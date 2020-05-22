Экономика

Реальное времяРеальное времяСечин останется главой «Роснефти» еще на пять лет

Совет директоров "Роснефти" утвердил Игоря Сечина на должность главного исполнительного директора еще на 5 лет. Сечин владеет 0,1273% акций "Роснефти", говорится в сообщении на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Он является главным исполнительным директором компании с мая 2012 года.
Читать в источнике
Комментировать254

Подробнее о событии

Игорь Сечин останется главой «Роснефти» еще 5 лет

Эхо Москвы07:11

Сечина назначили главой «Роснефти» еще на 5 лет

URA.Ru03:02

Сечин назначен главным исполнительным директором «Роснефти» еще на пять лет

Известия03:18

Полномочия Сечина в «Роснефти» продлили еще на пять лет

РБК03:49

Игоря Сечина переназначили главой «Роснефти»

Коммерсантъ02:56

Кабмин утвердил директивы для продления контракта главы «Роснефти» Игоря Сечина на 5 лет

ТАСС20 мая в 07:14

Правительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет

Интерфакс20 мая в 06:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 12:11, Ашберн
Происшествия

В Пакистане заявили об отсутствии выживших при крушении самолёта

RT на русском 08:28
10
Политика

Путин заявил об угрозе второй волны коронавируса

Вторая волна заболеваемости коронавирусом может произойти в стране в конце октября или ноябре, заявил Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РИА Новости 11:47
2,1K
Общество

Власти Москвы обозначили срок действия подмосковных пропусков

Ранее "РГ" писала, что с 27 мая подмосковными пропусками нельзя будет воспользоваться в столице.
Российская газета 11:23
698
Армия и оружие

В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители

В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители.
Lenta.ru 02:40
92
Армия и оружие

В Петербурге спущен на воду фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко»

Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 16:42 — REGNUM Третий в серии фрегат проекта 22 350 «Адмирал Головко» спущен на воду на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, сообщает 22 мая пресс-служба предприятия.
REGNUM 09:42
11
Общество

В Подмосковье с 25 мая возобновят торговлю авто

"Заработает торговля автомобилями, офисы продаж на стройках жилья, уже с этого понедельника", — сообщил Воробьев.
РЕН ТВ 11:48
2
Здоровье

Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца

Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
58
Происшествия

На Украине тяжело ранили прокурора

Кривой Рог, Украина, 22 мая 2020, 14:05 — REGNUM В Кривом Роге тяжёлое ранение живота получил прокурор Алексей Пипка, сообщил 22 мая местный телеканал «Первый городской».
REGNUM 07:05
Кино

Россияне высмеяли чернокожего князя в сериале о Екатерине II

Российские пользователи Twitter высмеяли западный сериал «Великая» о Екатерине II за то, что князя Ростова сыграл темнокожий актер.
URA.Ru вчера в 06:43
468
Общество

Карантин продлевается до 6 июня в Краснодарском крае

На заседании оперштаба, которое прошло сегодня под председательством губернатором Краснодарского края Вениамина Кондратьева, принято решение о продлении карантина.
Приазовские степи вчера в 06:50
1K
Общество

Путин предложил ввести в школах патриотическое воспитание учеников

Президент считает необходимым формировать с детства "чувство патриотизма и гражданственности" Владимир Путин внес в Госдуму поправки в закон об образовании – президент предложил формировать у школьников "чувство патриотизма, гражданственности и уважение к памяти защитников Отечества".
АМИТЕЛ 03:04
340
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ

Российская газета 07:16
1,2K
Авто

Новый Chevrolet Groove скопировал кроссовер Baojun 510

В модельном ряду Chevrolet появился новый кроссовер Chevrolet Groove, который является полным аналогом китайского бестселлера Baojun 510.
Новые автомобили 20 мая в 12:42
2
Общество

Бывшую яхту Дмитрия Медведева выставили на продажу на Avito

Русская Планета 11:13
Финансы

ЦБ заявил об исчерпании эффекта снижения рубля на инфляцию

Эффект от ослабления курса рубля на инфляцию, по-видимому, исчерпан.
Российская газета 07:15
142
Гаджеты

Apple представило обновление iOS 13.5

Ранее сообщалось, что представлена камера наблюдения Xiaomi Mi Camera SE PTZ.
ToDay News Ufa вчера в 04:15
40
Кино

Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев

Премьера боевика «Бэтмен», режиссером которого стал Мэтт Ривз, запланирована на 30 сентября 2021 года.
iReactor 07:44
Общество

Махачкалу закроют на въезд и выезд с 23 по 26 мая из-за пандемии

"Оперативный штаб принял решение с 23 по 26 мая закрыть город на въезд и выезд, а также прекратить движение на территории городского округа всех транспортных средств, за исключением бригад скорой помощи, экстренных служб, водоканала, электросетей, занимающихся устранением аварийных ситуаций, машин, вывозящих мусор", - написал градоначальник.
ТАСС 10:57
1
Здоровье

В Дагестане не ведется реальная статистика по COVID-19

В России препараты против коронавирусной инфекции распределяют согласно официальным цифрам заболевших и скончавшихся .
Московский Комсомолец в Дагестане 06:21
1
Происшествия

Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами

Известия 04:55
51
Музыка

Клип Uno группы Little Big стал рекордсменом на YouTube

Клип Uno, опубликованный на канале "Евровидение-2020", стал рекордными темпами набирать аудиторию: с момента выхода на YouTube 13 марта этот ролик собрал 101 209 152 просмотра, как рассказывают организаторы знаменитого международного музыкального конкурса.
Ревизор.ру 08:26
844
Общество

За тульскую медсестру в купальнике заступились главврач и губернатор

Губернатор и глава минздрава Тульской области поблагодарили за труд медсестру, чье фото в купальнике под защитным костюмом вызвало фурор в интернете.
Газета.Ru 07:34
2,7K
Общество

Губернатор потребовал не допустить гуляющих по улицам толп выпускников

В этом году праздник будет проведен 29 мая в дистанционном-формате.
Четвертая Власть 11:21
5
Общество

Вакцина от COVID-19 может появиться в июле

О результатах испытания вакцины против COVID-19 станет известно в июле, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на прямой линии "Диалог поколений".
Российская газета 11:58
Политика

Медведчук призвал покончить с влиянием США на политику Украины

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал обнародование аудиозаписи переговоров экс-президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом США Джозефом Байденом и призвал покончить с влиянием Вашингтона на украинскую политику.
News.ru 06:15
Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
379
Политика

Порошенко вызвали на допрос по делу о контрабанде картин

Экс-президент Украины Петр Порошенко в срочном порядке вызван на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в качестве свидетеля по делу о вывозе из страны 43 картин.
ТАСС 03:50
5
Общество

Суд в США разрешил поднять передатчик с «Титаника»

Суд штата Вирджиния разрешил компании RMS Titanic Inc. поднять с затонувшего в 1912 году пассажирского судна "Титаник" радиопередатчик.
Деловое.ТВ вчера в 10:04
39
Футбол

«Зенит» не намерен продлевать контракт с Кузяевым

«Зенит» не планирует продлевать контракт с полузащитником Далером Кузяевым.
Metaratings 11:06
1
Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении РФ

Государственная дума проголосовала в третьем, окончательном чтении, за закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать данные о населении Российской Федерации.
Национальная служба новостей вчера в 06:26
3,7K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное