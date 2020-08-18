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Игорь Сечин торжественно вручил Владимиру Путину бутылку с нефтью

Глава «Роснефти» Игорь Сечин вручил президенту России Владимиру Путину бутылку с нефтью. Он назвал её одной из лучших во всём мире. Хотел бы отметить также новый проект "Восток Ойл".В источнике
Игорь Сечин
Хотел бы отметить также новый проект "Восток Ойл". Я вам докладывал регулярно о развитии этого проекта. Сегодня с большой радостью хотел бы передать вам первую нефть, добытую на 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения с потрясающими характеристиками: содержание серы – 0,02%
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Взгляд.ру

Сечин подарил Путину бутылку нефти

Взгляд.ру07:48
Известия

Сечин подарил Путину бутылку премиальной нефти

Известия07:50
REGNUM

Сечин пришёл с подарком на встречу с Путиным

REGNUM07:50
Фонтанка.Ру

Сечин подарил Путину бутылку с лучшей в мире нефтью

Фонтанка.Ру07:52
ТК Звезда

Сечин подарил Путину бутылку нефти

ТК Звезда07:48
RT на русском

Сечин подарил Путину бутылку нефти

RT на русском07:45
Life.ru

«Потрясающие характеристики». Сечин подарил Путину первую нефть из новой скважины «Восток Ойл» — видео

Life.ru07:41

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
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Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новости02:52
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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Сбербанк вновь снизил ставки по рублевым вкладам

Ранее, со 2 июля по 16 августа, самая высокая ставка среди основных рублевых вкладов Сбербанка была по вкладу «Сохраняй» – 3,5% при условии открытия депозита на 6–12 месяцев и внесения на него суммы не менее 400 000 руб.
Ведомостивчера в 05:50
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Конгресс США осудил готовность России оказать военную помощь Лукашенко

Американские конгрессмены осудили готовность Москвы на фоне продолжающихся мирных протестов в Белоруссии оказать военную помощь Александру Лукашенко, которого ЦИК страны назвал победителем президентских выборов.
Znak.com01:05
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В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАН05:40
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Прохоров вложился в разработчика виртуальных ночных клубов и концертов

В первой половине 2021 года компания собирается запустить «виртуальную вселенную» под названием Sensorium Galaxy, которая будет доступна через гарнитуру HTC Vive или Oculus Rift S. Как пишет Business Insider, проект позволит пользователям посещать виртуальные концерты и ночные клубы и ходить на цифровые свидания.
РБК03:24
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В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

Ленинский районный суд Перми признал виновными двух из трех сторонников Алексея Навального по делу об акции с манекеном с лицом президента России Владимира Путина в ноябре прошлого года.
Коммерсантъ07:35
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