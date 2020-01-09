Экономика

ТюменьPROТюменьPROСечин попросил Медведева ускорить выдачу льгот для «Роснефти»

Глава Роснефти Игорь Сечин попросил Дмитрия Медведева ускорить разработку мер поддержки месторождений, которые прошли инвентаризацию и давать льготы только тем, кто предоставил данные по каждой скважине. Как заявляет Сечин, на данный момент информацию представляла только компания "Роснефть".
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«Роснефть» теряет запасы терпения

Коммерсантъвчера в 17:24

«Роснефть» поторопила правительство с утверждением новых налоговых льгот

Ведомостивчера в 20:02

У «Роснефти» кончилось терпение. Сечин просит поторопиться с утверждением налоговых льгот

Компания05:16

Сечин попросил Медведева ускорить выдачу льгот для «Роснефти»

ТюменьPRO04:54
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Политика

СНБО Украины назвал основные версии крушения Boeing в Тегеране

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Врачи в Москве помогли родиться ребенку с огромным тромбом в пуповине

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Центробанк опроверг слухи о взрыве газового баллона в своем здании

Ранее Telegram-канал Mash информировал о том, что в здание Центробанка во время ремонтных работ взорвался газовый баллон, в результат чего пострадал один сотрудник.
Газета.Ru 05:27
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Сумма штрафов «Мемориалу» превысила 4 млн рублей

Общая сумма штрафов Международному Мемориалу и правозащитному центру "Мемориал" вместе с выписанным в четверг, 9 января, превысила 4 млн рублей.
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США заявили о готовности к переговорам с Ираном

Постпред США при ООН Келли Крафт заявила о готовности Вашингтона провести переговоры с Ираном.
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Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
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В России выросли цены на автомобили

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UfacityNews.ru 06 января в 06:50
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3D-очки помогли найти у каракатицы стереоскопическое зрение

Чтобы понять, сравнивает ли каракатица изображения от обоих своих глаз — т.е. использует ли стереоскопическое зрение – изображения делали искривленными.
Индикатор вчера в 14:22
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Армия Ирана пообещала США «более жесткую месть»

Начальник отдела безопасности Генштаба вооруженных сил Ирана генерал Абдолла Араги пообещал США «более жесткую месть» за любой дальнейший враждебный шаг.
Lenta.ru 05:22
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Девочка проглотила шесть магнитов от игрушек

Самым опасным экстренным случаем, с которым столкнулись медики за прошедшие новогодние каникулы, стало лечение двухлетней девочки, проглотившей накануне праздников шесть магнитов от игрушек.
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Политика

На Украине оценили последствия запуска «Турецкого потока»

Киев уже ощутил влияние запуска "Турецкого потока", заявил исполнительный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
РИА Новости 04:03
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина

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Кино

Назван самый кассовый мультфильм в истории

Вторая часть мультфильма «Холодное сердце» стала самой кассовой в истории мирового кинематографа.
Пятый канал 07 января в 04:59
Общество

В Госдуму внесен законопроект об отключении сотовой связи в тюрьмах

В Госдуму внесен законопроект о возможности отключения сотовой связи в тюрьмах. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 9 января.
Lenta.ru 04:06
Происшествия

Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат извинился перед семьями жертв

RT на русском 02:06
Авто

УАЗ опубликовал информацию о «Русском Прадо»

«Российская газета» собрала информацию о дизайне, характеристиках и ценах новинки и рассказала, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ на самом деле.
Автоновости дня 06 января в 03:31
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«Оскар» вновь вручат без ведущего

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Транспорт

В Думу внесли законопроект о новых штрафах для автомобилистов

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий введение штрафов за неоплаченный проезд по платным трассам, документ опубликован в базе нижней палаты парламента.
РБК 05:17
Наука

Ученые рассказали, как продлить жизнь на десять лет

Ученые Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук выяснили, каким образом можно продлить жизнь человека на десять лет.
Газета.Ru 01:33
Финансы

Официальный курс евро снизился на 1,32 рубля, доллара — на 67 копеек

Официальный курс евро упал до 68,05 рубля (на 1,3222 рубля), а доллар опустился до 61,234 рубля (понижение на 67,17 копейки), следует из данных ЦБ.
РИА Новости 05:07
Происшествия

У границы Камчатки и Чукотки произошло землетрясение магнитудой 4,6

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Общество

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

Известия вчера в 17:50
Происшествия

В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником

Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Российская газета 02:31
Автоспорт

«Камаз-Мастер» борется за первенство в 4-м этапе «Ралли Дакар»

По итогам третьего этапа, в классе грузовиков лидирует экипаж «Камаз-Мастера» под управлением Андрея Каргинова.
Вести Татарстан вчера в 10:06
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Историка Соколова перевели из центра психиатрии в СИЗО

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Общество

В Австрии обяжут магазины раздавать просроченные продукты нуждающимся

Правительство Австрии намерено законодательно закрепить за продуктовыми магазинами обязанность бесплатно передавать просроченные, но ещё пригодные к употреблению пищевые продукты в пользу благотворительных организаций, а не утилизировать, как ранее.
Life.ru 05:14
Авто

Фотошпионы сфотографировали внедорожник Aurus Komendant

Люксовый российский внедорожник Aurus Komendant, чье производство, как сообщали «Автоновости дня», начнется в 2022 году, на днях засняли на автовозе.
Автоновости дня вчера в 04:09
Политика

Поклонская заявила о Третьей мировой войне и «Игре престолов»

По словам законодателя, Третья мировая война идет уже последние десятилетия, правда «выражается она в локальных конфликтах».
Deita.ru 04:45
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Малышева рассказала, как ей удалось предотвратить рак

Ореанда-Новости 01:37
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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