Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
ТАСС
ТАСС

Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

Нефть, добываемая на проекте "Восток ойл", является высококачественной и по текущим оценкам будет продаваться с премией $11 за баррель, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Сечин подарил Путину бутылку «лучшей в мире нефти»

Коммерсантъвчера в 08:38
РБК

Сечин подарил Путину бутылку с премиальной нефтью

РБКвчера в 08:36
РИА Новости

Сечин подарил Путину бутылку нефти

РИА Новостивчера в 07:56
ТАСС

Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

ТАССвчера в 08:20
Интерфакс

Сечин назвал премиальной нефть Западно-Иркинского месторождения

Интерфаксвчера в 08:04
RT на русском

Сечин подарил Путину бутылку нефти «с потрясающими характеристиками»

RT на русскомвчера в 09:29
Известия

Сечин подарил Путину бутылку премиальной нефти

Известиявчера в 07:50

Власти Гродно согласились выполнить некоторые требования протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет согласился выполнить ряд требований, которые выдвинули представители штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и профсоюзы предприятий.
ТАССвчера в 16:22
162

Военные объекты ХАМАС дважды были атакованы самолетами ВВС Израиля

Провокации в виде отправки воздушных шаров со взрывчаткой из сектора Газа дополнились организацией беспорядков, во время которого палестинцы жгли покрышки, бросали взрывные устройства и гранаты в сторону забора безопасности на границе Израиля и сектора Газа.
Политическая Экспертиза16 августа в 10:32
20

Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году

Вашингтон, 18 августа 2020, 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.
REGNUMвчера в 15:20
281

В Белоруссии для бастующих собрано более $1,1 млн

Для работников бастующих предприятий, которые могут финансово пострадать из-за невыхода на работу, собрали помощь больше чем на $1,1 млн, передал портал TUT.BY со ссылкой на координатора забастовочного движения Андрея Стрижака.
Интерфаксвчера в 16:09
1

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новостивчера в 07:26
1,9K