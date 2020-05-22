Экономика
Реальное времяСечин останется главой «Роснефти» еще на пять лет
Совет директоров "Роснефти" утвердил Игоря Сечина на должность главного исполнительного директора еще на 5 лет. Сечин владеет 0,1273% акций "Роснефти", говорится в сообщении на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Он является главным исполнительным директором компании с мая 2012 года.
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Общество
Стала известна дата начала ЕГЭ для ярославских выпускников
Стала известна дата начала ЕГЭ для ярославских выпускников. Её для всех 11-классников страны сегодня обозначил Президент Владимир Путин.
Городской телеканал вчера в 17:09
Политика
Стали известны сроки снятия ограничений в российских регионах
Снять ограничения из-за пандемии коронавируса большинство российских регионов смогут в начале июня.
Профиль 10:20
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал романтичное видео с Пугачевой
Шоумен регулярно выкладывает в Сеть фото и видео с участием избранницы. На своей странице в Instagram юморист опубликовал романтичное видео.
Московский Комсомолец 08:04
Происшествия
В Пакистане разбился пассажирский самолёт
Самолет Airbus A320 разбился на подлёте к аэропорту города Карачи на юге страны.
Эхо Москвы 07:03
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, готовивших теракты
По данным комитета, ликвидированные боевики были связаны с ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в России), координировались с их эмиссаром, они планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей, а также намеревались совершать вымогательства.
Газета.Ru 10:54
Общество
В Мадриде и Барселоне смягчат ограничительные меры с 25 мая
Власти Испании смягчат для Мадрида и Барселоны ограничительные меры, введенные из-за пандемии COVID-19, с 25 мая, сообщили в министерстве здравоохранения страны в пятницу.
Вестник Кавказа 09:35
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета 07:16
Культура
«Сияние» стало лучшей экранизацией Стивена Кинга
Фильм "Сияние" Стэнли Кубрика назван лучшей экранизацией книг Стивена Кинга, сообщает канал "Настоящее страшное телевидение" со ссылкой на собственный рейтинг.
Газета.Ru 11:44
Происшествия
Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ 05:27
Происшествия
В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как на северо-западе Москвы была найдена голова мужчины в мусорном пакете, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова.
РИА Новости 11:27
Общество
Сосновый Бор официально переведен в «желтую зону»
Губернатор официально перевел Сосновый Бор в «желтую зону».
Маяк (г. Сосновый Бор) 10:29
Армия и оружие
Сирийская армия не пропустила американских военных в Эль-Хасаке
В издании SANA сообщают о том, что правительственная армия Сирии преградила дорогу военной колоне Соединенных Штатов.
Discover24 вчера в 07:00
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 20 мая в 13:18
Происшествия
Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских
21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
Lenta.ru 08:54
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru вчера в 10:38
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Общество
Бывшую яхту Дмитрия Медведева выставили на продажу на Avito
Русская Планета 11:13
Политика
Помпео назвал дату выхода США из Договора по открытому небу
Глава Госдепа Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что решение о выходе США из Договора по открытому небу (ДОН) вступает в силу через шесть месяцев, начиная с пятницы, передаёт ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 16:31
Кино
Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей
Общественный контроль 07:15
Здоровье
На оборонных предприятиях Северодвинска выявили очаг коронавируса
Большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий, речь идет о возникновении крупного очага инфекции, сообщила в пятницу пресс-службы администрации региона.
ТАСС 10:26
Здоровье
В Свердловской области еще 174 человека заболели коронавирусом
В Свердловской области за последние сутки новый тип коронавируса подтвердился еще у 174 человек: заболели 82 жителя Екатеринбурга, 14 жителей Нижнего Тагила, 11 жителей Верхней Пышмы, 7 жителей Березовского, а также многих других муниципалитетов.
JustMedia вчера в 03:25
Общество
Россиянам могут смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Как стало известно СМИ, в рабочей версии плана по восстановлению экономики предлагается разрешить до конца 2020 года выходить на досрочную пенсию гражданам, которым осталось не два, а три года до выхода на отдых.
Наша версия 20 мая в 03:40
Общество
Свердловский губернатор продлил самоизоляцию до 1 июня
В Свердловской области до 1 июня продлён режим самоизоляции, действующий с конца марта.
REGNUM 10:05
Общество
Петербургские инвалиды получили по 2000 рублей за самоизоляцию
По словам Беглова, единовременно по 2 тыс. рублей уже получили инвалиды I группы, инвалиды II группы старше 74 лет, а также те, кто находится на социальном обслуживании на дому.
REGNUM 02:29
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 20 мая в 08:21
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Интерфакс вчера в 07:26