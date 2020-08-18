Смотрите также

Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти

Лоуренс Фишборн объяснил, почему Морфеус не появится в «Матрице 4»

Российский генерал-майор погиб в Сирии при подрыве колонны

В Мали восставшие военные задержали президента и премьера

СИБУР начал строительство Амурского ГХК

СК проверит историю о пациентке, очнувшейся в курском морге

МВД Белоруссии отказалось примкнуть к протестующим

Лукашенко заявил о намерении оппозиции запретить русский язык

Дефицит автомобилей в России отмечают дилеры

Трое потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым заявили иски на 1 рубль

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Армия Белоруссии на западе страны приведена в полную боеготовность

Алибасов разводится с Федосеевой-Шукшиной

Актриса Равшана Куркова сменила цвет волос и стала «домовенком Кузей»

Гидрометцентр предупредил о заморозках в четырех регионах России

Путин выразил уверенность в росте российской экономики

Сечин рассказал о строительстве нового здания школы в Тулуне

Путин поручил Сечину представить предложения по строительству ВНХК

«Роснефть» в июле самостоятельно начала бурение в Карском море

«Роснефть»: мировая экономика выйдет из кризиса в 2023–2024 годах

Российский генерал-майор погиб в Сирии при подрыве колонны

Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти

В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома

В Мали восставшие военные задержали президента и премьера

В ГИБДД опровергли штрафы за установленный на крыше машины багажник

МВД Белоруссии отказалось примкнуть к протестующим

В США восхитились смекалкой российских подводников

Трое потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым заявили иски на 1 рубль

В России отмечен рост объёма «свободных денег» в июле

Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе