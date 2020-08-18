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ТАСС
ТАСС

Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

Нефть, добываемая на проекте "Восток ойл", является высококачественной и по текущим оценкам будет продаваться с премией $11 за баррель, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.В источнике
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Коммерсантъ

Сечин подарил Путину бутылку «лучшей в мире нефти»

Коммерсантъ08:38
Комсомольская правда

Сечин пришел к Путину с колбой лучшей в мире нефти

Комсомольская правда08:30
РИА Новости

Сечин принес подарок на встречу с Путиным

РИА Новости07:56
Интерфакс

Сечин назвал премиальной нефть Западно-Иркинского месторождения

Интерфакс08:04
Известия

Сечин рассказал Путину о работе «Роснефти» в условиях пандемии и сокращении добычи нефти

Известия08:47
RT на русском

Сечин подарил Путину бутылку нефти

RT на русском07:45
ТАСС

Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

ТАСС08:20

Apple удалит профиль разработчика игр Epic Games из AppStore

"Apple удалила [игру] Fortnite из AppStore и проинформировала Epic [Games], что в пятницу, 28 августа, Apple прекратит действие всех наших учетных записей разработчиков и отключит Epic от инструментов разработки для [операционных систем] iOS и mac[OS]", - говорится в публикации Epic Games в Twitter.
Apple удалит профиль разработчика игр Epic Games из AppStore
ТАСС01:07
76

«Формула-1» признала Сенну самым быстрым гонщиком

Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» вместе с Amazon Web Services создало объединенный рейтинг скорости пилотов, составляемый при помощи облачных вычислений, сообщила пресс-служба «Формулы-1».
Аргументы и Факты08:12

В МИД России осудили соглашение об увеличении контингента США в Польше

"Вновь обращаем внимание, что наращивание американского военного присутствия в Польше не решает проблемы безопасности, напротив, лишь усугубляет и без того непростую ситуацию у западных границ России, способствуя эскалации напряженности и увеличивая риски непреднамеренных инцидентов", - так ответила она на подписание соглашения между США и Польшей.
Газета.Ru17:08
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В России предложили защититься от влияния Запада «железным занавесом»

Чем Россия ответит в войне технологий и информации общественный деятель, блогер Эрнест Макаренко в интервью iReactor заявил, что сейчас практически любой, на первый взгляд стихийный митинг, кем-то координируется.
Infox.ru08:12
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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Мятежники в Мали похитили спикера парламента страны

Бамако, 18 августа 2020, 16:02 — REGNUM Участник военного мятежа, который произошел в военном лагере в коммуне Кати, расположенной в 20 км от столицы Мали Бамако, похитили несколько высокопоставленных лиц государства, в том числе председателя Ассамблеи страны Мусу Тимбине.
REGNUM09:02
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В США указали на место российского ВПК в мире

В рейтинг крупнейших в мире военно-промышленных компаний за 2020 год, каждые 12 месяцев публикуемый американским изданием Defense News, вошли, как и год назад, только две российские компании — концерн «Алмаз-Антей» (производитель зенитных ракетных систем С-400 «Триумф») и корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (разработчик гиперзвуковых ракет «Циркон»).
Lenta.ru08:17