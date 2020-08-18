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Сечин подарил Путину бутылку премиальной нефти

Глава «Роснефти» Игорь Сечин вручил президенту России Владимиру Путину бутылку нефти, добытой на новом проекте «Восток Ойл». Об этом сообщила пресс-служба Кремля во вторник, 18 августа.В источнике
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Интерфакс

Сечин назвал премиальной нефть Западно-Иркинского месторождения

Интерфаксвчера в 08:04
РБК

Сечин подарил Путину бутылку с премиальной нефтью

РБКвчера в 08:36
RT на русском

Сечин подарил Путину бутылку нефти «с потрясающими характеристиками»

RT на русскомвчера в 09:29
ТАСС

Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

ТАССвчера в 08:20
Коммерсантъ

Сечин подарил Путину бутылку «лучшей в мире нефти»

Коммерсантъвчера в 08:38
РИА Новости

Сечин подарил Путину бутылку нефти

РИА Новостивчера в 07:56
Известия

Сечин рассказал Путину о работе «Роснефти» в условиях пандемии и сокращении добычи нефти

Известиявчера в 08:47

Брестское «Динамо» забило 6 голов «Астане» в Лиге чемпионов

Брестское «Динамо» разгромило «Астану» в матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 6:3. Команду вывел на поле с капитанской повязкой экс-хавбек «Рубина» Сергей Кисляк, а за казахстанский клуб сыграл белорус Иван Маевский, ранее выступавший за «Анжи».
Спорт-Экспрессвчера в 16:01

Власти Гродно выполнили требования протестующих

Совет общественного согласия создан властями белорусского Гродно по требованию объединенного штаба баллотировавшейся на пост президента Светланы Тихановской, местных профсоюзов, партий и представителей демократической общественности, сообщил во вторник Гродненский горисполком.
РИА Новостивчера в 16:40
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SpaceX вывела на орбиту еще 58 спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на низкую околоземную орбиту еще 58 спутников Starlink, используемых для развертывания глобального интернета, пишет "Интерфакс" со ссылкой на компанию-разработчик SpaceX.
Газета.Ruвчера в 11:46
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Экс-госсекретарь: при Трампе США утратили роль лидера свободного мира

«Американцы сталкиваются с большим числом угроз в результате пребывания Трампа на посту президента, и наступил момент, когда в результате дефицита честности у Трампа, дефицита реальной внешней политики и дефицита знаний, необходимых для того, чтобы выступать в роли мирового лидера, США впервые на моей памяти оказались в ситуации, когда они не являются лидером свободного мира», — отметил Керри.
ИА Красная Веснавчера в 16:58
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Россия выступает против обсуждения ситуации в Белоруссии в СБ ООН

Напомним, ранее США и Эстония запросили обсуждения в СБ ООН ситуации в Белоруссии, где уже вторую неделю продолжаются акции протеста несогласных с официальными результатами президентских выборов.
REGNUMвчера в 14:54
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