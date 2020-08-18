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Известия

Сечин подарил Путину бутылку премиальной нефти

Глава «Роснефти» Игорь Сечин вручил президенту России Владимиру Путину бутылку нефти, добытой на новом проекте «Восток Ойл». Об этом сообщила пресс-служба Кремля во вторник, 18 августа.В источнике
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Коммерсантъ

Сечин подарил Путину бутылку «лучшей в мире нефти»

Коммерсантъ08:38
РИА Новости

Сечин подарил Путину бутылку нефти

РИА Новости07:56
RT на русском

Сечин подарил Путину бутылку нефти «с потрясающими характеристиками»

RT на русском09:29
ТАСС

Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

ТАСС08:20
Интерфакс

Сечин назвал премиальной нефть Западно-Иркинского месторождения

Интерфакс08:04
РБК

Сечин подарил Путину бутылку с премиальной нефтью

РБК08:36
Известия

Сечин подарил Путину бутылку премиальной нефти

Известия07:50

Мбаппе и Рико вошли в стартовый состав «ПСЖ» на матч с «Лейпцигом»

Нападающий Килиан Мбаппе и вратарь Серхио Рико выйдут в основном составе французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в полуфинальном матче Лиги чемпионов с немецким "Лейпцигом", сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости14:21

В ХК «Сибирь» выявлено 11 случаев коронавируса

В клубе сообщили, по результатам тестирования с целью выявления случаев COVID-19, которое было проведено 17 августа после возвращения из Магнитогорска с турнира имени И.Х. Ромазана, были получены положительные результаты у 11 хоккеистов и членов тренерского штаба и персонала команды.
Российская газета10:10

Крымчанка пыталась убить дочь накануне ее свадьбы

Жительница крымского города Красноперекопска нанесла своей дочери ножевое ранение в область живота накануне свадьбы, так как была против ее переезда в другой населенный пункт, сообщает региональное СУ СК России.
РИА Новости09:34
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Водителям разрешили чинить машины б/у запчастями. Но радоваться еще рано

Речь идет о повторном использовании при ремонте машин старых рулевых реек, глушителей, компонентов тормозной системы, подушек безопасности (если они вмонтированы в рулевое колесо), ремней безопасности в сборе, иммобилайзеров, каталитических нейтрализаторов и сажевых фильтров, а также газобаллонного оборудования для перевода автомобиля на работу на пропане или метане.
AutoNews03:33

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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Экс-фигуранта «дела 27 июля» оштрафовали почти на полмиллиона рублей

Пресненский суд Москвы назначил бывшему фигуранту "дела 27 июля" Владиславу Барабанову два штрафа общей суммой в размере 450 тыс. рублей за повторное нарушение порядка проведения пикетирования, сообщил "Интерфаксу" адвокат Василий Кушнир во вторник.
Интерфакс14:26