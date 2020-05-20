Экономика
Российская газетаСечин останется главой «Роснефти»
"Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании.
Читать в источнике
Оценить181
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 19:29, Ашберн
Экономика
ЦБ и Минкомсвязь запустили сервис удаленного предоставления финуслуг
Центробанк и Минкомсвязь РФ запустили сервис, с помощью которого граждане смогут дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации и получать услуги в цифровом виде без посещения офисов.
Коммерсантъ 12:49
Политика
Сенатор ответил на предложение Жириновского ликвидировать Совфед
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением ликвидировать Совет Федерации, мотивируя свое заявление тем, что в России итак слишком много чиновников, а Совет Федерации вовсе не нужен.
Капитал страны вчера в 09:58
Футбол
Кузяев хочет перейти в европейский клуб
Игрок решительно настроен перебраться в европейскую лигу этим летом. Действующий контракт Кузяева с "Зенитом" истекает в июне.
Sport.ru 17:59
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Игры
Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V
Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru вчера в 07:54
Здоровье
Рост пневмоний на Сахалине в 1,5 раза объясняют обязательными КТ-исследованиями
В Сахалинской области в январе-апреле 2020 года произошел аномальный рост числа выявленных внебольничных пневмоний.
Сахалин.Инфо 18:40
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Происшествия
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета 15:25
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая
Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер
Недовольные условиями размещения в обсерваторе в Бурятии пациенты напали на персонал и гоняли медсестер по лесу, заявили в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), которая в условиях коронавируса работает как обсерватор.
РИА Новости 09:50
Общество
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
За первой волной пандемии по всему миру может последовать вторая, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 16:22
Политика
В Госдуму внесли проект о ввозе дефицитных санкционных товаров
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и еще один сенатор Сергей Кисляк, который ранее был чрезвычайным и полномочным послом РФ в США, внесли в Госдуму законопроект о возможности отмены контрсанкций для импорта той продукции, аналоги которой не производят в России.
Газета.Ru 17:10
Происшествия
Очевидцев штурма квартиры якутского шамана Габышева оштрафовали за нарушение самоизоляции
Тайга.инфо писала, что якутский шаман Александр Габышев был задержан 12 мая. В его квартиру ворвались сотрудники ОМОН.
Тайга.инфо 06:43
Авто
Mercedes-Benz анонсировал обновленные кабриолет и купе E-Class
В салоне купе и кабриолета появится передовая информационно-развлекательная система MBUX, а в оснащение войдут обновленные ассистенты водителя и доработанные системы безопасности.
Автоновости дня вчера в 05:00
Музыка
Новый клип Little Big вошел в пятерку самых популярных в мире
Музыкальный клип российской рейв-группы Little Big об ограблении казино (Hypnodancer) занял четвертую строчку в рейтинге самых просматриваемых видео на YouTube.
Известия вчера в 20:34
Гаджеты
Процессор Intel Core i9-10900K разогнали до 7,7 ГГц
Megaobzor.com 14:44
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отметили вторую годовщину свадьбы
Принц Гарри взял в жены Меган Маркл 19 мая 2018 года. вторую годовщину свадьбы пара отметила не в Лондоне, а в США, куда она перебралась вместе с маленьким сыном Арчи.
Bimru.ru 08:22
Общество
Мишустин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом в России
Председатель правительства России Михаил Мишустин отметил некоторую стабилизацию ситуации с Covid-19 в РФ, сообщает РИА Новости.
РИАМО 08:40
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости 13:24
Космос
Телескоп зафиксировал рождение планеты у звезды в созвездии Возничего
Оптический телескоп VLT получил новые фотографии молодой двойной звезды АВ в созвездии Возничего.
РЕН ТВ 09:00
Экономика
Минтруд не рассматривал вариант раздать средства ФНБ
Глава Минтруда России Антон Котяков отметил, что вариант раздать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) не рассматривался, но рассматривался вариант привлечения части ресурсов для привлечения текущих задач.
РИА Новости 18 мая в 18:26
Происшествия
Суд в четверг приступит к рассмотрению дела о катастрофе SuperJet в Шереметьево
ПРАЙМ 17:25
Общество
Суд в США разрешил разрезать «Титаник» для извлечения радиопередатчика
Федеральная судья американского штата Вирджиния разрешила частной компании RMS Titanic Inc. извлечь из обломков затонувшего в 1912 году судна «Титаник» радиопередатчик.
Известия 09:07
Общество
Туристы обнаружили на Урале гигантскую «копию» пирамиды Хеопса
Во время очередного похода в Приполярном Урале туристы наткнулись на уникальную гору, напомнившую очевидцам о пирамидах в Египте.
Дни24 вчера в 08:05
Авто
Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России
Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них.
Автоновости дня 18 мая в 10:30