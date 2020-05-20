Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСечин останется главой «Роснефти»

"Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании.
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Кабмин утвердил директивы для продления контракта Сечина еще на 5 лет

РБК07:28

Правительство предложило назначить Сечина главой «Роснефти» еще на 5 лет

Вести.Ru07:21

Правительство утвердило директивы для переназначения главы «Роснефти» Сечина

Коммерсантъ07:06

Кабмин утвердил директивы для продления контракта главы «Роснефти» Игоря Сечина на 5 лет

ТАСС07:14

Правительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет

Интерфакс06:57

Кабмин утвердил директивы для назначения Сечина главой «Роснефти» еще на 5 лет

ПРАЙМ06:56

В «Роснефти» назвали дату выбора нового главы

URA.Ru03:29
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов прокомментировал развод с Гавриловой

RuNews24.ru 18 мая в 15:48
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Игры

Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V

Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru вчера в 07:54
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Общество

Сильный циклон с мокрым снегом накроет Москву в четверг

Газета.Ru 06:19
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Здоровье

В некоторых районах Ростовской области могут ослабить ограничения

С предложением ослабить режим самоизоляции для отдельных районов Ростовской области предложил заместитель губернатора Сергей Бондарев.
Южный автомобиль 06:12
40
Здоровье

В России могут запретить непривитым детям посещать детсады и школы

Предложения ограничить доступ непривитых детей образовательные организации озвучивались неоднократно, однако пока реализованы не были.
Activityedu.ru 04:55
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Общество

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм

Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
Известия вчера в 23:12
4,4K
Общество

Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня

В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
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Общество

Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
429
Шоу-бизнес

Самойлова хочет отсудить у Джигана половину его доходов

Модель Оксана Самойлова намерена отсудить при разводе у рэпера Джигана (настоящее имя - Дениса Устименко) 50% его доходов.
Газета.Ru 07:03
7
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Аллы Пугачевой

Галкин отметил, что именно Алле Пугачевой принадлежит инициатива создания своего огорода.
Pravda.Ru вчера в 15:42
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Общество

Голикова заявила о росте безработицы на 29% в период нерабочих дней

В России в период нерабочих дней, который длился с 25 марта по 12 мая, безработица выросла почти на 30%.
РБК 06:49
5
Общество

Собянин предупредил о росте смертности среди больных с коронавирусом

Смертность от COVID-19 в мае будет в Москве значительно выше, чем в апреле, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
Ведомости 07:08
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Здоровье

Число заразившихся коронавирусом на похоронах в Адыгее возросло до 150

Выросло число людей, который заразились коронавирусной инфекцией во время похорон, прошедших в Адыгее.
Московский Комсомолец Краснодар 04:27
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Политика

Зеленский заявил об отказе России обсуждать вопрос Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным поднимал вопрос принадлежности Крыма, однако в РФ не хотят это обсуждать.
Известия 07:15
89
Общество

На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок

В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета вчера в 10:50
1,3K
Технологии

Россиян предупредили о мошенничестве через объявления о работе

Новый вид мошенничества с объявлениями о работе выявлен в России. Об этом говорится в сообщении ВТБ, поступившем в "Газету.Ru".
Газета.Ru 06:31
3
Общество

В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь

Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.
REGNUM вчера в 02:07
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Путешествия

Турция с 20 мая откроет границы для россиян

С 20 мая Турция открывает границы для иностранных туристов, в том числе и для россиян.
Телеканал Санкт-Петербург 18 мая в 06:26
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Авто

Почему у некоторых автомобилей лючок бензобака расположен с левой стороны

В России все АЗС — двухсторонние, потому что и расположение лючка бензобака бывает разным: у одних автомобилей он левый, у других — правый.
74.ru 07:32
Армия и оружие

ДНР и ЛНР привели войска в полную боевую готовность

Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик повысили боевую готовность своих подразделений в связи с активизацией обстрелов украинскими силовиками территорий ДНР и ЛНР.
Известия 06:54
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Происшествия

В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8

Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет.
Газета.Ru вчера в 17:24
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Футбол

Сегодня состоится центральный матч тура в чемпионате Белоруссии

ГЛАС.RU вчера в 21:01
Происшествия

В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 клиента

В Ракитянском районе Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 клиента, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru вчера в 14:14
222
Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Коммерсантъ 18 мая в 08:31
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Происшествия

В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница

«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
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Гаджеты

Sony запатентовала смартфоны Xperia с выдвижными динамиками

Компания Sony запатентовала смартфоны Xperia с выдвижными динамиками, причём мобильные устройства с подобной конструкцией ранее не предлагал сделать ни один производитель.
Актуальные Новости вчера в 22:00
1
Общество

В Британии потеряли Бориса Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перестал появляться на публике.
Lenta.ru 06:26
Политика

Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
ТАСС 05:57
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Происшествия

Житель Сахалина оштрафован на 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе

Южно-Сахалинский городской суд назначил жителю Сахалина штраф в размере 300 000 рублей за фейковую информацию о коронавирусе.
RT на русском 05:05
19
Общество

Испания планирует перезапустить туристический сезон в конце июня

Министр транспорта Испании Хосе Луис Абалос сообщил, что в стране планируется возобновление туристического сезона до конца июня, передает "Газета.ру".
Москва 24 вчера в 06:58
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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