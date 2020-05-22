Совет директоров "Роснефти" утвердил Игоря Сечина на должность главного исполнительного директора еще на 5 лет. Сечин владеет 0,1273% акций "Роснефти", говорится в сообщении на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Он является главным исполнительным директором компании с мая 2012 года.

Сечин останется главой «Роснефти» еще на пять лет

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