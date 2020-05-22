Экономика
ИнтерфаксПравительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет
Сечин возглавил компанию в мае 2012 года. До этого он несколько лет был её председателем совета директоров. Срок его первого контракта составлял три года, 24 мая 2015 года он был продлен на пять лет.
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Общество
Госдума приняла закон о мерах поддержки экономики
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон неотложных мерах поддержки экономики России на фоне пандемии.
BFM.ru 05:41
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
Общество
Путин обещал аттестаты всем выпускникам без экзаменов
Аттестаты в этом году получат все выпускники без экзаменов.
Российская газета вчера в 07:58
Общество
В Тульской области выявили еще 91 случай коронавируса
По данным на 22 мая, в регионе зафиксировано еще 91 случай COVID-19.
Тульские новости 03:33
Общество
Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях
По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
Футбол
У Погребняка обнаружили коронавирус
У нападающего екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка обнаружили коронавирус. Об этом сообщается на сайте команды.
Lenta.ru 04:36
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию
Бывший муж российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов подтвердил свою госпитализацию. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Lenta.ru вчера в 12:45
Единоборства
Джон Джонс сделал заявление о следующем поединке
Jan I guess you’re next in line #badbusiness #shocked — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 22, 2020 Ранее Джонс рассказал о неудачном завершении переговоров с UFC по поводу поединка в тяжелом весе против Фрэнсису Нганну, за который лучшему в мире бойцу предложили стандартный гонорар.
FightTime.ru 03:03
Общество
Названы популярные среди российских абитуриентов факультеты
Российский сервис "Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart" опубликовал результаты опроса среди российских абитуриентов о факультете, на который они желают поступать в грядущем учебном году, передает RT.
Москва 24 01:59
Происшествия
Российских полицейских задержали за избиение педофила
В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru вчера в 12:40
Общество
Суд в США разрешил поднять передатчик с «Титаника»
Суд штата Вирджиния разрешил компании RMS Titanic Inc. поднять с затонувшего в 1912 году пассажирского судна "Титаник" радиопередатчик.
Деловое.ТВ вчера в 10:04
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 20 показали на качественных рендерах
В названное семейство войдут версии Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Plus.
Piter.tv 03:52
Кино
Создатели «Великолепного века» снимут сериал о Барбароссе
Культуромания 05:01
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
Политика
Россия не станет выходить из Договора по открытому небу
Как передает «ФедералПресс», Россия не станет выходить из Договора по открытому небу.
ФАН 03:45
Культура
Руби Роуз внезапно ушла из сериала «Бэтвумен»
Второй сезон сериала "Бэтвумен" выйдет в 2021 году без участия актрисы Руби Роуз. О своем уходе Роуз заявила внезапно.
Экономика сегодня 20 мая в 05:12
Происшествия
В Новосибирской области за сутки выявили 79 пациентов с коронавирусом
В Новосибирской области за сутки выявили 79 новых пациентов с коронавирусом, об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусной инфекцией в регионе.
АиФ Новосибирск 01:20
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
Футбол
Кикнадзе объяснил причину непродления контракта с Сёминым
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал отказ руководства клуба продлить контракт с главным тренером Юрием Сёминым.
RT на русском 05:02
Общество
В Москве за сутки вновь выявлено менее 3 тысяч случаев коронавируса
В Москве третий день подряд суточный прирост случаев коронавируса ниже 3 тыс. По данным оперативного штаба, за сутки было выявлено 2988 заболевших.
RT на русском 03:59
Здоровье
Невролог предостерегла от приема анальгина и аспирина при коронавирусе
Вереютина отметила, что при тяжелом течении коронавируса могут возникать неврологические симптомы.
РБК 02:12
Наука
Исследователи обнаружили ген худобы
Группа учёных обнаружила ген, который играет роль в организме у людей, которые не следят за своим рационом и не занимаются спортом, но при этом не набирают вес, сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на New Atlas.В своей работу учёные проверли обширное исследование по всей геномной ассоциации с участием порядка 50 000 человек.
UfaTime.ru 04:01
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Здоровье
На Ямале выявили ещё 87 человек с коронавирусом
Салехард, 22 мая 2020, 11:22 — REGNUM На Ямале за сутки Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтверждено 87 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:22
Здоровье
Назван самый простой способ дезинфекции маски
Эксперты советуют регулярно стирать СИЗ с моющими средствами. Назван самый простой способ дезинфекции маски.
Piter.tv 05:16