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Известия

Сечин подарил Путину бутылку премиальной нефти

Глава «Роснефти» Игорь Сечин вручил президенту России Владимиру Путину бутылку нефти, добытой на новом проекте «Восток Ойл». Об этом сообщила пресс-служба Кремля во вторник, 18 августа.В источнике
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ТАСС

Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

ТАСС08:20
РБК

Сечин подарил Путину бутылку с премиальной нефтью

РБК08:36
RT на русском

Сечин подарил Путину бутылку нефти «с потрясающими характеристиками»

RT на русском09:29
Коммерсантъ

Сечин подарил Путину бутылку «лучшей в мире нефти»

Коммерсантъ08:38
Интерфакс

Сечин назвал премиальной нефть Западно-Иркинского месторождения

Интерфакс08:04
РИА Новости

Сечин подарил Путину бутылку нефти

РИА Новости07:56
Известия

Сечин рассказал Путину о работе «Роснефти» в условиях пандемии и сокращении добычи нефти

Известия08:47

На Урале росгвардейцев обстреляли во время рейда на браконьеров

В Сысерти местные жители, отправившиеся на охоту, стреляли в росгвардейцев, которые вместе с инспектором по регулированию использования животного мира и председателем общества охотников выявляли браконьеров.
Российская газета10:15
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В МИД России рассказали об итогах переговоров с США по СНВ-III в Вене

Постпред в Вене при международных организациях Михаил Ульянов привёл слова замглавы МИД России Сергея Рябкова по итогам переговоров со спецпосланником США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли.
RT на русском10:20
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Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новости02:52
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Муфтият Дагестана объяснил, что такое женское обрезание

Муфтият Дагестана дал оценку женскому обрезанию после резонанса в интернете и выпустил фетву — богословское заключение, объяснив, что понимается под процедурой и какие связанные с этим манипуляции делать запрещено.
РИА Новости07:04
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