ru 06:19
Здоровье
В некоторых районах Ростовской области могут ослабить ограничения
С предложением ослабить режим самоизоляции для отдельных районов Ростовской области предложил заместитель губернатора Сергей Бондарев.
Южный автомобиль 06:12
Здоровье
В России могут запретить непривитым детям посещать детсады и школы
Предложения ограничить доступ непривитых детей образовательные организации озвучивались неоднократно, однако пока реализованы не были.
Activityedu.ru 04:55
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
Известия вчера в 23:12
Общество
Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Шоу-бизнес
Самойлова хочет отсудить у Джигана половину его доходов
Модель Оксана Самойлова намерена отсудить при разводе у рэпера Джигана (настоящее имя - Дениса Устименко) 50% его доходов.
Газета.Ru 07:03
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Аллы Пугачевой
Галкин отметил, что именно Алле Пугачевой принадлежит инициатива создания своего огорода.
Pravda.Ru вчера в 15:42
Общество
Голикова заявила о росте безработицы на 29% в период нерабочих дней
В России в период нерабочих дней, который длился с 25 марта по 12 мая, безработица выросла почти на 30%.
РБК 06:49
Общество
Собянин предупредил о росте смертности среди больных с коронавирусом
Смертность от COVID-19 в мае будет в Москве значительно выше, чем в апреле, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
Ведомости 07:08
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом на похоронах в Адыгее возросло до 150
Выросло число людей, который заразились коронавирусной инфекцией во время похорон, прошедших в Адыгее.
Московский Комсомолец Краснодар 04:27
Политика
Зеленский заявил об отказе России обсуждать вопрос Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным поднимал вопрос принадлежности Крыма, однако в РФ не хотят это обсуждать.
Известия 07:15
Общество
На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок
В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета вчера в 10:50
Технологии
Россиян предупредили о мошенничестве через объявления о работе
Новый вид мошенничества с объявлениями о работе выявлен в России. Об этом говорится в сообщении ВТБ, поступившем в "Газету.Ru".
Газета.Ru 06:31
Общество
В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь
Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.
REGNUM вчера в 02:07
Путешествия
Турция с 20 мая откроет границы для россиян
С 20 мая Турция открывает границы для иностранных туристов, в том числе и для россиян.
Телеканал Санкт-Петербург 18 мая в 06:26
Авто
Почему у некоторых автомобилей лючок бензобака расположен с левой стороны
В России все АЗС — двухсторонние, потому что и расположение лючка бензобака бывает разным: у одних автомобилей он левый, у других — правый.
74.ru 07:32
Армия и оружие
ДНР и ЛНР привели войска в полную боевую готовность
Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик повысили боевую готовность своих подразделений в связи с активизацией обстрелов украинскими силовиками территорий ДНР и ЛНР.
Известия 06:54
Происшествия
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет.
Газета.Ru вчера в 17:24
Футбол
Сегодня состоится центральный матч тура в чемпионате Белоруссии
ГЛАС.RU вчера в 21:01
Происшествия
В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 клиента
В Ракитянском районе Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 клиента, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru вчера в 14:14
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Коммерсантъ 18 мая в 08:31
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Гаджеты
Sony запатентовала смартфоны Xperia с выдвижными динамиками
Компания Sony запатентовала смартфоны Xperia с выдвижными динамиками, причём мобильные устройства с подобной конструкцией ранее не предлагал сделать ни один производитель.
Актуальные Новости вчера в 22:00
Общество
В Британии потеряли Бориса Джонсона
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перестал появляться на публике.
Lenta.ru 06:26
Политика
Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
ТАСС 05:57
Происшествия
Житель Сахалина оштрафован на 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе
Южно-Сахалинский городской суд назначил жителю Сахалина штраф в размере 300 000 рублей за фейковую информацию о коронавирусе.
RT на русском 05:05
Общество
Испания планирует перезапустить туристический сезон в конце июня
Министр транспорта Испании Хосе Луис Абалос сообщил, что в стране планируется возобновление туристического сезона до конца июня, передает "Газета.ру".
Москва 24 вчера в 06:58