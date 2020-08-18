Игорь Сечин торжественно вручил Владимиру Путину бутылку с нефтью
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин вручил президенту России Владимиру Путину бутылку с нефтью. Он назвал её одной из лучших во всём мире. Хотел бы отметить также новый проект "Восток Ойл".В источнике
Хотел бы отметить также новый проект "Восток Ойл". Я вам докладывал регулярно о развитии этого проекта. Сегодня с большой радостью хотел бы передать вам первую нефть, добытую на 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения с потрясающими характеристиками: содержание серы – 0,02%
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