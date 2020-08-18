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ТАСС
ТАСС

Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

Нефть, добываемая на проекте "Восток ойл", является высококачественной и по текущим оценкам будет продаваться с премией $11 за баррель, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.В источнике
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Коммерсантъ

Сечин подарил Путину бутылку «лучшей в мире нефти»

Коммерсантъ08:38
РИА Новости

Сечин подарил Путину бутылку нефти

РИА Новости07:56
RT на русском

Сечин подарил Путину бутылку нефти «с потрясающими характеристиками»

RT на русском09:29
ТАСС

Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

ТАСС08:20
Интерфакс

Сечин назвал премиальной нефть Западно-Иркинского месторождения

Интерфакс08:04
РБК

Сечин подарил Путину бутылку с премиальной нефтью

РБК08:36
Известия

Сечин подарил Путину бутылку премиальной нефти

Известия07:50

Оппозиция Белоруссии рассказала об ожиданиях от Евросоюза

Оппозиция Белоруссии ждет от Евросоюза, что он предложит механизмы решения ситуации в стране, заявил во вторник, 18 августа, член координационного совета, дипломат и бывший директор Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Латушко.
Известия13:25
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»

"Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата поддержала мальчика, приняв участие в песенном флешмобе #Максим, мы с тобой в социальных сетях по всей Украине", - отметил представитель РПЦ.
РЕН ТВ11:57
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Представители оппозиции в Белоруссии привели основное требование

Свою главную задачу представители Координационного совета белорусской оппозиции видят в проведении новых "честных выборов" в республике, пояснила одна из лидеров организации Мария Колесникова.
Радио Sputnik12:47