Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСечин останется главой «Роснефти»

"Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании.
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Правительство России утвердило директивы о продлении контракта с главой Роснефти Игорем Сечиным еще на пять лет

Эхо Москвы08:03

В «Роснефти» назвали дату выбора нового главы

URA.Ru03:29

Правительство утвердило директивы для переназначения главы «Роснефти» Сечина

Коммерсантъ07:06

Кабмин утвердил директивы для продления контракта главы «Роснефти» Игоря Сечина на 5 лет

ТАСС07:14

Правительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет

Интерфакс06:57

Кабмин утвердил директивы для назначения Сечина главой «Роснефти» еще на 5 лет

ПРАЙМ06:56

Кабмин утвердил директивы для продления контракта Сечина еще на 5 лет

РБК07:28
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Общество

На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок

Российская газета вчера в 10:50
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Политика

Зеленский заявил о необходимости прямых переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по случаю первой годовщины пребывания на высшей государственной должности заявил о необходимости прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Инфорос 06:26
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Общество

В Пермском крае продлили режим самоизоляции

Власти продлили режим самоизоляции в Пермском крае до 8 июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 03:53
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Общество

Синоптики предупредили о возможном снеге в Москве 21 мая

Возможен не только дождь, но и мокрый снег, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Известия 06:28
34
Общество

В России могут смягчить пенсионное законодательство

По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
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Армия и оружие

ДНР и ЛНР привели войска в полную боевую готовность

Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик повысили боевую готовность своих подразделений в связи с активизацией обстрелов украинскими силовиками территорий ДНР и ЛНР.
Известия 06:54
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Общество

У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России

5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
Вести.Ru 01:20
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Футбол

В Крыму откроется академия футбола

В Евпатории на базе городского спорткомплекса откроется первая в Крыму Академия футбола. Занятия планируется начать уже 1 июля.
Российская газета 07:45
Экономика

Российским городам предрекли массовый исход жителей

Массовый исход жителей из городов менее развитых регионов предрекают аналитики рейтингового агентства Moody's.
Lenta.ru 07:56
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Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-35

Истребитель F-35 ВВС США с авиабазы Эглин во Флориде потерпел крушение во время тренировочного полета.
Российская газета 02:53
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Общество

Туристы обнаружили на Урале гигантскую «копию» пирамиды Хеопса

Во время очередного похода в Приполярном Урале туристы наткнулись на уникальную гору, напомнившую очевидцам о пирамидах в Египте.
Дни24 вчера в 08:05
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Общество

Швеция опередила все страны Европы по смертности из-за коронавируса

За неделю с 13 по 19 мая Швеция опередила все остальные страны Европы по числу новых смертей из-за коронавируса.
Lenta.ru 07:37
Политика

СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым

Ранее сам Гордон заявил, что проводил интервью со Стрелковым и бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской по заданию украинских спецслужб, а «флешки с материалами» находятся в Гааге.
Lenta.ru вчера в 06:00
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Политика

СФ одобрил запрет избираться судимым за преступления средней тяжести

Совет Федерации в среду на заседании одобрил закон, запрещающий баллотироваться в депутаты гражданам, которые ранее были осуждены за некоторые преступления средней тяжести.
РИА Новости 05:53
Общество

Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
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Происшествия

В Татарстане женщина задушила восьмилетнего сына и покончила с собой

В Альметьевске обнаружены тела восьмилетнего мальчика и его 38-летней матери, пишет СУ СКР по Республике Татарстан.
Газета.Ru вчера в 16:14
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Политика

Путин: Россия полностью обеспечивает себя основным продовольствием

«Россия в полном объёме обеспечивает себя основными продуктами питания», — сказал глава государства.
REGNUM 07:41
Общество

Ростовский губернатор пообещал увольнять чиновников без масок

Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал всех чиновников соблюдать масочный режим, а за нарушения пригрозил им увольнением, вне зависимости от занимемой должности.
Интерфакс 07:32
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Происшествия

В Оренбургской области главу района задержали при получении взятки

Сотрудники полиции совместно с силовиками из управления ФСБ по Оренбургской области задержали главу муниципального района при получении взятки в размере 200 тысяч рублей у предпринимателя за покровительство, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
РИА Новости 05:30
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Экономика

Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет

Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM вчера в 12:52
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Общество

Собянин предупредил о росте смертности от коронавируса

Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 07:26
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Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Коммерсантъ 18 мая в 08:31
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Происшествия

Осужденный за убийство экс-депутат Госдумы подал ходатайство об УДО

Известия 07:16
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Происшествия

Защита сестер Хачатурян обратилась за помощью к спецдокладчику ООН

Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, обратилась к Дубравке Симонович — спецдокладчику ООН по вопросам насилия в отношении женщин, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, представляющий младшую из сестер.
РИА Новости 02:29
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Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках

Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa вчера в 11:05
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Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали о длительности течения коронавируса

Заболевание коронавирусной инфекцией в легкой форме протекает около двух недель, в тяжелой - более четырех-пяти недель, сообщили сайту стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.
РИА Новости 07:02
Общество

Голикова назвала показатель летальности при коронавирусе в России

Показатель летальности при коронавирусной инфекции в России составляет 0,95%. Он значительно ниже, чем в других странах.
Известия 04:49
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Космос

Графеновый солнечный парус взлетел при помощи лазера

Принцип ускорения космических аппаратов при помощи светового паруса основан на давлении, которое оказывают фотоны на любую поверхность, передавая ей свой импульс.
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Карантин на Украине планируют продлить до 22 июня

Карантин на Украине планируется продлить до 22 июня, но не исключена его досрочная отмена.
ТАСС вчера в 04:09
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Раскопают погребальный корабль викингов в Норвегии

Исследователи раскопают погребальный корабль викингов в Норвегии. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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