Экономика
Российская газетаСечин останется главой «Роснефти»
"Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании.
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Политика
МИД РФ: Договор по открытому небу не умрет после выхода из него США
Договор по открытому небу скорее жив, чем мертв, уверен заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Российская газета 09:51
Футбол
В «Ахмате» рассказали о состоянии Рамзана Кадырова
РИА Новости 10:20
Политика
Путин назвал сроки новой волны коронавируса в России
По последним данным, в России уже на протяжении семи дней регистрируется менее десяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:48
Экономика
Китай впервые не назначил годовых целей по ВВП
На заседании парламента Китай впервые отказался от своего годового целевого показателя роста и пообещал увеличить государственные расходы, поскольку пандемия COVID-19 нанесла удар по экономике.
ИА Красная Весна 03:41
Происшествия
В Дагестане в перестрелке с боевиками ранен спецназовец
Кавказ Пост 09:46
Общество
Доля подростков среди инфицированных коронавирусом в России растет
Доля подростков 15-17 лет среди инфицированных коронавирусом в России в последние дни растет.
ТАСС 09:01
Армия и оружие
Беспилотник ВСУ сбит на юге ДНР
REGNUM 10:03
Общество
Путин заявил, что аттестаты выдадут всем ученикам без исключения
"Что же касается аттестатов, то они будут выданы всем выпускникам без экзаменов", - сказал Путин на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 08:04
Общество
Ограничительные меры в Свердловской области продлили до 1 июня
Ограничительные меры в связи с коронавирусом будут продлены в Свердловской области до 1 июня.
ТАСС 09:39
Футбол
Футболист Погребняк заразился коронавирусом
У нападающего «Урала» Павла Погребняка обнаружили коронавирус, сообщается на сайте футбольного клуба. Заболевание протекает в легкой форме.
Коммерсантъ 05:23
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
Происшествия
Пакистанский Airbus A320 упал на жилые дома недалеко от города Карачи
Самолёт авиакомпании «Пакистанские авиалинии» потерпел крушение в пятницу, 22 мая, недалеко от города Карачи (провинция Синд).
RT на русском 09:20
Экономика
Бизнес получит право расторгать договоры аренды без штрафов
Госдума в третьем чтении 22 мая приняла правительственный закон, который, в частности, предоставит пострадавшим от коронавируса предприятиям малого и среднего бизнеса возможность досрочно расторгать договоры аренды недвижимости без штрафных санкций.
Lenta.ru 07:52
Происшествия
Владимирские «черные риелторы» вновь предстанут перед судом
Остальные фигуранты дела — Ирина Критская, Гамид Джахангиров, Роман Потапов, Айдын Худиев и Виктор Уткин — ответят перед судом за мошенничество и убийство.
ПроВладимир 10:34
Общество
В России заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19
В ближайшее время в НИЦЭМ рассчитывают начать официальные испытания вакцины на добровольцах, сообщил директор центра академик РАН Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 02:48
Гаджеты
У двухлетних Poco F1 и Xiaomi Mi 8 тоже есть «рентгеновское» зрение
Шумиха вокруг обнаруженной в новом флагманском смартфоне OnePlus 8 Pro функции «рентгеновского» зрения продолжается.
iXBT.com 20 мая в 22:57
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о гражданах РФ
Госдума сегодня, 21 мая, приняла закон о создании единого федерального информационного регистра сведений о населении России, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 07:16
Общество
Собянин заявил о необходимости продления режима изоляции в Москве
Ограничения, введенные в Москве для борьбы с коронавирусом COVID-19, следует продлить, заявил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:33
Здоровье
В Петербурге ищут добровольцев для исследования вакцин против COVID-19
НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России объявил о наборе добровольцев для клинических исследований вакцин против коронавируса, сроки проведения этих исследований пока не определены, сообщает медучреждение.
РИА Новости 09:23
Шоу-бизнес
Алена Гаврилова впервые прокомментировала развод с Эмином Агаларовым
Модель Алена Гаврилова в своем микроблоге решила разъяснить ситуацию, связанную с разводом с певцом Эмином Агаларовым.
Bimru.ru 06:33
Политика
Путин понадеялся не стать пациентом с коронавирусом
Президент России Владимир Путин не планирует заражаться коронавирусом и ложиться в больницу.
Lenta.ru 09:42
Политика
Геннадию Зюганову запретили въезд на Украину
Пресс-центр службы безопасности Украины сообщила о запрете въезда в страну лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.
Pravda.Ru 08:23
Общество
Доктор Мясников объяснил низкую смертность от COVID-19 в России
Москва, 22 мая 2020, 06:40 — REGNUM Для России и других стран бывшего СССР характерна низкая смертность от коронавирусной инфекции, что можно объяснить по-разному, заявил 21 мая главврач столичной больницы №71 Александр Мясников в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву на его YouTube-канале.
REGNUM вчера в 23:40
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Общество
В Петербурге разрешили прощание с умершими
Как сообщает администрация Петербурга, сейчас проведение церемонии прощания возможно, но только в тех случаях, когда достоверно известно, что у умершего не было COVID-19.
Российская газета 10:28
Общество
Росавиация разработала план снятия ограничений для аэропортов
Ведомства разработали поэтапный план снятия ограничений для аэропортов.
Ведомости вчера в 13:54
Экономика
«Роснефть» требует с РБК 43 млрд рублей за ущерб от заголовка
В «Роснефти» считают, что заголовок одного из материалов РБК, посвященный рязанскому частному охранному предприятию, нанес ущерб госкорпорации в размере 43 млрд рублей.
REGNUM вчера в 10:06