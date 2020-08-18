Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения
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Нефть, добываемая на проекте "Восток ойл", является высококачественной и по текущим оценкам будет продаваться с премией $11 за баррель, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.В источнике
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