Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения
Смотрите также
В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Меркель о Белоруссии
В Ингушетии ликвидировали двух бандитов, напавших на полицейских
Актер и режиссер Николай Губенко умер за день до своего 79-летия
В Сирии при подрыве колонны войск погиб российский генерал
Адвокат Ефремова заявил о существовании тайного свидетеля
Мятежники в Мали арестовали премьер-министра страны и сына президента
В новом учебном году учителей российских школ обяжут носить маски
Координационный совет ответил на обвинения Лукашенко в захвате власти
Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга
Армия Белоруссии на западе страны приведена в полную боеготовность
В Белоруссии найден мертвым отказавшийся подписать протокол член избиркома
Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву
Пугачева сняла грустное видео с сыном Гарри
Настя Каменских показала фигуру без одежды
Модель из Казани получила срок за кражу 22 млн из сейфа депутата
В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе
Оценены темпы восстановления российской экономики
Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии в прямом эфире
США назвали условия продления СНВ-3
Брэд Питт и Дженнифер Энистон воссоединятся в совместном проекте
Mitsubishi Outlander в России получит версию Black Edition
Алибасов подал на развод с Федосеевой-Шукшиной из-за квартиры
Путин выразил уверенность в росте российской экономики
Сечин рассказал президенту о работе «Роснефти»
Путин поручил Сечину представить предложения по строительству ВНХК
Путин: Негативная ситуация в экономике пройдет, надо отвечать на вызов
В Сирии при подрыве колонны войск погиб российский генерал
Координационный совет ответил на обвинения Лукашенко в захвате власти
МВД Белоруссии отказалось примкнуть к протестующим
Путин рассказал Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном
В Белоруссии найден мертвым отказавшийся подписать протокол член избиркома
В России отмечен рост объёма «свободных денег» в июле
Трое потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым заявили иски на 1 рубль
Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения
В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе
Мятежники в Мали арестовали премьер-министра страны и сына президента
СК проверит историю о пациентке, очнувшейся в курском морге
Число погибших в ходе протестов в Минске достигло трех
Нефть, добываемая на проекте "Восток ойл", является высококачественной и по текущим оценкам будет продаваться с премией $11 за баррель, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.В источнике
Подробнее о событии