Экономика
Российская газетаСечин останется главой «Роснефти»
"Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании.
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Общество
Свердловский губернатор пригрозил лишить «Красное и белое» лицензии
Екатеринбург, 20 мая 2020, 17:03 — REGNUM Сеть алкомаркетов «Красное и белое» может быть лишена лицензии.
REGNUM 10:03
Общество
В Подмосковье вновь включили отопление
В Подмосковье в жилых домах и социальных объектах вновь включили отопление. Причиной этого стали холодные погодные условия.
Вести.Ru 14:59
Политика
США заблокировали проект заявления России по Венесуэле
Соединенные Штаты заблокировали проект предложенного Россией заявления Совета безопасности ООН для прессы с призывом уважать суверенитет Венесуэлы.
Газета.Ru 20:15
Авто
Hyundai Santa Fe получит интерьер в стиле нового Mercedes-Benz S-Class
В целом китайский Hyundai Santa Fe повторяет глобальную версию модели, но отличается увеличенной на 100 мм колесной базой и на 160 мм длиной.
Tvoe-avto.com 14:09
Здоровье
Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса в своем Instagram-аккаунте.
Lenta.ru 18:57
Энергетика
Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть.
Lenta.ru вчера в 01:44
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Происшествия
После обрушения дома в Энгельсе завели уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело после обрушения двух лестничных маршей в жилом четырехэтажном доме в городе Энгельсе Саратовской области, в результате чего пострадала женщина.
Вести.Ru 09:41
Культура
Вышел тизер сериала «Чики» с Ириной Горбачёвой
News.ru вчера в 11:59
Футбол
«Локомотив» заинтересован в экс-хавбеке «Милана»
Как сообщается, московский "Локомотив" и еще несколько российских клубов заинтересованы в трансфере 28-летнего хавбека национальной сборной Казахстана.
Soccer.ru 13:40
Общество
Утепляемся: сильный ветер, грозы и град прогнозируют 21 мая на Алтае
Алтайский край 21 мая на большей части территории региона пройдут кратковременные дожди, по востоку и предгорьям местами возможны сильные дожди, грозы и град, сообщает Алтайский ЦГМС.
Толк 19:37
Музыка
Новый клип Little Big вошел в пятерку самых популярных в мире
Музыкальный клип российской рейв-группы Little Big об ограблении казино (Hypnodancer) занял четвертую строчку в рейтинге самых просматриваемых видео на YouTube.
Известия вчера в 20:34
Общество
Мэрия выявила несанкционированные земляные работы на проспекте Мира
Нарушение было выявлено в районе жилого дома по проспекту Мира, 119 в ходе регулярного осмотра территории Южно-Сахалинска.
Сахалин.Инфо 21:50
Общество
Для поездки в здравницы им придется сдать анализы
Содержание первого варианта текста рекомендаций Роспотребнадзора для санаториев и курортов стало известно в конце апреля.
Коммерсантъ 16:10
Экономика
Четыре из пяти пунктов пропуска в Приморье были выкуплены государством
Поручение президента о выкупе у собственников автомобильных пунктов пропуска (АПП) через границу в Приморском крае в полном объеме не выполнено.
Konkurent.ru 19:15
Происшествия
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета 15:25
Политика
Совет Федерации одобрил все изменения в избирательное законодательство
Совет Федерации одобрил все изменения в избирательное законодательство Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил поправки в избирательное законодательство, принятые Госдумой неделю назад.
Коммерсантъ 21:00
Происшествия
В Бурятии за сутки выявили 42 новых случая коронавируса
RT на русском 18 мая в 23:30
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора закидали камнями медсестер
Российская газета 11:38
Экономика
Россияне запаслись наличными на 362 миллиарда рублей с начала года
Жители России запаслись наличными на 362 миллиарда рублей с начала этого года.
Lenta.ru 19:27
Здоровье
9 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области
Мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию проводятся в отношении 795 человек, бывших в контакте с заболевшими.
Телепорт вчера в 04:36
Общество
TSMC прекратила принимать заказы Huawei
Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), крупнейший контрактным производитель полупроводниковой продукции, прекратила принимать новые заказы от Huawei Technologies.
News.ru 18 мая в 04:28
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 13:18
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли поставила Брэду Питту ультиматум
Недавно стало известно, что Анджелина пригрозила 56-летнему Брэду: она запретит ему видеть детей, если он будет знакомить их со своими подружками.
7Дней.ру 00:00
Фигурное катание
Загитова получила водительские права
Матч ТВ 10:02
Общество
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
За первой волной пандемии по всему миру может последовать вторая, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 16:22
Общество
В Кемерове выявили более 1000 нарушителей масочного режима
В среду, 20 мая, на сайте администрации города сообщили о том, что уже выявили более 1000 нарушителей.
Сибдепо 07:52