Сечин подарил Путину бутылку премиальной нефти
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин вручил президенту России Владимиру Путину бутылку нефти, добытой на новом проекте «Восток Ойл». Об этом сообщила пресс-служба Кремля во вторник, 18 августа.В источнике
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