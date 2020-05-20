Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСечин останется главой «Роснефти»

"Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании.
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Игорь Сечин останется главой «Роснефти» еще 5 лет

Эхо Москвы07:11

Полномочия Сечина в «Роснефти» продлили еще на пять лет

РБК03:49

Сечина назначили главой «Роснефти» еще на 5 лет

URA.Ru03:02

Сечин назначен главным исполнительным директором «Роснефти» еще на пять лет

Известия03:18

Игоря Сечина переназначили главой «Роснефти»

Коммерсантъ02:56

Кабмин утвердил директивы для продления контракта главы «Роснефти» Игоря Сечина на 5 лет

ТАСС20 мая в 07:14

Правительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет

Интерфакс20 мая в 06:57
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 10:44, Ашберн
Политика

МИД РФ: Договор по открытому небу не умрет после выхода из него США

Договор по открытому небу скорее жив, чем мертв, уверен заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Российская газета 09:51
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В «Ахмате» рассказали о состоянии Рамзана Кадырова

РИА Новости 10:20
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Путин назвал сроки новой волны коронавируса в России

По последним данным, в России уже на протяжении семи дней регистрируется менее десяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:48
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Китай впервые не назначил годовых целей по ВВП

На заседании парламента Китай впервые отказался от своего годового целевого показателя роста и пообещал увеличить государственные расходы, поскольку пандемия COVID-19 нанесла удар по экономике.
ИА Красная Весна 03:41
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Происшествия

В Дагестане в перестрелке с боевиками ранен спецназовец

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Общество

Доля подростков среди инфицированных коронавирусом в России растет

Доля подростков 15-17 лет среди инфицированных коронавирусом в России в последние дни растет.
ТАСС 09:01
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Беспилотник ВСУ сбит на юге ДНР

REGNUM 10:03
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Общество

Путин заявил, что аттестаты выдадут всем ученикам без исключения

"Что же касается аттестатов, то они будут выданы всем выпускникам без экзаменов", - сказал Путин на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 08:04
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Общество

Ограничительные меры в Свердловской области продлили до 1 июня

Ограничительные меры в связи с коронавирусом будут продлены в Свердловской области до 1 июня.
ТАСС 09:39
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Кино

Премьера нового трейлера «Довода» Нолана состоялась в игре Fortnite

Газета.Ru 09:11
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Футбол

Футболист Погребняк заразился коронавирусом

У нападающего «Урала» Павла Погребняка обнаружили коронавирус, сообщается на сайте футбольного клуба. Заболевание протекает в легкой форме.
Коммерсантъ 05:23
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Экономика

России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
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Происшествия

Пакистанский Airbus A320 упал на жилые дома недалеко от города Карачи

Самолёт авиакомпании «Пакистанские авиалинии» потерпел крушение в пятницу, 22 мая, недалеко от города Карачи (провинция Синд).
RT на русском 09:20
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Экономика

Бизнес получит право расторгать договоры аренды без штрафов

Госдума в третьем чтении 22 мая приняла правительственный закон, который, в частности, предоставит пострадавшим от коронавируса предприятиям малого и среднего бизнеса возможность досрочно расторгать договоры аренды недвижимости без штрафных санкций.
Lenta.ru 07:52
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Происшествия

Владимирские «черные риелторы» вновь предстанут перед судом

Остальные фигуранты дела — Ирина Критская, Гамид Джахангиров, Роман Потапов, Айдын Худиев и Виктор Уткин — ответят перед судом за мошенничество и убийство.
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Общество

В России заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19

В ближайшее время в НИЦЭМ рассчитывают начать официальные испытания вакцины на добровольцах, сообщил директор центра академик РАН Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 02:48
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Гаджеты

У двухлетних Poco F1 и Xiaomi Mi 8 тоже есть «рентгеновское» зрение

Шумиха вокруг обнаруженной в новом флагманском смартфоне OnePlus 8 Pro функции «рентгеновского» зрения продолжается.
iXBT.com 20 мая в 22:57
Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о гражданах РФ

Госдума сегодня, 21 мая, приняла закон о создании единого федерального информационного регистра сведений о населении России, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 07:16
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Общество

Собянин заявил о необходимости продления режима изоляции в Москве

Ограничения, введенные в Москве для борьбы с коронавирусом COVID-19, следует продлить, заявил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:33
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В Петербурге ищут добровольцев для исследования вакцин против COVID-19

НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России объявил о наборе добровольцев для клинических исследований вакцин против коронавируса, сроки проведения этих исследований пока не определены, сообщает медучреждение.
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Алена Гаврилова впервые прокомментировала развод с Эмином Агаларовым

Модель Алена Гаврилова в своем микроблоге решила разъяснить ситуацию, связанную с разводом с певцом Эмином Агаларовым.
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Политика

Путин понадеялся не стать пациентом с коронавирусом

Президент России Владимир Путин не планирует заражаться коронавирусом и ложиться в больницу.
Lenta.ru 09:42
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Политика

Геннадию Зюганову запретили въезд на Украину

Пресс-центр службы безопасности Украины сообщила о запрете въезда в страну лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.
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Общество

Доктор Мясников объяснил низкую смертность от COVID-19 в России

Москва, 22 мая 2020, 06:40 — REGNUM Для России и других стран бывшего СССР характерна низкая смертность от коронавирусной инфекции, что можно объяснить по-разному, заявил 21 мая главврач столичной больницы №71 Александр Мясников в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву на его YouTube-канале.
REGNUM вчера в 23:40
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Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
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Шоу-бизнес

Критик рассказал о причинах инсульта у Бориса Моисеева

Bimru.ru 02:15
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Общество

В Петербурге разрешили прощание с умершими

Как сообщает администрация Петербурга, сейчас проведение церемонии прощания возможно, но только в тех случаях, когда достоверно известно, что у умершего не было COVID-19.
Российская газета 10:28
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Общество

Росавиация разработала план снятия ограничений для аэропортов

Ведомства разработали поэтапный план снятия ограничений для аэропортов.
Ведомости вчера в 13:54
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За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

Вести.Ru 01:29
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«Роснефть» требует с РБК 43 млрд рублей за ущерб от заголовка

В «Роснефти» считают, что заголовок одного из материалов РБК, посвященный рязанскому частному охранному предприятию, нанес ущерб госкорпорации в размере 43 млрд рублей.
REGNUM вчера в 10:06
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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