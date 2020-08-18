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ТАСС
ТАСС

Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

Нефть, добываемая на проекте "Восток ойл", является высококачественной и по текущим оценкам будет продаваться с премией $11 за баррель, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.В источнике
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Коммерсантъ

Сечин подарил Путину бутылку «лучшей в мире нефти»

Коммерсантъ08:38
РИА Новости

Сечин подарил Путину бутылку нефти

РИА Новости07:56
RT на русском

Сечин подарил Путину бутылку нефти «с потрясающими характеристиками»

RT на русском09:29
ТАСС

Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

ТАСС08:20
Интерфакс

Сечин назвал премиальной нефть Западно-Иркинского месторождения

Интерфакс08:04
РБК

Сечин подарил Путину бутылку с премиальной нефтью

РБК08:36
Известия

Сечин рассказал Путину о работе «Роснефти» в условиях пандемии и сокращении добычи нефти

Известия08:47

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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Лукашенко сообщил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

В свою очередь соратница кандидата от оппозиции на президентских выборах Светланы Тихановской Мария Колесникова сообщила, что им ничего не известно о предложении главы государства о пересчете голосов.
Инфорос02:08
1,9K

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфаксвчера в 08:58
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Лукашенко сообщил о намерении оппозиции запретить русский язык

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания с членами Совета безопасности заявил, что оппозиция лоббирует «ползучий запрет русского языка» в республике, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты12:37
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Зюганов оценил последствия «перелома Белоруссии» для России

Проходящие в Белоруссии забастовки лидер КПРФ назвал путем к разрушению государства, так как у Светланы Тихановской и оппозиции в целом нет никаких предложений, что необходимо делать, «ни в экономике, ни в политике, ни в остальных отраслях».
РБК04:53
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