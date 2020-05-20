"Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании.

Экономика ЦБ и Минкомсвязь запустили сервис удаленного предоставления финуслуг Центробанк и Минкомсвязь РФ запустили сервис, с помощью которого граждане смогут дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации и получать услуги в цифровом виде без посещения офисов. 35

Политика Сенатор ответил на предложение Жириновского ликвидировать Совфед Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением ликвидировать Совет Федерации, мотивируя свое заявление тем, что в России итак слишком много чиновников, а Совет Федерации вовсе не нужен. 2,1K

Футбол Кузяев хочет перейти в европейский клуб Игрок решительно настроен перебраться в европейскую лигу этим летом. Действующий контракт Кузяева с "Зенитом" истекает в июне.

Общество Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. 5,7K

Игры Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи. 950

Здоровье Рост пневмоний на Сахалине в 1,5 раза объясняют обязательными КТ-исследованиями В Сахалинской области в январе-апреле 2020 года произошел аномальный рост числа выявленных внебольничных пневмоний.

Общество Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации. 1,8K

Общество Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости. 319

Происшествия В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер Недовольные условиями размещения в обсерваторе в Бурятии пациенты напали на персонал и гоняли медсестер по лесу, заявили в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), которая в условиях коронавируса работает как обсерватор. 217

Общество В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса За первой волной пандемии по всему миру может последовать вторая, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24". 430

Политика В Госдуму внесли проект о ввозе дефицитных санкционных товаров Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и еще один сенатор Сергей Кисляк, который ранее был чрезвычайным и полномочным послом РФ в США, внесли в Госдуму законопроект о возможности отмены контрсанкций для импорта той продукции, аналоги которой не производят в России. 378

Авто Mercedes-Benz анонсировал обновленные кабриолет и купе E-Class В салоне купе и кабриолета появится передовая информационно-развлекательная система MBUX, а в оснащение войдут обновленные ассистенты водителя и доработанные системы безопасности. 2

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл отметили вторую годовщину свадьбы Принц Гарри взял в жены Меган Маркл 19 мая 2018 года. вторую годовщину свадьбы пара отметила не в Лондоне, а в США, куда она перебралась вместе с маленьким сыном Арчи. 4

Общество «Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG. 795

Космос Телескоп зафиксировал рождение планеты у звезды в созвездии Возничего Оптический телескоп VLT получил новые фотографии молодой двойной звезды АВ в созвездии Возничего.

Экономика Минтруд не рассматривал вариант раздать средства ФНБ Глава Минтруда России Антон Котяков отметил, что вариант раздать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) не рассматривался, но рассматривался вариант привлечения части ресурсов для привлечения текущих задач. 330

Общество Суд в США разрешил разрезать «Титаник» для извлечения радиопередатчика Федеральная судья американского штата Вирджиния разрешила частной компании RMS Titanic Inc. извлечь из обломков затонувшего в 1912 году судна «Титаник» радиопередатчик. 19

Общество Туристы обнаружили на Урале гигантскую «копию» пирамиды Хеопса Во время очередного похода в Приполярном Урале туристы наткнулись на уникальную гору, напомнившую очевидцам о пирамидах в Египте. 238