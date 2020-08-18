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ТАСС
ТАСС

Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

Нефть, добываемая на проекте "Восток ойл", является высококачественной и по текущим оценкам будет продаваться с премией $11 за баррель, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.В источнике
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Коммерсантъ

Сечин подарил Путину бутылку «лучшей в мире нефти»

Коммерсантъ08:38
РИА Новости

Сечин подарил Путину бутылку нефти

РИА Новости07:56
RT на русском

Сечин подарил Путину бутылку нефти «с потрясающими характеристиками»

RT на русском09:29
ТАСС

Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

ТАСС08:20
Интерфакс

Сечин назвал премиальной нефть Западно-Иркинского месторождения

Интерфакс08:04
РБК

Сечин подарил Путину бутылку с премиальной нефтью

РБК08:36
Известия

Сечин подарил Путину бутылку премиальной нефти

Известия07:50

Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на Минск, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии
РИА Новости08:00
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Школьники в Волгоградской области проведут 1 сентября без линеек

Школьники и студенты региона 1 сентября сядут за парты и будут учиться очно, однако массовые торжественные линейки в образовательных учреждениях не состоятся, чтобы сократить риск распространения коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец06:48
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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В Санкт-Петербурге погибла девушка, упавшая с платформы в метро

Санкт-Петербург, 18 августа 2020, 17:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге скончалась девушка, ранее упавшая с платформы петербургского метро «Проспект Большевиков», сообщает 18 августа пресс-служба транспортной системы города.
REGNUM10:05
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Ольга Бузова перевоплотилась во Фриду Кало в новом клипе

Следующий образ оказался наиболее интересным - Бузова перевоплотилась в знаменитую художницу Фриду Кало, причём её стилисты и визажисты проделали просто невероятную работу, так как Бузова действительно стала очень похожей на Фриду.
Bimru.ru12:20
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