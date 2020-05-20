Экономика
Российская газетаСечин останется главой «Роснефти»
"Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании.
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Общество
На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок
Российская газета вчера в 10:50
Политика
Зеленский заявил о необходимости прямых переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по случаю первой годовщины пребывания на высшей государственной должности заявил о необходимости прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Инфорос 06:26
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Власти продлили режим самоизоляции в Пермском крае до 8 июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 03:53
Общество
Синоптики предупредили о возможном снеге в Москве 21 мая
Возможен не только дождь, но и мокрый снег, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Известия 06:28
Общество
В России могут смягчить пенсионное законодательство
По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
Армия и оружие
ДНР и ЛНР привели войска в полную боевую готовность
Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик повысили боевую готовность своих подразделений в связи с активизацией обстрелов украинскими силовиками территорий ДНР и ЛНР.
Известия 06:54
Общество
У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России
5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
Вести.Ru 01:20
Футбол
В Крыму откроется академия футбола
В Евпатории на базе городского спорткомплекса откроется первая в Крыму Академия футбола. Занятия планируется начать уже 1 июля.
Российская газета 07:45
Экономика
Российским городам предрекли массовый исход жителей
Массовый исход жителей из городов менее развитых регионов предрекают аналитики рейтингового агентства Moody's.
Lenta.ru 07:56
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-35
Истребитель F-35 ВВС США с авиабазы Эглин во Флориде потерпел крушение во время тренировочного полета.
Российская газета 02:53
Общество
Туристы обнаружили на Урале гигантскую «копию» пирамиды Хеопса
Во время очередного похода в Приполярном Урале туристы наткнулись на уникальную гору, напомнившую очевидцам о пирамидах в Египте.
Дни24 вчера в 08:05
Общество
Швеция опередила все страны Европы по смертности из-за коронавируса
За неделю с 13 по 19 мая Швеция опередила все остальные страны Европы по числу новых смертей из-за коронавируса.
Lenta.ru 07:37
Политика
СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым
Ранее сам Гордон заявил, что проводил интервью со Стрелковым и бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской по заданию украинских спецслужб, а «флешки с материалами» находятся в Гааге.
Lenta.ru вчера в 06:00
Политика
СФ одобрил запрет избираться судимым за преступления средней тяжести
Совет Федерации в среду на заседании одобрил закон, запрещающий баллотироваться в депутаты гражданам, которые ранее были осуждены за некоторые преступления средней тяжести.
РИА Новости 05:53
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Происшествия
В Татарстане женщина задушила восьмилетнего сына и покончила с собой
В Альметьевске обнаружены тела восьмилетнего мальчика и его 38-летней матери, пишет СУ СКР по Республике Татарстан.
Газета.Ru вчера в 16:14
Политика
Путин: Россия полностью обеспечивает себя основным продовольствием
«Россия в полном объёме обеспечивает себя основными продуктами питания», — сказал глава государства.
REGNUM 07:41
Общество
Ростовский губернатор пообещал увольнять чиновников без масок
Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал всех чиновников соблюдать масочный режим, а за нарушения пригрозил им увольнением, вне зависимости от занимемой должности.
Интерфакс 07:32
Происшествия
В Оренбургской области главу района задержали при получении взятки
Сотрудники полиции совместно с силовиками из управления ФСБ по Оренбургской области задержали главу муниципального района при получении взятки в размере 200 тысяч рублей у предпринимателя за покровительство, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
РИА Новости 05:30
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM вчера в 12:52
Общество
Собянин предупредил о росте смертности от коронавируса
Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 07:26
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Коммерсантъ 18 мая в 08:31
Происшествия
Защита сестер Хачатурян обратилась за помощью к спецдокладчику ООН
Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, обратилась к Дубравке Симонович — спецдокладчику ООН по вопросам насилия в отношении женщин, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, представляющий младшую из сестер.
РИА Новости 02:29
Шоу-бизнес
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa вчера в 11:05
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о длительности течения коронавируса
Заболевание коронавирусной инфекцией в легкой форме протекает около двух недель, в тяжелой - более четырех-пяти недель, сообщили сайту стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.
РИА Новости 07:02
Общество
Голикова назвала показатель летальности при коронавирусе в России
Показатель летальности при коронавирусной инфекции в России составляет 0,95%. Он значительно ниже, чем в других странах.
Известия 04:49
Космос
Графеновый солнечный парус взлетел при помощи лазера
Принцип ускорения космических аппаратов при помощи светового паруса основан на давлении, которое оказывают фотоны на любую поверхность, передавая ей свой импульс.
N+1 06:10
Здоровье
Карантин на Украине планируют продлить до 22 июня
Карантин на Украине планируется продлить до 22 июня, но не исключена его досрочная отмена.
ТАСС вчера в 04:09
Наука
Раскопают погребальный корабль викингов в Норвегии
Исследователи раскопают погребальный корабль викингов в Норвегии. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:49