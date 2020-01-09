Экономика
ТюменьPROСечин попросил Медведева ускорить выдачу льгот для «Роснефти»
Глава Роснефти Игорь Сечин попросил Дмитрия Медведева ускорить разработку мер поддержки месторождений, которые прошли инвентаризацию и давать льготы только тем, кто предоставил данные по каждой скважине. Как заявляет Сечин, на данный момент информацию представляла только компания "Роснефть".
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Здоровье
Врачи в Москве помогли родиться ребенку с огромным тромбом в пуповине
Врачи столичной клинической больницы имени Ф.И. Иноземцева помогли родиться малышу с четырехкратным обвитием и 10-сантиметровым тромбом в пуповине, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.
Происшествия
Центробанк опроверг слухи о взрыве газового баллона в своем здании
Ранее Telegram-канал Mash информировал о том, что в здание Центробанка во время ремонтных работ взорвался газовый баллон, в результат чего пострадал один сотрудник.
Общество
Сумма штрафов «Мемориалу» превысила 4 млн рублей
Общая сумма штрафов Международному Мемориалу и правозащитному центру "Мемориал" вместе с выписанным в четверг, 9 января, превысила 4 млн рублей.
Армия и оружие
США заявили о готовности к переговорам с Ираном
Постпред США при ООН Келли Крафт заявила о готовности Вашингтона провести переговоры с Ираном.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
Авто
В России выросли цены на автомобили
Общество
Обнаружена превращающая напиток в яд ошибка при заваривании чая
Немецкие учёные Федерального института оценки рисков (BfR) рассказали, на что следует обращать особое внимание при заваривании чая, сообщает RG.ru.
Наука
3D-очки помогли найти у каракатицы стереоскопическое зрение
Чтобы понять, сравнивает ли каракатица изображения от обоих своих глаз — т.е. использует ли стереоскопическое зрение – изображения делали искривленными.
Армия и оружие
Армия Ирана пообещала США «более жесткую месть»
Начальник отдела безопасности Генштаба вооруженных сил Ирана генерал Абдолла Араги пообещал США «более жесткую месть» за любой дальнейший враждебный шаг.
Здоровье
Девочка проглотила шесть магнитов от игрушек
Самым опасным экстренным случаем, с которым столкнулись медики за прошедшие новогодние каникулы, стало лечение двухлетней девочки, проглотившей накануне праздников шесть магнитов от игрушек.
Политика
На Украине оценили последствия запуска «Турецкого потока»
Киев уже ощутил влияние запуска "Турецкого потока", заявил исполнительный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина
Кино
Назван самый кассовый мультфильм в истории
Вторая часть мультфильма «Холодное сердце» стала самой кассовой в истории мирового кинематографа.
Общество
В Госдуму внесен законопроект об отключении сотовой связи в тюрьмах
В Госдуму внесен законопроект о возможности отключения сотовой связи в тюрьмах. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 9 января.
Происшествия
Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат извинился перед семьями жертв
Авто
УАЗ опубликовал информацию о «Русском Прадо»
«Российская газета» собрала информацию о дизайне, характеристиках и ценах новинки и рассказала, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ на самом деле.
Культура
«Оскар» вновь вручат без ведущего
Транспорт
В Думу внесли законопроект о новых штрафах для автомобилистов
Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий введение штрафов за неоплаченный проезд по платным трассам, документ опубликован в базе нижней палаты парламента.
Наука
Ученые рассказали, как продлить жизнь на десять лет
Ученые Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук выяснили, каким образом можно продлить жизнь человека на десять лет.
Финансы
Официальный курс евро снизился на 1,32 рубля, доллара — на 67 копеек
Официальный курс евро упал до 68,05 рубля (на 1,3222 рубля), а доллар опустился до 61,234 рубля (понижение на 67,17 копейки), следует из данных ЦБ.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
Происшествия
В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником
Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Автоспорт
«Камаз-Мастер» борется за первенство в 4-м этапе «Ралли Дакар»
По итогам третьего этапа, в классе грузовиков лидирует экипаж «Камаз-Мастера» под управлением Андрея Каргинова.
Происшествия
Историка Соколова перевели из центра психиатрии в СИЗО
Общество
В Австрии обяжут магазины раздавать просроченные продукты нуждающимся
Правительство Австрии намерено законодательно закрепить за продуктовыми магазинами обязанность бесплатно передавать просроченные, но ещё пригодные к употреблению пищевые продукты в пользу благотворительных организаций, а не утилизировать, как ранее.
Авто
Фотошпионы сфотографировали внедорожник Aurus Komendant
Люксовый российский внедорожник Aurus Komendant, чье производство, как сообщали «Автоновости дня», начнется в 2022 году, на днях засняли на автовозе.
Политика
Поклонская заявила о Третьей мировой войне и «Игре престолов»
По словам законодателя, Третья мировая война идет уже последние десятилетия, правда «выражается она в локальных конфликтах».
Шоу-бизнес