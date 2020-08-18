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ТАСС
ТАСС

Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

Нефть, добываемая на проекте "Восток ойл", является высококачественной и по текущим оценкам будет продаваться с премией $11 за баррель, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.В источнике
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Коммерсантъ

Сечин подарил Путину бутылку «лучшей в мире нефти»

Коммерсантъ08:38
РБК

Сечин подарил Путину бутылку с премиальной нефтью

РБК08:36
РИА Новости

Сечин подарил Путину бутылку нефти

РИА Новости07:56
ТАСС

Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

ТАСС08:20
Интерфакс

Сечин назвал премиальной нефть Западно-Иркинского месторождения

Интерфакс08:04
RT на русском

Сечин подарил Путину бутылку нефти «с потрясающими характеристиками»

RT на русском09:29
Известия

Сечин рассказал Путину о работе «Роснефти» в условиях пандемии и сокращении добычи нефти

Известия08:47

В ХК «Сибирь» выявлено 11 случаев коронавируса

В клубе сообщили, по результатам тестирования с целью выявления случаев COVID-19, которое было проведено 17 августа после возвращения из Магнитогорска с турнира имени И.Х. Ромазана, были получены положительные результаты у 11 хоккеистов и членов тренерского штаба и персонала команды.
В ХК «Сибирь» выявлено 11 случаев коронавируса
Российская газета10:10

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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На Урале росгвардейцев обстреляли во время рейда на браконьеров

В Сысерти местные жители, отправившиеся на охоту, стреляли в росгвардейцев, которые вместе с инспектором по регулированию использования животного мира и председателем общества охотников выявляли браконьеров.
Российская газета10:15
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Путин сообщил Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном

"Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в части, касающейся ситуации в Беларуси", - передает Sputnik Беларусь.
РИА Новости10:42
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Мезенцев оценил визит послов ЕС к месту гибели протестующего в Минске

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев выразил недоумение посещением послов ряда стран Евросоюза места гибели протестовавшего в Белоруссии, сказав, что если любой шаг мешает двусторонним отношениями, почему они это сделали.
РИА Новости10:10
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